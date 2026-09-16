Melcochita anuncia viaje a Europa con Heidy Amado para celebrar sus 90 años: “Será un viaje para celebrar el amor”

El popular cómico 'Melcochita' revela en exclusiva que ya lleva un mes conviviendo con su joven novia de 22 años, Heydi Amado. ¡Mira la reacción de los conductores y lo que dijo el sonero! Instagram Panamericana Televisión

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Melcochita habló de su nueva etapa sentimental con Heidy Amado, sus planes de viaje y el concierto que ofrecerá por sus 90 años, además de protagonizar un curioso lapsus durante una entrevista.

El humorista aseguró que no quiere gastar dinero en una fiesta de cumpleaños y prefirió destinar sus esfuerzos a trabajar para sus hijas, mientras prepara un viaje romántico a Europa.

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Pablo Villanueva, ya tiene en mente cómo quiere recibir una fecha especial en su vida. El reconocido cómico y sonero está próximo a cumplir 90 años y, lejos de preparar una gran fiesta como podría esperarse por una celebración tan significativa, decidió optar por un plan mucho más íntimo junto a su pareja, Heidy.

El artista contó que no tiene previsto realizar una celebración privada por su cumpleaños y explicó que actualmente prefiere mantener sus gastos bajo control. En lugar de organizar una fiesta, adelantó que dentro de aproximadamente dos meses espera emprender un viaje a Europa con Heidy Amado, con quien atraviesa una nueva etapa sentimental.

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Heydi Amado habla sin filtros sobre la posibilidad de ser madre con Melcochita. Captura: América TV.

Melcochita no hará fiesta por sus 90 años y viajará a Europa con Heidy Amado

Durante sus declaraciones, Melcochita explicó que no tiene intención de organizar una fiesta por su cumpleaños número 90. El humorista señaló que prefiere evitar un gasto de ese tipo y continuar trabajando, especialmente porque tiene otras prioridades familiares.

“No haré fiesta, no quiero gastar dinero porque no hay, trabajo, pero es para mis hijas. Además, me iré de viaje con Heidy a Europa. Será un viaje de vacilón para celebrar el amor, estoy más que feliz”, sostuvo Pablo Villanueva.

El plan estaría previsto para dentro de dos meses y tendría como destino Europa, aunque el humorista no precisó qué países o ciudades visitarán durante sus vacaciones. Tampoco brindó mayores detalles sobre la organización del viaje, por lo que, por ahora, el proyecto permanece como uno de los planes personales que espera concretar próximamente.

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Heydi Amado y Melcochita se sientan en sofás blancos durante una entrevista, donde ella confiesa que el cómico fue su primer enamorado.

Para Melcochita, la celebración también parece estar relacionada con el momento personal que atraviesa. Después de haber pasado buena parte de su vida vinculada al espectáculo y de haber construido una extensa trayectoria artística, ahora busca disfrutar de nuevas experiencias acompañado de su pareja. La frase con la que describió el viaje llamó particularmente la atención. Al referirse a sus próximas vacaciones, el artista aseguró que será un “viaje de vacilón para celebrar el amor” y afirmó sentirse “más que feliz” con esta posibilidad.

El comediante Melcochita posa sonriente junto a su pareja, reafirmando su derecho a rehacer su vida y desestimando las críticas sobre su diferencia de edad.

‘Los 90 de Melcochita’: el concierto que ofrecerá en Surco

Aunque no realizará una fiesta privada por su cumpleaños, Melcochita sí tendrá una celebración artística. El humorista anunció que el próximo 26 de setiembre realizará un concierto denominado ‘Los 90 de Melcochita, la despedida del sonero’.

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El espectáculo se desarrollará en el Parque de la Amistad, en Surco, y contará además con la participación de la cantante Daniela Darcourt.

De esta manera, el artista tendrá una celebración pública vinculada directamente con su trayectoria musical. El nombre del evento hace referencia a sus nueve décadas de vida y también presenta un elemento especial: la denominación “la despedida del sonero”, que marca un momento significativo dentro de su carrera artística.

La presencia de Daniela Darcourt también suma un componente musical importante al evento, que reunirá a dos generaciones vinculadas con la música peruana.

Así, mientras el cumpleaños en el ámbito personal será celebrado con un viaje junto a Heidy Amado, el escenario será el espacio elegido por Melcochita para compartir con su público una fecha especial.

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Heydi Amado habla sin filtros sobre la posibilidad de ser madre con Melcochita. Captura: América TV.

Melcochita protagoniza divertido lapsus y llama ‘Monserrat’ a Heidy Amado

Pero sus recientes declaraciones no estuvieron relacionadas únicamente con sus planes por los 90 años. Durante una entrevista para el programa ‘Día D’, Melcochita protagonizó un curioso momento cuando hablaba precisamente de su actual relación sentimental.

Heydi Amado desata la polémica en redes sociales tras referirse a Melcochita como 'ya está en los descuentos' en un pódcast.

El humorista conversaba sobre esta nueva etapa de su vida y también hacía referencia a los problemas legales pendientes tras el final de su matrimonio. Fue en medio de esa conversación cuando tuvo un inesperado lapsus y mencionó el nombre de su expareja, Monserrat Seminario, mientras se refería a su actual pareja, Heidy Amado.

“¡Monserrat!”, soltó el artista frente a las cámaras. Al darse cuenta inmediatamente de la equivocación, intentó corregirse y continuó diciendo: “Monserrat, digo que es la...”.

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Pablo Villanueva ‘Melcochita’ presenta oficialmente a su nueva pareja y cuenta cómo es su vida privada. Captura: ATV.