Felipe Chávez presenta una “contusión dolorosa en la rodilla” producto de un golpe ocasionado en el último triunfo del Magdeburgo en 2. Bundesliga

Felipe Chávez sumó minutos en la goleada contra Kaiserslautern. - Crédito: Norman Seidler

Guardar

A puertas de una nueva convocatoria de la selección peruana, para afrontar una nueva ventana de carácter FIFA, se ha conocido que Felipe Chávez no se encuentra al 100% físicamente, tras sufrir una dolencia en su última aparición con el 1.FC Magdeburg en la quinta fecha de la 2. Bundesliga.

En aquella jornada, ‘Pippo’ entró de cambio en el último tramo de la goleada 3-0 sobre Kaiserslautern, en el MDCC-Arena. Aunque tras el silbatazo final no acusó malestares físicos, pronto el entrenador desveló que el joven centrocampista es un “caso pendiente” por lesión.

PUBLICIDAD

Felipe Chávez acercándose al saque de esquina para efectuar un centro. - Crédito: FC Magdeburg

En la antesala del siguiente duelo contra Greuther Fürth, Petrik Sander aseguró que “todos están sanos, en forma y listos para afrontar este partido; en cuanto a plantilla, no hace falta mencionar mucho más”.

Acto seguido, habló de la actualidad de la promesa peruana: “El único caso pendiente —porque recibió un golpe en la rodilla y está en tratamiento— es el de Felipe Chávez. Hay algunas dudas al respecto”.

Petrik Sander confirmó que 'Pippo' sufre una contusión y que se encuentra bajo monitoreo. | VIDEO: FC Magdeburgo

El DT Sander, además, aclaró que es un misterio el avance de la recuperación del peruano, dado que la dolencia viene impidiendo que realice un trabajo óptimo en las sesiones preparatorias. Aun así, esperan que el problema no revista de gravedad, porque existe una enorme consideración en sus capacidades.

PUBLICIDAD

“A estas alturas no puedo decir cómo evolucionará la situación, ya que fue una contusión dolorosa en la rodilla y, por tanto, ha entrenado de forma limitada. Pero, en realidad, no queremos prescindir de su calidad”, concluyó.

La firme apuesta de directivo de FC Magdeburgo por Felipe Chávez. - créditos: FC Magdeburgo

Chávez, valiente decisión

Pese a su impacto pasmoso en la pretemporada con el FC Bayern, Felipe Chávez no encontró un espacio fijo en los planes de Vincent Kompany y optó por una salida temporal en busca de una mayor regularidad. Así las cosas, aceptó la vía 2. Bundesliga al unirse al FC Magdeburgo.

Claro está que el joven efectivo de la selección peruana manejaba otras opciones, pero la propuesta de la institución alemana le atrajo más, sobre todo por su estilo de juego ofensivo y posibilidades de ganar una amplia pista en su misión de crecer profesionalmente.

PUBLICIDAD

El jugador peruano disputará la Segunda División de Alemania. Créditos: Magdeburg

A finales de agosto, Chávez se integró al FCM y de forma rápida se hizo de un lugar entre los suplentes del partido exitoso contra Kiel. No vio acción debido a la buena dinámica del bloque. Un semana más tarde hizo su debut en la caída a manos del Hertha Berlín.

A los 84′ minutos entró de cambio y apenas totalizó algunas conexiones en ofensiva. Contra Kaiserslautern, mientras, sumó más presencia al cumplir cerca de 20′ minutos en cancha en un compromiso que acabó 3-0 y confirmó al Magdeburgo como tercer mejor clasificado.

'Pippo' Chávez se alista para un nuevo desafío con el 1. FC Magdeburg. - Crédito: Difusión

El objetivo de ‘Pippo’ es ascender gradualmente su nivel en un escenario que suele potenciar a promesas para luego proporcionarle una experiencia superior pensando en la selección peruana.

PUBLICIDAD

Felipe Chávez inició su camino profesional en Alemania con FC Bayern, sumando un puñado de partidos oficiales. En el camino se mudó al FC Colonia con la idea de ganar mejores sensaciones a su regreso a Baviera, pero la aventura no fue la esperada y retornó pronto a su hogar. Ahora, se ha retado asimismo en un nuevo periplo con Magdeburgo.