Perú

Costa peruana: Estas regiones presentarían lluvias por encima de lo normal durante los próximos meses

El Senamhi prevé episodios de intensidad moderada a fuerte desde noviembre y advierte que los ríos del norte elevarían sus caudales. El Niño Costero podría alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre y enero

(Reuters)
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que la costa norte presentaría lluvias por encima de lo normal durante los próximos meses, con episodios de intensidad moderada a fuerte que tendrían mayor presencia desde noviembre.

El pronóstico para septiembre, octubre y noviembre de 2026 coloca a esa franja del país ante una temporada distinta a la habitual, bajo la influencia del fenómeno El Niño Costero y el calentamiento persistente del mar.

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De acuerdo con el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), las condiciones más húmedas se concentrarían en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, aunque el aviso comprende el conjunto del litoral norte.

En paralelo, las temperaturas de la costa peruana permanecerían muy por encima de sus valores habituales y podrían alcanzar nuevos récords. El Senamhi pidió a las autoridades incorporar sus proyecciones estacionales, avisos meteorológicos y escenarios de riesgo en la preparación de medidas locales.

Para el verano de 2027, entre enero y marzo, la entidad prevé que el patrón se mantenga en la costa norte, la costa central y sectores de la sierra norte occidental. Los ríos de la vertiente del Pacífico, sobre todo en el norte, tendrían caudales superiores a los habituales desde noviembre. Ese incremento podría afectar accesos, puentes, sistemas de drenaje y actividades productivas en las cuencas expuestas a lluvias intensas.

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El panorama será distinto en la sierra sur y en algunas áreas de la Amazonía, donde se esperan precipitaciones normales o inferiores al promedio.

La proyección hidrológica para las regiones del Amazonas y Titicaca, además de las zonas centro y sur de la vertiente del Pacífico, también apunta a caudales normales o bajos. Estas diferencias obligan a cada territorio a revisar sus riesgos según su geografía, infraestructura y fuentes de agua.

Varias personas caminan por una calle inundada de agua turbia, tomadas de la mano, con casas y árboles de fondo. Un mapa de alerta roja de Perú se superpone
Residentes de una zona afectada en Perú se auxilian en calles inundadas tras la activación de quebradas por el Fenómeno del Niño Costero, mientras rige una alerta roja de Senamhi.

Bochorno se concentraría lejos del mar

El marco climático que explica estas previsiones se mantiene bajo vigilancia de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). El grupo conserva la “Alerta de El Niño Costero” y estima que el evento persistirá hasta mediados del otoño de 2027.

Entre setiembre de 2026 y enero de 2027, la mayor probabilidad apunta a una magnitud extraordinaria frente a las costas del país; entre febrero y marzo, el rango más probable será entre fuerte y extraordinario.

En el Pacífico Central, correspondiente a la región Niño 3.4, ENFEN proyecta un Niño muy fuerte durante el mismo periodo inicial. Después, la intensidad bajaría a una categoría fuerte entre febrero y marzo, antes de una transición gradual hacia condiciones neutras durante el otoño. El informe no anticipa un comportamiento uniforme: la costa norte podría recibir más lluvias, mientras la sierra sur y partes de la Amazonía afrontarían una menor disponibilidad de agua.

En Lima Metropolitana, las proyecciones conocidas para febrero de 2027 incluyen temperaturas de hasta 36 ℃ y una sensación térmica de 38 ℃, especialmente en distritos alejados del litoral como La Molina, San Juan de Lurigancho, Ate, Chosica, Chaclacayo, Carabayllo, Comas y Puente Piedra.

El especialista Nelson Quispe Manrique atribuyó esa posibilidad a anomalías de 3,5 ℃ en la temperatura superficial del mar. Yuri Escajadillo indicó que el mar cálido y la humedad procedente de los Andes favorecerían episodios de lluvia durante el primer trimestre de 2027 en la capital, según las proyecciones difundidas por el Senamhi para ese periodo estacional.

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