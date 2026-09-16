Perú

Parque de las Leyendas confirma la fecha de llegada de los dos elefantes africanos: llegarán a Lima en un avión de carga especial

Los dos machos jóvenes arribarán entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre. El zoológico prepara un recinto de más de 14.000 metros cuadrados en la zona internacional para su adaptación y cuidado

elefante - Parque de las Leyendas
Parque de las Leyendas albergará a elefantes africanos tras más de 20 años sin ellos.
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Lima volverá a tener elefantes después de 25 años, esta vez con la llegada de dos ejemplares africanos al Parque de las Leyendas, prevista entre fines de noviembre y los primeros días de diciembre. Los animales viajarán en un avión de carga especial y ocuparán un recinto que el zoológico acondiciona en su zona internacional.

La llegada marcará la primera presencia de elefantes africanos en el país. Los ejemplares que vivieron anteriormente en el parque pertenecían a la especie asiática. La diferencia entre ambos animales se aprecia en su tamaño, sus orejas y sus colmillos.

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Los nuevos habitantes serán dos machos jóvenes. A pesar de su edad, uno de ellos ya mide cerca de 1,5 metros de alto y pesa una tonelada. Los responsables del recinto señalaron que los elefantes africanos pueden superar los 4,5 metros de altura durante su desarrollo.

“Los africanos tienen la oreja larga, son más grandes, la hembra y el macho tienen colmillos, son enormes. El de tres años ya mide 1,5 de alto y ellos pueden crecer hasta 4,5 o más”, precisó el vocero.

Azucena Colcas Vargas, gerente general del Patronato del Parque de las Leyendas, revela en entrevista todos los detalles del tan esperado regreso de los elefantes a Lima después de 25 años. Conoce cómo será su complejo traslado desde México y el proceso de adaptación que vivirán.| Video: Agencia Andina

Acondicionan un recinto de más de 14.000 metros cuadrados

El Parque de las Leyendas prevé ubicar a los elefantes en un espacio de más de 14.000 metros cuadrados. El lugar contará con áreas de exhibición, dormitorios, zonas de manejo, piscinas de agua y lodo, además de instalaciones para el trabajo de los cuidadores y médicos veterinarios.

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La llegada de los animales es resultado de gestiones que comenzaron años atrás. El vocero señaló que el acercamiento con African Safari empezó en 2016, aunque la donación se concretó tras una inspección al recinto peruano realizada en junio de este año.

Según relató, el director del centro visitó las instalaciones del parque y aceptó donar dos ejemplares que proceden de una manada africana. El traslado requerirá coordinación entre personal especializado, autoridades aeroportuarias y trabajadores del zoológico.

“Estos elefantes se van a trasladar en avión, un avión de carga muy especial. Y luego, pues cuando lleguen aquí a nuestro aeropuerto iremos a recogerlos, a esperarlos”, indicó.

Rinocerontes, jirafas y cocodrilos forman parte de la zona internacional

Los elefantes se incorporarán a la zona internacional, donde ya habitan especies como la rinoceronte Valentina, jirafas, búfalos, felinos, pingüinos y un cocodrilo hembra de Tumbes llamado Nailán. La rinoceronte, de seis años, pesa cerca de 1.700 kilos y figura entre los animales que atraen más visitas.

Nailán también concentra atención por su longevidad, pues supera los 100 años, según la información expuesta en el informe.

Los otroras elefantes del parque

La historia de los elefantes en el Parque de las Leyendas se remonta a finales de la década de 1970. Según especialistas del recinto, la primera en llegar fue Mary, procedente del desaparecido Zoológico de Barranco.

“Llega, y era a pie desde Barranco. Sus cuidadores la trajeron caminando desde ahí”, relató uno de los trabajadores entrevistados.

Posteriormente llegaron otros dos ejemplares llamados Cobos y Tauro, cedidos por el Circo Fuentes Gasca durante la década de 1980. En ese periodo, el parque reunió a tres elefantes que se convirtieron en una de las principales atracciones para el público.

Mary y Tauro murieron durante los años noventa, mientras que Cobos falleció en 2001. Sus restos fueron recuperados posteriormente para conformar una exhibición educativa dentro del zoológico.

“Obtuvimos los huesos y claro, se contrató a una persona experta en armar este tipo de estructura”, explicó el especialista encargado de recordar el proceso de reconstrucción del esqueleto.

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