Perú

Masacre en Trujillo: PJ vuelve a suspender audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Pulpo tras captura de nuevo implicado

El último detenido, capturado en San Martín, sería el propietario de la camioneta Hilux que los falsos policías usaron para interceptar a las víctimas esa noche

Dos hombres jóvenes están sentados ante una pizarra con inscripciones y un archivador gris de metal en una habitación.
Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, es señalado por la Fiscalía como cabecilla de la organización criminal Los Pulpos e investigado por el secuestro y asesinato ocurrido en Trujillo. (Captura video: Justicia TV) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Poder Judicial suspendió por segundo día consecutivo la audiencia de prisión preventiva contra Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, y otros 10 detenidos por el secuestro y asesinato de cuatro personas ocurrido la madrugada del 30 de agosto en Trujillo. La decisión fue tomada por Eduardo Medina Carranza, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria del Subsistema Especializado de Extorsión y Delitos Conexos de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, según informó Agencia Andina.

La suspensión respondió a un pedido del Ministerio Público para incorporar a la audiencia a Joyce Bereche Macco, de 26 años, capturado esa misma mañana en la región San Martín. A esta persona se le atribuye la presunta propiedad de la camioneta Hilux utilizada por los criminales, quienes vistieron trajes tácticos de la Policía Nacional del Perú y simularon una intervención policial para ejecutar el secuestro del empresario Jenss Lara Tantaquilla y el asesinato de sus cuatro acompañantes: Christopher García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.

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Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, fue ubicado en una vivienda del barrio Los Maderos.
Joyce Renato Bereche Maco, de 26 años, fue ubicado en una vivienda del barrio Los Maderos.

Dron permitió monitorear el crimen

La fiscal especializada contra el Crimen Organizado de La Libertad, Andrea Lavado Pérez, difundió imágenes captadas por un dron que la organización criminal Los Pulpos utilizó para seguir la incursión desde el aire. El material fílmico, de más de 12 minutos, permitió a Cruz Torres monitorear en tiempo real el secuestro y los asesinatos desde su escondite en Bolivia, según la evidencia hallada en el teléfono celular de Gabriel Alexander Mendocilla Gómez, señalado como su hombre de confianza.

El video registra el momento en que las víctimas salen de la discoteca Nasso, así como el seguimiento posterior de la camioneta blanca con los falsos policías hasta la intersección de la avenida Húsares de Junín con Isabel de Bobadilla, donde ocurrieron los hechos. Para la fiscal, este hallazgo evidencia el poder logístico y los recursos económicos con los que contaba la organización para ejecutar la incursión con tecnología sofisticada.

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Diagrama de la vista superior de una camioneta blanca con cuatro asientos numerados y recuadros explicativos con nombres y detalles
Un gráfico judicial detalla la posición de las cuatro víctimas dentro del vehículo donde fueron atacadas por la organización criminal Los Pulpos en Trujillo, Perú. (FB/@Justicia TV)

Exigieron US$500 millones por el rescate

“Tienen grandes recursos económicos no solo para los vehículos, también un poder logístico sofisticado, el uso de un dron ha permitido hacer el seguimiento de la víctima desde el punto, cuando Lara Tantaquilla sale de la discoteca Nosso, hasta llegar al punto de Húsares de Junín con Isabel de Bobadilla”, declaró Lavado Pérez en referencia a las pruebas recogidas por Agencia Andina.

En el mismo teléfono de Mendocilla se hallaron los primeros diálogos de negociación entre Los Pulpos y la familia de la víctima. Según la fiscal, la organización solicitó en un primer momento 500 millones de dólares para liberar a Lara Tantaquilla, cifra que reflejaría la magnitud económica que buscaba obtener el grupo criminal a través de este tipo de delitos.

Revelan reparto del dinero del rescate

El dispositivo también contenía las disposiciones de Cruz Torres hacia su operador en Trujillo respecto a los destinatarios de los pagos y la forma en que debía repartirse el resto del botín entre los integrantes de la organización. Estos elementos forman parte del sustento probatorio que maneja el Ministerio Público en el proceso.

Con base en dicha evidencia, la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres y los otros nueve detenidos, al considerar que existen pruebas suficientes de su participación como integrantes de una organización criminal dedicada al secuestro y homicidio.

Organigrama con fotografías, nombres, roles jerárquicos y sellos rojos con la palabra detenido sobre varios rostros
El Poder Judicial del Perú expone la estructura de la organización criminal Los Pulpos y la condición de detenidos de sus presuntos integrantes. (FB/@Justicia TV)

Próxima audiencia definirá situación de 11 implicados

En la siguiente sesión, el juzgado deberá resolver la situación legal de los siguientes procesados:

  • Jhonsson Smith Cruz Torres, cabecilla de la organización Los Pulpos
  • Gabriel Alexander Mendocilla Gómez
  • Julio Zavaleta Quezada
  • Frank Junior Quezada Cruz
  • César Iván García Rivera
  • Ángel Fabricio Bocanegra Linares
  • José Miguel Cerrepe Dávila
  • Roy Peter Bocanegra Aguilar
  • Roy Stiven Bocanegra Marreros
  • Joyce Bereche Macco

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