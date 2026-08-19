Perú Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

El volante peruano de 19 años completó trabajos en campo junto al primer equipo del club portugués y apunta al partido ante Casa Pia del lunes 24 de agosto por la tercera fecha del campeonato luso

Bassco Soyer – Gil Vicente – Primeira Liga – Perú – deportes – 19 agosto
El mediocampista peruano superó la lesión en el brazo y ya trabaja con normalidad en el Gil Vicente, a la espera de que Luís Pinto lo incluya en la lista para recibir al Casa Pia el lunes (Gil Vicente)
Guardar

Bassco Soyer despejó el principal obstáculo que se interponía entre él y su estreno con el primer equipo del Gil Vicente en la Primeira Liga de Portugal.

Y es que el mediocampista peruano de 19 años, promovido al plantel principal para la temporada 2026/27 tras una campaña sobresaliente en la categoría Sub-23, retomó los entrenamientos en campo luego de superar la lesión en el brazo que lo condicionó desde su presentación oficial con el club de Barcelos.

Su evolución física abre la puerta a una convocatoria para el duelo de la fecha 3 ante Casa Pia, programado para el lunes 24 de agosto en el Estadio Ciudad de Barcelos por la tercera jornada del torneo.

PUBLICIDAD

El regreso a los entrenamientos y el partido que se avecina

Bassco Soyer – Gil Vicente – Primeira Liga – Perú – deportes – 19 agosto
Bassco Soyer volvió a entrenar en campo con el primer equipo del Gil Vicente y acelera su recuperación, con la posibilidad de ser convocado para enfrentar a Casa Pia por la tercera fecha de la Primeira Liga. (Gil Vicente)

Según informó el periodista Gerson Cuba, Soyer ya trabaja con normalidad junto a sus compañeros del primer equipo y tiene previsto sumarse a la sesión grupal completa este viernes. La señal es relevante: si el cuerpo técnico dirigido por Luís Pinto lo considera en condiciones, el enfrentamiento contra Casa Pia podría ser la ocasión que el propio futbolista lleva meses anticipando.

“Siento que cada vez estoy más cerca al ansiado debut que, así como yo quiero, sé que muchos peruanos también quieren que lo haga. Me siento más que listo. Todo el trabajo que he hecho en estos meses ha sido casi más que todo lo realizado en toda mi vida”, declaró Soyer en una entrevista con Infobae.

PUBLICIDAD

La lesión llegó en el peor momento posible: justo cuando el club formalizaba su incorporación al plantel mayor. Durante la ceremonia de presentación, el peruano apareció con vendaje en el brazo, una imagen que generó inquietud entre sus seguidores. Sin embargo, la recuperación fue más rápida de lo esperado y el futbolista retomó la actividad antes de que el equipo dispute su tercer compromiso oficial de la temporada.

Su presencia en la convocatoria del lunes no está garantizada. La decisión final recaerá en el cuerpo técnico, que evaluará su nivel físico durante las sesiones previas al partido. Recuperar el ritmo competitivo tras un período de inactividad es el único escollo que aún debe sortear.

Una campaña en la Sub-23 que forzó su ascenso

Bassco Soyer – Gil Vicente – Primeira Liga – Perú – deportes – 19 agosto
Doce goles y ocho asistencias con el Gil Vicente Sub-23 fueron suficientes para que Bassco Soyer dejara atrás esa categoría y se ganara un lugar en el primer equipo para competir en Portugal. (Gil Vicente)

El camino de Soyer hacia el primer equipo no fue producto de la casualidad ni de una decisión administrativa apresurada. El volante llegó al Gil Vicente con un contrato de transferencia definitiva y fue destinado inicialmente a la rama Sub-23 para que asimilara las exigencias del fútbol portugués. Lo que ocurrió a partir de ahí superó cualquier proyección.

En la Liga Revelação, Soyer anotó 12 goles y repartió ocho asistencias, números que lo convirtieron en una de las figuras del certamen y en el motor ofensivo de un equipo que terminó conquistando la Taça Revelação, el torneo de máxima jerarquía para esa categoría en Portugal. Semana a semana, el peruano desequilibró ante cualquier rival en cualquier escenario, con una regularidad que obligó a la dirigencia del club a tomar una decisión sin demoras: su ascenso al plantel mayor era inevitable.

La adaptación al fútbol europeo, que suele demandar meses o incluso años a los jugadores sudamericanos, le tomó pocas semanas. Su verticalidad, velocidad y agresividad en el sector ofensivo llamaron la atención dentro del club y también de afuera: en las últimas semanas, el nombre de Soyer fue vinculado con un préstamo al Brentford de Inglaterra. Esa posibilidad quedó descartada. El Gil Vicente optó por retenerlo e integrarlo a su estructura para la Primeira Liga.

El debut soñado y lo que viene para el peruano

Bassco Soyer – Gil Vicente – Primeira Liga – Perú – deportes – 19 agosto
El volante peruano ya dejó atrás la etapa de formación en Portugal y ahora espera su oportunidad en la Primeira Liga, donde buscará demostrar que está preparado para competir al máximo nivel. (Gil Vicente)

Soyer no estuvo presente en el momento más importante de la campaña de la Sub-23: la coronación en la Taça Revelação. El llamado de la selección peruana lo alejó temporalmente del club, aunque siguió de cerca el título desde la distancia. Esa ausencia no opacó su aporte a lo largo del año ni redujo el reconocimiento interno que ya había cosechado.

Ahora, el escenario es distinto y más exigente. La Primeira Liga es el nivel más alto del fútbol portugués y representa un salto cualitativo considerable respecto a la categoría Sub-23. Luís Pinto deberá determinar si Soyer tendrá un rol definido en el esquema del equipo o si su participación inicial será más acotada. Los amistosos de pretemporada ante el Gil Vicente Sub-23 y ante Felgueiras ofrecieron algunas pistas sobre su estado y sus posibilidades dentro del sistema.

Lo que el peruano mostró en menos de un año en Barcelos fue suficiente para forzar su lugar en el primer equipo. Ahora le toca dar el siguiente paso en el estadio donde el fútbol portugués no admite margen de error.

Temas Relacionados

Bassco SoyerGil Vicenteperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores

Las filas de José Letelier se potencian con una futbolista de jerarquía. El conjunto ‘blanquiazul’ no recula en sus intenciones de lograr el ansiado tricampeonato en la Liga Femenina 2026

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo: partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ busca liquidar la serie en Río de Janeiro y sellar su pase a los cuartos de final. Revisa todos los detalles del enfrentamiento decisivo

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo: partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Se reveló qué jugador de Universitario volverá a la selección peruana para fecha FIFA de setiembre después de 11 meses

Mano Menezes recorrió los clubes de la Liga 1 para definir su lista de convocados con miras a los partidos frente a Estados Unidos y México

Se reveló qué jugador de Universitario volverá a la selección peruana para fecha FIFA de setiembre después de 11 meses

Cecilia Tait endurece su postura contra quienes rechazan la selección: “Que pueda ser suspendida hasta en la liga”

La medallista olímpica volvió a cuestionar a las voleibolistas que deciden no representar a Perú y pidió que existan castigos severos para quienes rechacen una convocatoria

Cecilia Tait endurece su postura contra quienes rechazan la selección: “Que pueda ser suspendida hasta en la liga”

¿Kiara Montes será baja en la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Lo último que se sabe sobre la capitana

La atacante de Regatas Lima es una de las jugadoras más destacadas de la ‘bicolor’, por lo que su ausencia en el torneo clasificatorio causa inquietud entre los hinchas

¿Kiara Montes será baja en la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Lo último que se sabe sobre la capitana
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Arriola no ha coordinado”

Harvey Colchado exige a Meta, de Zuckerberg, abrir sede en Perú ante extorsiones: “El general Arriola no ha coordinado”

TC rechaza demanda de Willy Huerta, exministro de Pedro Castillo, para anular proceso por golpe de Estado

Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, asume Comisión de Energía y Minas y mantiene en duda otra ampliación del Reinfo

Renovación Popular propone ley que castigue con cárcel a quienes hagan “apología del delito” durante crisis política

TC declara prescrita la pena de Alan Azizollahoff: Dueño de la discoteca Utopía nunca pisó la cárcel

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"

Ethel Pozo sale al frente y cuestiona el comunicado de Janet Barboza por la Teletón 2026: "Ella nunca ha participado de la Teletón"

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?

De La Rose regresa a Lima con ‘Tu vaquerita reggaetonera tour’: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre el evento

DEPORTES

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores

Alianza Lima se refuerza con Juliana Da Silva, volante brasileña procedente de Corinthians y campeona de Copa Libertadores

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo: partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Se reveló qué jugador de Universitario volverá a la selección peruana para fecha FIFA de setiembre después de 11 meses

Cecilia Tait endurece su postura contra quienes rechazan la selección: “Que pueda ser suspendida hasta en la liga”

¿Kiara Montes será baja en la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Lo último que se sabe sobre la capitana