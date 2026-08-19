Lo que tiene que pasar para que Bassco Soyer debute con el Gil Vicente en la primera división de Portugal

El mediocampista peruano superó la lesión en el brazo y ya trabaja con normalidad en el Gil Vicente, a la espera de que Luís Pinto lo incluya en la lista para recibir al Casa Pia el lunes (Gil Vicente)

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Bassco Soyer despejó el principal obstáculo que se interponía entre él y su estreno con el primer equipo del Gil Vicente en la Primeira Liga de Portugal.

Y es que el mediocampista peruano de 19 años, promovido al plantel principal para la temporada 2026/27 tras una campaña sobresaliente en la categoría Sub-23, retomó los entrenamientos en campo luego de superar la lesión en el brazo que lo condicionó desde su presentación oficial con el club de Barcelos.

Su evolución física abre la puerta a una convocatoria para el duelo de la fecha 3 ante Casa Pia, programado para el lunes 24 de agosto en el Estadio Ciudad de Barcelos por la tercera jornada del torneo.

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El regreso a los entrenamientos y el partido que se avecina

Bassco Soyer volvió a entrenar en campo con el primer equipo del Gil Vicente y acelera su recuperación, con la posibilidad de ser convocado para enfrentar a Casa Pia por la tercera fecha de la Primeira Liga. (Gil Vicente)

Según informó el periodista Gerson Cuba, Soyer ya trabaja con normalidad junto a sus compañeros del primer equipo y tiene previsto sumarse a la sesión grupal completa este viernes. La señal es relevante: si el cuerpo técnico dirigido por Luís Pinto lo considera en condiciones, el enfrentamiento contra Casa Pia podría ser la ocasión que el propio futbolista lleva meses anticipando.

“Siento que cada vez estoy más cerca al ansiado debut que, así como yo quiero, sé que muchos peruanos también quieren que lo haga. Me siento más que listo. Todo el trabajo que he hecho en estos meses ha sido casi más que todo lo realizado en toda mi vida”, declaró Soyer en una entrevista con Infobae.

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La lesión llegó en el peor momento posible: justo cuando el club formalizaba su incorporación al plantel mayor. Durante la ceremonia de presentación, el peruano apareció con vendaje en el brazo, una imagen que generó inquietud entre sus seguidores. Sin embargo, la recuperación fue más rápida de lo esperado y el futbolista retomó la actividad antes de que el equipo dispute su tercer compromiso oficial de la temporada.

Su presencia en la convocatoria del lunes no está garantizada. La decisión final recaerá en el cuerpo técnico, que evaluará su nivel físico durante las sesiones previas al partido. Recuperar el ritmo competitivo tras un período de inactividad es el único escollo que aún debe sortear.

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Una campaña en la Sub-23 que forzó su ascenso

Doce goles y ocho asistencias con el Gil Vicente Sub-23 fueron suficientes para que Bassco Soyer dejara atrás esa categoría y se ganara un lugar en el primer equipo para competir en Portugal. (Gil Vicente)

El camino de Soyer hacia el primer equipo no fue producto de la casualidad ni de una decisión administrativa apresurada. El volante llegó al Gil Vicente con un contrato de transferencia definitiva y fue destinado inicialmente a la rama Sub-23 para que asimilara las exigencias del fútbol portugués. Lo que ocurrió a partir de ahí superó cualquier proyección.

En la Liga Revelação, Soyer anotó 12 goles y repartió ocho asistencias, números que lo convirtieron en una de las figuras del certamen y en el motor ofensivo de un equipo que terminó conquistando la Taça Revelação, el torneo de máxima jerarquía para esa categoría en Portugal. Semana a semana, el peruano desequilibró ante cualquier rival en cualquier escenario, con una regularidad que obligó a la dirigencia del club a tomar una decisión sin demoras: su ascenso al plantel mayor era inevitable.

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La adaptación al fútbol europeo, que suele demandar meses o incluso años a los jugadores sudamericanos, le tomó pocas semanas. Su verticalidad, velocidad y agresividad en el sector ofensivo llamaron la atención dentro del club y también de afuera: en las últimas semanas, el nombre de Soyer fue vinculado con un préstamo al Brentford de Inglaterra. Esa posibilidad quedó descartada. El Gil Vicente optó por retenerlo e integrarlo a su estructura para la Primeira Liga.

El debut soñado y lo que viene para el peruano

El volante peruano ya dejó atrás la etapa de formación en Portugal y ahora espera su oportunidad en la Primeira Liga, donde buscará demostrar que está preparado para competir al máximo nivel. (Gil Vicente)

Soyer no estuvo presente en el momento más importante de la campaña de la Sub-23: la coronación en la Taça Revelação. El llamado de la selección peruana lo alejó temporalmente del club, aunque siguió de cerca el título desde la distancia. Esa ausencia no opacó su aporte a lo largo del año ni redujo el reconocimiento interno que ya había cosechado.

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Ahora, el escenario es distinto y más exigente. La Primeira Liga es el nivel más alto del fútbol portugués y representa un salto cualitativo considerable respecto a la categoría Sub-23. Luís Pinto deberá determinar si Soyer tendrá un rol definido en el esquema del equipo o si su participación inicial será más acotada. Los amistosos de pretemporada ante el Gil Vicente Sub-23 y ante Felgueiras ofrecieron algunas pistas sobre su estado y sus posibilidades dentro del sistema.

Lo que el peruano mostró en menos de un año en Barcelos fue suficiente para forzar su lugar en el primer equipo. Ahora le toca dar el siguiente paso en el estadio donde el fútbol portugués no admite margen de error.

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