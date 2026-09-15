Revelan por qué Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1: “No sabes la presión que hay”

El panelista de L1 MAX contó que Alianza Lima pide a Peter Arévalo y Universitario de Deportes a José Carvallo para sus partidos en casa, y admitió que existe presión para vetar voces (Fútbol Satélite)

Guardar

El triunfo agónico de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima encendió el debate en las redes sociales. El tanto de Lisandro Alzugaray que selló el resultado no solo indignó a los hinchas blanquiazules, sino que también generó cuestionamientos entre los aficionados cremas hacia la forma en que Peter Arévalo —conocido como Mr. Peet— relató la conquista.

Las críticas apuntaron a una supuesta demora en el festejo y a una falta de imparcialidad. Sin embargo, lo que muchos desconocían es que la asignación de narradores en la Liga 1 2026 no responde exclusivamente a criterios editoriales del canal: los propios clubes tienen mucho que decir al respecto.

PUBLICIDAD

El esquema que nadie había explicado

Diego Rebagliati reveló que Alianza Lima y Universitario intervienen en la elección de narradores para sus partidos como locales y ejercen presión sobre la señal L1 MAX. (Fútbol Satélite)

Diego Rebagliati, panelista de L1 MAX, fue quien destapó la lógica detrás de la distribución de voces en las transmisiones del campeonato peruano. En el programa Fútbol Satélite, el comentarista explicó que tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes solicitan de manera expresa que determinados comunicadores estén al frente cuando cada club actúa como local. En el caso del cuadro íntimo, esa figura es Mr. Peet; en el de los cremas, el exarquero y confeso hincha merengue José Carvallo.

“Peter es un narrador partidario, yo no me voy a poner a comentar a estas alturas lo que él hace. Cuando Alianza es local lo hace él, cuando la ‘U’ es local va José Carvallo, y así lo han pedido los clubes, así lo ‘recontra’ piden. Cuando Alianza es local, si pudiera Alianza pondría cinco comentaristas de Alianza; y la ‘U’ igual. No sabés la presión que hay”, sostuvo Rebagliati en Fútbol Satélite.

PUBLICIDAD

La declaración sorprendió a su compañero Óscar Del Portal, quien quiso ir más a fondo: cuestionó si acaso los clubes creían que el narrador o el comentarista podían inclinar la balanza a su favor dentro del campo de juego. La respuesta de Rebagliati fue contundente y reveló hasta qué punto llega esa injerencia: “Los clubes no sabes lo que joden por eso. No querían que vaya Gustavo Peralta, por ejemplo”.

Con esa frase, el panelista dejó en claro que la presión de las instituciones sobre la cobertura mediática va más allá de una simple preferencia estética. Se trata de un condicionamiento concreto sobre quiénes pueden o no aparecer en pantalla cuando sus equipos están en juego.

PUBLICIDAD

La defensa de Kevin Pacheco

Kevin Pacheco salió en defensa de Mr. Peet tras las críticas por su relato del gol de Universitario y sostuvo que su reacción respondió a lo ocurrido con Alejandro Duarte y no al resultado. (Fútbol Satélite)

En medio del cruce, el periodista Kevin Pacheco salió al cruce de las críticas dirigidas hacia Mr. Peet y ofreció una lectura diferente sobre el episodio que desató la polémica. Para Pacheco, la reacción del narrador al momento del gol de Alzugaray no respondió a una incomodidad por el resultado, sino a una lectura de la jugada en sí misma.

“A mí no me gusta hacer periodismo de periodistas para nada. Pero sí tengo que señalar que la expresión, conociendo además a Peter, no es la expresión de la incomodidad porque le meten gol a Alianza o porque anota la ‘U’. Es como lamento de lo que le sucede a un arquero, la jugada”, argumentó el comunicador.

PUBLICIDAD

La aclaración apuntó directamente a Alejandro Duarte, el guardameta de Alianza Lima que protagonizó el error que derivó en el tanto definitivo. Según Pacheco, lo que muchos interpretaron como una muestra de parcialidad fue, en realidad, una reacción ante la situación que atravesó el portero blanquiazul en esa acción.

Mr. Peet apuntó contra cuatro jugadores de Alianza

Tras el clásico, Mr. Peet identificó a cuatro jugadores de Alianza Lima como responsables de las acciones que derivaron en los dos goles de Universitario durante la derrota en Matute. (Facebook)

Más allá de la controversia sobre su relato, Peter Arévalo no esquivó la autocrítica hacia el equipo al que narra. En su canal de YouTube, a través del programa Madrugol, el comunicador identificó a cuatro futbolistas del cuadro íntimo como responsables directos de los dos goles que terminaron costando la derrota.

PUBLICIDAD

“El primer gol de Universitario es una responsabilidad absolutamente nuestra. El defensor tiene que terminar la jugada cuando estás jugando mano a mano y sabés que tenés a dos nueves como Valera y Lapadula, que son mañosos, que te pueden cargar, te pueden incomodar. Garcés y Antoni fallan los dos por igual”, señaló sobre la primera conquista merengue.

Para el segundo tanto, Mr. Peet fue igual de directo y apuntó a Duarte y Gianfranco Chávez: “Un ‘blooper’ defensivo de Duarte y de Chávez. Desgraciadamente para los hinchas de Alianza, que no lo pueden entender, no lo pueden creer. Nunca me voy a imaginar que Duarte quede atrás de Chávez y Chávez lo habilite a Alzugaray. Una cosa insólita, absurda”.

PUBLICIDAD

Las palabras de quien narra los partidos del equipo blanquiazul contra sus propios jugadores cerraron un ciclo de declaraciones que, lejos de apaciguar el debate, dejaron al descubierto las tensiones internas que rodean la cobertura del fútbol peruano: entre las exigencias de los clubes, la presión sobre los comunicadores y las reacciones que desata cada resultado en el clásico más importante del país.