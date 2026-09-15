Exviceministro de Energía advierte que Perú tiene solo 13 años de reservas de gas para el mercado interno

El exviceministro de Energía advierte sobre el futuro energético del país, afirmando que a Perú solo le quedan entre 12 y 13 años de reservas de gas natural para satisfacer la demanda interna. (Crédito: Exitosa)

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El exviceministro de Energía, Pedro Gamio, advirtió que Perú cuenta con reservas de gas natural suficientes para abastecer el mercado interno por apenas doce o trece años más. Según explicó en una entrevista con Exitosa, ese plazo obliga al país a acelerar la masificación del recurso en regiones donde el acceso todavía es limitado.

El funcionario detalló que, superado ese horizonte, Perú tendrá que recurrir a nuevas fuentes para sostener el abastecimiento. “Después va a haber gas, pero vamos a tener necesidad de usar el lote 58”, señaló Gamio, quien agregó que también será necesario “confirmar las reservas de Candamo para que el Perú no se vea obligado a importar”.

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El exviceministro de Energía sostuvo que Perú deberá usar el lote 58 y confirmar las reservas de Candamo para evitar la importación de gas natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cusco ya tiene 6.000 usuarios de gas natural

El extitular del Minem puso como ejemplo el avance registrado en el Cusco, una de las regiones donde el gas natural comenzó a masificarse. “En el Cusco, dos estaciones de gas natural, y hay seis mil usuarios ya del gas”, precisó el exfuncionario en el programa de Exitosa.

El exviceministro explicó que existen tres métodos técnicos para trasladar el recurso a zonas sin conexión directa a un ducto: camión con gas comprimido, camión con gas licuefactado y transporte por ducto. Sobre el segundo, indicó que “es el más recomendable en este momento”. La opción del ducto, en cambio, requiere una masa crítica de demanda: “Se necesita para el ducto tener cien mil clientes y eso todavía no se tiene”, advirtió.

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Suministro de gas natural vehicular se elevará a 80 millones de pies cúbicos diarios, informa Denisse Miralles. (Foto: Agencia Andina)

Regulador verificará la inversión comprometida

Gamio planteó que el avance del programa de masificación depende de que el ente regulador supervise con rigor los costos que asuman las empresas distribuidoras. “Si se da luz verde a este programa, haciendo que el regulador verifique con costos reales que la inversión comprometida”, explicó, remarcó que se trata de un negocio regulado con la responsabilidad de atender, en un plazo previsto, a un número determinado de familias e instalaciones, tanto en hogares como en el circuito de transporte y en emprendimientos.

El exviceministro insistió en que ese control resulta clave para sostener el ritmo de expansión del servicio en el interior del país, donde el acceso al gas natural avanzó de forma desigual respecto de Lima.

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Energías renovables y litigio con Odebrecht

El exfuncionario también señaló que la combinación entre gas natural y energías renovables, a la que definió como transición energética, registró pocos avances en las regiones. “Hemos avanzado poquísimo en regiones con el gas natural y en el caso de las energías renovables también tenemos pendiente un tema de sistemas de almacenamiento”, afirmó.

En ese contexto, Gamio hizo referencia a un proceso judicial vinculado a la expansión de la red de gasoductos hacia el sur del país, que involucra a Odebrecht y que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, según indicó durante la entrevista.

El exviceministro indicó que el transporte de gas natural por camión con gas licuefactado es la opción más recomendable en este momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expansión a Tacna dependerá del consumo

Consultado sobre la posibilidad de extender la red hacia otras ciudades del sur, Gamio sostuvo que el ducto podría llegar hasta Tacna una vez que el consumo aumente y la población perciba los beneficios del servicio. “Es como un rompecabezas que vamos armando”, describió el exviceministro sobre el proceso de expansión gradual del gas natural en el país.

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El exfuncionario remarcó que la presente década resulta determinante para avanzar en la masificación energética. “Esta década es decisiva y podemos ayudar a los peruanos que viven en estas ciudades”, concluyó Gamio.