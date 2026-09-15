Perú

Exviceministro de Energía advierte que Perú tiene solo 13 años de reservas de gas para el mercado interno

Pedro Gamio detalló que Cusco ya suma seis mil usuarios conectados y planteó extender la red hacia Tacna conforme aumente la demanda

El exviceministro de Energía advierte sobre el futuro energético del país, afirmando que a Perú solo le quedan entre 12 y 13 años de reservas de gas natural para satisfacer la demanda interna. (Crédito: Exitosa)
Guardar

El exviceministro de Energía, Pedro Gamio, advirtió que Perú cuenta con reservas de gas natural suficientes para abastecer el mercado interno por apenas doce o trece años más. Según explicó en una entrevista con Exitosa, ese plazo obliga al país a acelerar la masificación del recurso en regiones donde el acceso todavía es limitado.

El funcionario detalló que, superado ese horizonte, Perú tendrá que recurrir a nuevas fuentes para sostener el abastecimiento. “Después va a haber gas, pero vamos a tener necesidad de usar el lote 58”, señaló Gamio, quien agregó que también será necesario “confirmar las reservas de Candamo para que el Perú no se vea obligado a importar”.

PUBLICIDAD

Tuberías metálicas en primer plano conectadas a tanques esféricos y torres de una planta industrial frente a montañas al atardecer.
El exviceministro de Energía sostuvo que Perú deberá usar el lote 58 y confirmar las reservas de Candamo para evitar la importación de gas natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cusco ya tiene 6.000 usuarios de gas natural

El extitular del Minem puso como ejemplo el avance registrado en el Cusco, una de las regiones donde el gas natural comenzó a masificarse. “En el Cusco, dos estaciones de gas natural, y hay seis mil usuarios ya del gas”, precisó el exfuncionario en el programa de Exitosa.

El exviceministro explicó que existen tres métodos técnicos para trasladar el recurso a zonas sin conexión directa a un ducto: camión con gas comprimido, camión con gas licuefactado y transporte por ducto. Sobre el segundo, indicó que “es el más recomendable en este momento”. La opción del ducto, en cambio, requiere una masa crítica de demanda: “Se necesita para el ducto tener cien mil clientes y eso todavía no se tiene”, advirtió.

PUBLICIDAD

Suministro de gas natural vehicular se elevará a 80 millones de pies cúbicos diarios, informa Denisse Miralles. (Foto: Agencia Andina)
Suministro de gas natural vehicular se elevará a 80 millones de pies cúbicos diarios, informa Denisse Miralles. (Foto: Agencia Andina)

Regulador verificará la inversión comprometida

Gamio planteó que el avance del programa de masificación depende de que el ente regulador supervise con rigor los costos que asuman las empresas distribuidoras. “Si se da luz verde a este programa, haciendo que el regulador verifique con costos reales que la inversión comprometida”, explicó, remarcó que se trata de un negocio regulado con la responsabilidad de atender, en un plazo previsto, a un número determinado de familias e instalaciones, tanto en hogares como en el circuito de transporte y en emprendimientos.

El exviceministro insistió en que ese control resulta clave para sostener el ritmo de expansión del servicio en el interior del país, donde el acceso al gas natural avanzó de forma desigual respecto de Lima.

Cálidda - Osinergmin - gas natural
Cálidda - Osinergmin - gas natural

Energías renovables y litigio con Odebrecht

El exfuncionario también señaló que la combinación entre gas natural y energías renovables, a la que definió como transición energética, registró pocos avances en las regiones. “Hemos avanzado poquísimo en regiones con el gas natural y en el caso de las energías renovables también tenemos pendiente un tema de sistemas de almacenamiento”, afirmó.

En ese contexto, Gamio hizo referencia a un proceso judicial vinculado a la expansión de la red de gasoductos hacia el sur del país, que involucra a Odebrecht y que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, según indicó durante la entrevista.

Tuberías de gas, maquinaria pesada, una planta industrial, paneles solares y aerogeneradores en un terreno árido con montañas.
El exviceministro indicó que el transporte de gas natural por camión con gas licuefactado es la opción más recomendable en este momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expansión a Tacna dependerá del consumo

Consultado sobre la posibilidad de extender la red hacia otras ciudades del sur, Gamio sostuvo que el ducto podría llegar hasta Tacna una vez que el consumo aumente y la población perciba los beneficios del servicio. “Es como un rompecabezas que vamos armando”, describió el exviceministro sobre el proceso de expansión gradual del gas natural en el país.

El exfuncionario remarcó que la presente década resulta determinante para avanzar en la masificación energética. “Esta década es decisiva y podemos ayudar a los peruanos que viven en estas ciudades”, concluyó Gamio.

Temas Relacionados

Gas naturalReservas de gasMinemperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ministro de Vivienda no descarta racionamiento de agua en Lima y anuncia limpieza de más de 10 kilómetros de cauces ante El Niño

El titular del MVCS rechazó que la reorganización de Sedapal implique una privatización. Afirmó que el objetivo es fortalecer la empresa estatal y ampliar la cobertura del servicio para quienes aún no cuentan con conexión domiciliaria

Ministro de Vivienda no descarta racionamiento de agua en Lima y anuncia limpieza de más de 10 kilómetros de cauces ante El Niño

Naldy Saldaña confiesa que ‘La Bella Luz’ no cumple con sus pagos tras su renuncia contra César Sánchez

La cantante afirmó que la orquesta no se ha comunicado con ella ni le ha pagado sus honorarios desde que denunció a César Sánchez por presuntos tocamientos indebidos.

Naldy Saldaña confiesa que ‘La Bella Luz’ no cumple con sus pagos tras su renuncia contra César Sánchez

Revelan por qué Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1: “No sabes la presión que hay”

Hinchas blanquiazules y también de Universitario de Deportes cuestionaron el festejo y la imparcialidad en la transmisión, mientras se conoció que la elección de voces responde a una situación en particular

Revelan por qué Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1: “No sabes la presión que hay”

Melissa Klug celebró seis años de relación con Jesús Barco y le dedicó un emotivo mensaje en redes

La empresaria recordó las dificultades que enfrentaron y reafirmó que siguen juntos como familia.

Melissa Klug celebró seis años de relación con Jesús Barco y le dedicó un emotivo mensaje en redes

Fenómeno El Niño: Senamhi advierte que esta región soportará temperaturas de hasta 40 °C y una sensación de 42 °C

Las temperaturas en la costa norte podrían seguir aumentando hacia finales de año, con los valores más altos previstos para febrero y marzo

Fenómeno El Niño: Senamhi advierte que esta región soportará temperaturas de hasta 40 °C y una sensación de 42 °C
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

Exministro Idel Vexler respalda Plan Nacional de Educación y destaca retorno de las evaluaciones docentes

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori sobre sicarios: “A un animal lo trata como animal, no tiene derechos”

Silvana Robles al ministro de Educación: “Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es ideología”

Keiko Fujimori figura entre los cuatro presidentes con mayor aprobación en Latinoamérica, según ranking

Diputada de JP provoca molestia de fujimoristas por afirmar que los “altos mandos militares operan” con criminales

ENTRETENIMIENTO

Naldy Saldaña confiesa que ‘La Bella Luz’ no cumple con sus pagos tras su renuncia contra César Sánchez

Naldy Saldaña confiesa que ‘La Bella Luz’ no cumple con sus pagos tras su renuncia contra César Sánchez

Melissa Klug celebró seis años de relación con Jesús Barco y le dedicó un emotivo mensaje en redes

Alicia Maguiña vuelve a escena: su obra, declarada Patrimonio Cultural, será homenajeada en el Teatro Segura

Mamá de Mafer Neyra comparte reflexión luego de mensajes de Hugo García tras matrimonio de su hija: “Cuiden lo que quieren”

Fundador de ‘Los Mirlos’ revela detalles de su presentación en Tiny Desk: canciones y fecha del estreno

DEPORTES

Revelan por qué Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1: “No sabes la presión que hay”

Revelan por qué Mr. Peet siempre narra los partidos de Alianza Lima en la Liga 1: “No sabes la presión que hay”

Joao Grimaldo, en su hora más crítica: rebajado a la filial del Sparta Praga para revitalizarse tras mal inicio en Chance Liga 2026/27

Perú presentó su equipo para la Copa Davis 2026: la armada ‘blanquirroja’ enfrentará a Paraguay por el Grupo Mundial I

Regatas Lima anuncia la contratación de la norteamericana Kyla Kenyatte, central con pasado en el Porto, para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Mario Flores remarca el objetivo de Sport Boys para 2027: “Queremos que pueda continuar en el año del centenario”