Ministro de Vivienda no descarta racionamiento de agua en Lima y anuncia limpieza de más de 10 kilómetros de cauces ante El Niño

Este informe muestra la doble cara del Fenómeno El Niño en Perú: calles inundadas por las fuertes lluvias y el riesgo latente de un racionamiento de agua. Las autoridades inspeccionan las obras de prevención para garantizar el abastecimiento a nivel nacional. Canal N

Guardar

La posibilidad de un racionamiento de agua en Lima quedó abierta ante el impacto que las lluvias asociadas al fenómeno El Niño podrían generar sobre las fuentes de abastecimiento. El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, señaló que el Gobierno trabaja en medidas preventivas para evitar que el incremento de la turbidez afecte la producción de agua potable en La Atarjea.

Durante una visita técnica a la planta de La Atarjea, el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) supervisó las acciones ejecutadas en las cuencas junto con los nuevos integrantes del directorio de Sedapal. Los trabajos incluyen la limpieza y descolmatación de más de 10 kilómetros de cauces.

PUBLICIDAD

El objetivo de estas labores es reducir el ingreso de agua con altos niveles de turbidez a las instalaciones de producción. Una eventual interrupción del proceso podría afectar el suministro destinado a cientos de miles de viviendas de Lima, por lo que las labores preventivas buscan mantener la continuidad del servicio durante posibles periodos de lluvias intensas.

Arnillas también descartó que las medidas de reorganización de Sedapal formen parte de un proceso de privatización. El ministro sostuvo que el propósito es fortalecer la empresa estatal y ampliar la cobertura del servicio de agua potable, especialmente para los sectores que todavía no cuentan con conexión domiciliaria.

PUBLICIDAD

Gobierno busca evitar restricciones en el servicio de agua

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, dejó abierta la posibilidad de restricciones, aunque señaló que el Gobierno trabaja para evitar ese escenario. Composición: Infobae

Respecto de un eventual racionamiento, Mauricio Arnillas dejó abierta esa posibilidad, aunque señaló que las acciones preventivas buscan impedir que la situación llegue a ese escenario.

“Esperemos que no, para eso estamos trabajando, para eso estamos limpiando, descolmatando más de diez kilómetros, ¿no? Para que el agua no entre turbia y no tengamos que parar la producción de agua. Entonces, esperamos que no lleguemos a esos extremos en el Perú”, declaró el titular del sector.

El ministro también se refirió a la capacidad de respuesta ante un posible desabastecimiento. “En cuanto al deba-desabastecimiento de agua, con lo que hemos verificado hoy día, creo que estamos preparados”, señaló.

Las labores en las cuencas tienen una relación directa con la operación de La Atarjea, debido a que la presencia de sedimentos y material arrastrado por las lluvias puede dificultar el tratamiento del recurso. Por ese motivo, el mantenimiento de los cauces constituye una de las medidas consideradas dentro de la preparación frente a escenarios climáticos adversos.

PUBLICIDAD

Sedapal descarta privatización del servicio

Durante la inspección de La Atarjea, el ministro también respondió a las versiones sobre una eventual privatización de Sedapal. Arnillas rechazó esa posibilidad y explicó que las medidas adoptadas buscan mejorar el funcionamiento de la empresa estatal.

“No quiere decir privatización de ninguna manera. Estamos haciendo un reforzamiento de la empresa para que funcione mejor y podamos dotar de agua domiciliaria a los tres millones de limeños que todavía no cuentan con ese servicio”, afirmó.

El planteamiento del sector contempla la ampliación del acceso al servicio para la población que todavía carece de conexión domiciliaria. La cifra señalada por el ministro asciende a tres millones de personas en Lima.

PUBLICIDAD

En paralelo, las condiciones de las cuencas permanecen bajo atención debido al riesgo que representan las lluvias para los sistemas de abastecimiento y para otras zonas expuestas a crecidas, desbordes e inundaciones.

ANA interviene puntos críticos ante el fenómeno El Niño

Actualmente, 17 puntos priorizados se encuentran en ejecución para reducir riesgos de inundaciones y desbordes. Difusión

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), informó que desarrolla acciones preventivas en 70 puntos críticos identificados a nivel nacional. De ese total, 17 intervenciones se encuentran en ejecución.

Estas medidas buscan disminuir la exposición de la población, infraestructura y actividades productivas frente a posibles incrementos de caudal, desbordes e inundaciones. La estrategia incluye trabajos sobre cauces y otras intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de zonas identificadas como vulnerables.

En Piura, la ANA ejecuta una intervención de 4,8 kilómetros entre la represa Los Ejidos y el puente Bolognesi. Según la entidad, los trabajos registran un avance del 50 % y forman parte de las medidas destinadas a reducir los riesgos asociados a posibles crecidas del río Piura.

PUBLICIDAD

Lima registra puntos críticos pendientes de atención

En Lima, la ANA identificó nueve puntos críticos. Seis ya recibieron atención, mientras que tres permanecen pendientes en Santa Eulalia, Chaclacayo y Chosica.

La entidad también contempla la instalación de 12 barreras dinámicas para contener material que pueda ser desplazado por eventuales flujos de detritos. Estas estructuras forman parte de las acciones previstas para sectores expuestos a este tipo de eventos.

En La Libertad, las intervenciones se concentran en el ámbito del río Moche, con medidas de protección frente a posibles incrementos de caudal y desbordes.

El sector agrario también reportó atención de 583 puntos críticos mediante acciones a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), Agro Rural y el Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (PEJEZA), de acuerdo con las competencias de cada organismo.

PUBLICIDAD

La ANA señaló que el trabajo preventivo incluye la identificación y seguimiento de puntos críticos, el monitoreo de las condiciones de las cuencas y la coordinación con gobiernos regionales, gobiernos locales y entidades del Gobierno nacional. Estas acciones se mantienen como parte de la preparación ante posibles escenarios asociados al fenómeno El Niño.