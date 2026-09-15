Melissa Klug celebró seis años de relación con Jesús Barco y le dedicó un emotivo mensaje en redes

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Melissa Klug y Jesús Barco celebraron seis años de relación con mensajes en redes sociales en los que reconocieron que atravesaron momentos difíciles, pero destacaron que continúan juntos como familia junto a su hija Cayetana.

La empresaria dedicó una publicación al futbolista por su aniversario y afirmó que su vínculo ha resistido situaciones que, según escribió, muchas personas creyeron que los separarían. Barco también respondió con un mensaje en el que recordó los momentos buenos y malos que compartieron durante este tiempo.

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Las publicaciones llegaron días después de que Jesús Barco difundiera fotografías junto a Melissa Klug y su hija durante una salida familiar en Disney. En aquellas imágenes, el jugador resaltó la alegría de acompañar a la menor durante la visita.

Melissa Klug utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje dirigido a Jesús Barco, con quien mantiene una relación desde hace seis años. La empresaria habló de las dificultades que enfrentaron como pareja y reafirmó su compromiso con la historia que construyeron.

“Ya son 6 años juntos, contra viento, marea y todo lo que la vida nos ha puesto en el camino !!!! No ha sido fácil, pero aquí estamos…..sobreviviendo a lo que muchos creyeron que nos iba a separar !Y vamos aprendiendo ,luchando por nuestra historia".❤️ te amo Jesús.

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Jesús Barco respondió al mensaje de Melissa Klug

Jesús Barco también se pronunció por el aniversario de la pareja. El futbolista compartió un mensaje en sus historias de Instagram y destacó que ambos se han mantenido unidos pese a las situaciones que les tocó enfrentar.

“Te amo mi amor 6 años juntos pasando de todo pero siempre juntos”, escribió Barco en una publicación dirigida a Melissa Klug.

En otra publicación, el jugador amplió su mensaje y se refirió a la familia que formó con la empresaria. Barco señaló que los seis años de relación incluyeron experiencias positivas y momentos complejos, pero remarcó que buscan seguir creciendo junto a su hija.

“Feliz 6 años, amor mío. 6 años que pasamos muchas cosas juntas, buenas y malas, y seguimos juntos, creciendo con nuestra hija hermosa. Y ahí vamos, juntos, superando las cosas que nos toque pasar, pero siempre juntos como familia. Te amo”, expresó el jugador.

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Los mensajes de aniversario se produjeron luego de que la pareja fuera vinculada con rumores sobre una posible crisis. Sin embargo, tanto Klug como Barco mostraron en redes sociales imágenes de su vida familiar y reafirmaron públicamente la continuidad de su relación.

La empresaria le dedicó a Jesús Barco una publicación en la que recordó los desafíos que atravesaron como pareja.

La salida familiar de Melissa Klug, Jesús Barco y Cayetana

Antes de la celebración por sus seis años juntos, Jesús Barco compartió fotografías de una salida familiar con Melissa Klug y Cayetana. Las imágenes mostraron a los tres durante una visita a Disney, donde acompañaron a la pequeña en distintas actividades.

El futbolista expresó su emoción por presenciar la experiencia de su hija y compartió un mensaje dedicado a ambas. “Momentos únicos con la familia, viendo feliz y disfrutar a nuestra hija, que le encantó todo. LAS AMO”, escribió junto a las fotografías.

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La publicación mostró una faceta familiar de la pareja, que ha compartido distintos momentos de su relación en redes sociales. Melissa Klug y Jesús Barco son padres de Cayetana, y ambos han destacado en sus mensajes la importancia de permanecer unidos como familia.

La empresaria también habló recientemente sobre el momento que atraviesa su relación con Barco. Consultada sobre su vínculo, aseguró que se encuentran bien y valoró que su hija pueda crecer junto a sus padres.

“Todo bien felizmente y gracias a Dios. Tenemos una hijita, es bonito que crezca con sus papás juntos, somos una familia”, manifestó Melissa Klug.

Melissa Klug y Jesús Barco son padres de Cayetana, su hija en común.