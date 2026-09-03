Beto da Silva marca una línea divisoria con la selección peruana: “No me lo creo hasta ver mi nombre en la lista final”

Beto da Silva ha encontrado su mejor versión con Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

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Cada cierto tiempo se suele asociar el nombre de Beto da Silva con la selección peruana, pero ahora el llamamiento puede cristalizarse por su destacado buen hacer en el Deportivo Garcilaso, sorpresivo líder del Torneo Clausura 2026. A pesar de ello, el ingenioso atacante prefiere ubicar los pies sobre la tierra, con el fin de no entusiasmarse por adelantado, lo que provocaría una desconcentración en su rendimiento.

“Hoy en día me imagino que está la posibilidad y realmente no me lo creo hasta ver mi nombre en la lista final, porque me ha tocado antes estar en una prelista. Hay que seguir de la misma manera enfocado en el club”, sostuvo en una charla con ‘Al Ángulo’ en Movistar Deportes.

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Beto da Silva se ilusiona tras triunfo de Deportivo Garcilaso ante Alianza Lima. - Crédito: Difusión

A lo largo de la actual temporada, Da Silva ha despuntado en una serie de partidos, sobre todo en los realizados en el Cusco. Su desempeño sostenido atrajo la atención del técnico Mano Menezes, quien se informó mucho mejor de las virtudes del extremo en una charla con el exentrenador del Garcilaso. Aunque no lo citó en amistosos previos, lo mantiene muy presente.

“Me lo comentó Sebastián [Domínguez] en su momento. El profesor Mano Menezes vino a ver el entreno y conversó con él”, indicó Beto, quien además confesó que otro futbolista que se encuentra en el radar de la disciplina nacional es su socio en ataque Christopher Olivares.

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Beto Da Silva asumió la responsabilidad y no falló. Con un toque sutil y esperando el movimiento del arquero, el delantero de Deportivo Garcilaso marcó el primer gol del partido contra Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Quiso también comentar Beto da Silva lo que le genera Perú: “La selección la sigo viendo con los mismos ojos desde el primer día que me convocaron, la misma ilusión; es la meta más grande de un jugador”.

A la pregunta de si su amplia experiencia jugando en plazas geográficas distintas, las cuales serán apostadas por la selección nacional para modificar su localía en las Eliminatorias 2030, le permitirá ganar enteros para un llamado inminente, el atacante del Deportivo Garcilaso se mostró indiferente.

Beto Da Silva ha encontrado estabilidad en Deportivo Garcilaso. Crédito: Liga 1

“Si bien es cierto que se jugará en la altura, es un arma fuerte que tendrá la selección, pero independiente de eso me ha tocado hacer las cosas bien en el llano. Si la selección jugará o no en la altura, mi rendimiento debe ser alto para estar ahí”, externó.

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En efecto, el plan principal que ha impulsado la Federación Peruana de Fútbol es trasladar la localía de la ‘bicolor’ a Puno y Cusco, sobre todo, para enfrentar a oponentes que sobre el papel presentan mayor jerarquía como Argentina y Brasil. De ahí que los futbolistas habituados a la altura ganen más posibilidades para ser convocados por Mano Menezes.

El increíble final del partido entre Deportivo Garcilaso y Sport Boys. Luis 'Beto' Da Silva anotó dos goles espectaculares en los últimos minutos, primero para empatar y luego para sellar una remontada inolvidable de 3-2.