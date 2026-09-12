Los Chankas destituyen a Walter Paolella, hacedor de la gran campaña del Torneo Apertura, tras estrepitoso rendimiento en Torneo Clausura 2026

Walter Paolella no va más como entrenador de Los Chankas. - Crédito: Difusión

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Los Chankas, en solo un ejercicio liguero, han pasado de ser revelación a decepción. El recorrido en el Torneo Apertura fue primoroso, ubicándose en la segunda plaza, tan solo por detrás de Alianza Lima, pero la ruta realizada por el Torneo Clausura ha sido esperpéntica. En ambas aventuras ha estado presente Walter Paolella, el arquitecto que acaba de ser echado de sus funciones.

Aunque el estratega argentino llegó a ganarse el cariño del pueblo de Andahuaylas y el respeto de los directivos de los ‘guerreros’, los malos resultados cosechados se lo llevaron por delante. Para evitar que la caída libre del plantel se agudice, el seno de la institución dispuso su salida de manera inmediata, medida aceptada por el preparador.

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Walter Paolella, el arquitecto de la histórica campaña de los andahuaylinos en el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Los Chankas

A través de un comunicado de prensa se dio a conocer su separación: “El Club Deportivo Los Chankas informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que el profesor Walter Paolella y su comando técnico han culminado su etapa al frente de nuestro primer equipo”.

“Nuestra institución expresa su agradecimiento por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrador durante el tiempo que estuvieron al frente del plantel; les deseamos el mayor de los éxitos en los nuevos retos profesionales que emprendan”, se añadió.

El último partido de Walter Paolella al frente de Los Chankas se saldó con una inesperada y dolorosa caída 1-2 frente a FC Cajamarca, uno de los coleros del campeonato peruano, Aquel golpe, además, alargó una mala racha de cinco derrotas consecutivas, las que han derivado que el conjunto de Andahuaylas derrape hasta el penúltimo lugar del Torneo Clausura.

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Ante ese convulso contexto, las autoridades de la entidad comprendieron que el equipo necesitaba contar con otros aires. De ahí que la medida fuera el alejamiento del argentino para dar inicio a la búsqueda de un nuevo entrenador que ocupe su lugar y revitalice a una configuración alicaída en Liga 1.

Los Chankas dieron por finalizada la etapa de Walter Paolella. - Crédito: Difusión

Crisis en Andahuaylas

Así como nadie vio venir la irrupción de Los Chankas en los primeros compases del curso, tampoco nadie vio venir su estruendoso hundimiento en la segunda mitad del año. No hubo cambios sustanciales —apenas se confirmó la marcha de Adrián Quiroz a Universitario— para que el colapso se pronunciara de manera inmediata.

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La campaña del Torneo Clausura arrancó con muy bien pie para los ‘guerreros’ luego de superar a Sport Boys, aunque el score fue corto y el trámite demasiado apremiante, considerando que el lance se desarrolló en casa. Para la siguiente fecha llegó la primera caída, a domicilio, frente a Alianza Atlético.

Hubo una ligera recuperación en la 3era fecha al pasar por encima a Comerciantes Unidos, en Andahuaylas, pero lo que prosiguió fueron declives impresionantes que alertaron la preocupante dinámica de los ‘guerreros’. El primer aviso se dio con una igualada a uno ante Sport Huancayo.

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En el siguiente examinatorio surgió el primer quiebre al recibir una goleada a manos de FBC Melgar, la misma que también fue replicada por Universitario de Deportes, en el Monumental. De regreso a casa, las cosas se pusieron más cuesta arriba al caer contra Juan Pablo II College.

Ayrthon Quintana, en el ojo de la tormenta por presunta inconducta frente a la afición andahuaylina. - Crédito: Los Chankas

La situación no se encauzó en su visita al Rímac; al contrario, se complicó de una manera pasmosa luego de que Los Chankas sufrieran una avergonzante derrota 5-0 ante Sporting Cristal. Y la confirmación de la crisis llegó tras perder ante FC Cajamarca, de los coleros de la Liga 1.

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Así las cosas, los de Andahuaylas se encuentran atrapados en un pésimo momento deportivo, que se ha cobrado a Walter Paolella como la primera víctima.