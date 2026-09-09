Los Chankas ante nuevo problema que repercute su deplorable rendimiento en el Torneo Clausura 2026: Ayrthon Quintana enfrenta medida disciplinaria

Ayrthon Quintana, en el ojo de la tormenta por presunta inconducta frente a la afición andahuaylina. - Crédito: Los Chankas

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Ayrthon Quintana se encuentra en el ojo de la tormenta por presuntas expresiones discriminatorias reportadas por aficionados de Los Chankas tras la dolorosa caída a manos de Sporting Cristal, en el Rímac. Frente a ese escenario, la institución salió al frente para asegurar que se encuentra al tanto de lo acontecido toda vez que defenderá a su afición.

“Los Chankas, ante los hechos que vienen siendo difundidos a través de redes sociales y que involucran a Ayrthon Quintana, informa a nuestra hinchada y a la opinión pública que la dirigencia ha tomado conocimiento de lo ocurrido”.

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Por tal motivo, las autoridades han decidido aplicar un correctivo al lateral izquierdo. “Nuestra institución rechaza cualquier expresión o conducta que resulte ofensiva, discriminatoria o contraria a los valores de respeto que promovemos y representamos. En ese sentido, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes”.

Por otro lado, la Barra Sentimiento Chankas se ha pronunciado con mucha preocupación e incomodidad por la inconducta de un Quintana que desde el primer día fue acogido por el pueblo de Andahuaylas. En una esquela oficial, exhortan al deportista a reconocer su falta y un arrepentimiento genuino.

“Exigimos al señor Ayrthon Quintana que ofrezca disculpas públicas, claras y sinceras a todos los hinchas y al pueblo apurimeño que se hayan sentido afectados por dichas expresiones”, se lee en el comunicado.

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Por último, la agrupación oficial de Los Chankas dio un plazo de “48 horas” para que el futbolista salga al frente y brinde sus descargos; en caso eso no suceda, solicitan “la intervención de las autoridades correspondientes”.

Versión irreconocible

De Los Chankas imperiales y avasalladores del Torneo Apertura 2026 no queda nada. Aquel elenco que supo revolucionar la primera parte de la Liga 1 desapareció de un solo golpe. Ahora se aprecia a un plantel anodino y plomizo que se descarrila sin frenos en el Torneo Clausura.

Contra todo pronóstico, los ‘guerreros’ se posicionaron en la segunda plaza de la clasificación general tan solo por detrás del ganador Alianza Lima. Por ese ritmo frenético se pensaba que el último semestre sería un simple trámite, pero desde su reaparición en el fútbol peruano viene acumulando solo marcados tropiezos.

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De hecho, hace más de un mes no sabe lo que es ganar, lo que ha condicionado su segundo lugar en la Liga 1 y originado un evidente derrape. La gota que ha rebalsado el vaso fue la estrepitosa goleada recibida a manos de un alicaído Sporting Cristal, en el Rímac.

Fue un 5-0 escandaloso que ha dejado muy mal parado a un Walter Paolella al que solo le queda dar la cara y responsabilizarse por el colapso: “Asumo toda la responsabilidad. Uno cumple con dar un esquema; hay que hacer un análisis minucioso del porqué de la seguidilla de derrotas que hemos tenido”.

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Cuánto menos resulta curioso la forma en cómo Los Chankas se han desplomado. Ni siquiera la configuración ha cambiado sustancialmente para que atraviese una dinámica espantosa. Su única salida fuerte la representó Adrián Quiroz al marcharse a Universitario, pero por lo demás mantiene los mismos nombres de la loable campaña anterior.

Si los de Paolella no reaccionan en el momento necesario, complicarán demasiado sus aspiraciones para clasificar a un certamen CONMEBOL en el próximo año. A mediados de temporada tenían asegurada una plaza para Copa Libertadores y ahora está peligrando una presencia en la Copa Sudamericana.