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Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, sostiene conversaciones con Botafogo para fichar tras eliminarlo de Copa Sudamericana

El entrenador argentino podría continuar su carrera en el Brasileirao por la buena campaña que viene realizando con el cuadro cusqueño en el torneo internacional. El ‘fogao’ no es el único interesado

Horacio Melgarejo negocia con Botafogo para ser su nuevo entrenador tras eliminarlo con Cienciano de la Copa Sudamericana 2026.
Horacio Melgarejo negocia con Botafogo para ser su nuevo entrenador tras eliminarlo con Cienciano de la Copa Sudamericana 2026.
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Horacio Melgarejo es uno de los técnicos que más atención ha generado en las últimas semanas. El entrenador argentino cumple una buena campaña con Cienciano, al que llevó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a rivales con mayor presupuesto.

Uno de los equipos que cayó recientemente ante el cuadro cusqueño se habría contactado con Melgarejo para contratarlo. Se trata de Botafogo, que atraviesa un momento adverso tras perder sus dos últimos partidos en el Brasileirao, incluida una goleada ante Flamengo.

El club brasileño no cuenta con un entrenador confirmado y tiene a Rodrigo Bellão como técnico interino, por lo que busca un nuevo comando técnico. Según trascendió, el ‘Fogão’ dejó atrás la eliminación ante Cienciano y evalúa la posibilidad de incorporar al argentino.

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El comunicador Gustavo Adrianzén, quien sigue la actualidad del ‘papá’, informó sobre el interés a través de su cuenta de X, antes Twitter. “Melgarejo en conversaciones con Botafogo y otros clubes”, escribió.

“DT de Cienciano, Horacio Melgarejo, se encuentra en conversaciones con Botafogo y otro club brasileño con participación en copa. Melgarejo tiene contrato hasta finales de 2026”, añadió.

Horacio Melgarejo tiene contrato con Cienciano hasta finales de 2026, por lo que puede negociar su renovación con el club cusqueño o escuchar ofertas de otros equipos para la próxima temporada.

Horacio Melgarejo podría seguir su carrera en el Brasileirao al mantener conversaciones con Botafogo.
Horacio Melgarejo podría seguir su carrera en el Brasileirao al mantener conversaciones con Botafogo. Créditos: Gusadro / X.

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