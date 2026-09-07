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Piero Quispe se ilusiona con volver a jugar ante Alianza Lima: “Vamos a ir a Matute con la mentalidad de ganar”

El volante de Universitario ya disputó sus primeros cuatro partidos desde su regreso y espera tener la oportunidad de arrancar ante los ‘blanquiazules’

El volante ya disputó sus primeros cuatro partidos desde su regreso a Universitario y espera tener una nueva oportunidad frente a los 'blanquiazules'. (Video: L1MAX)
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Piero Quispe ya piensa en el próximo clásico del fútbol peruano. El volante de Universitario de Deportes habló tras el empate 2-2 ante Comerciantes Unidos y reconoció que espera tener la oportunidad de enfrentar nuevamente a Alianza Lima, en un partido que marcará la siguiente jornada del Torneo Clausura 2026. El duelo se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

El mediocampista atraviesa sus primeras semanas desde su regreso al conjunto ‘crema’ y ya disputó sus primeros cuatro partidos con la camiseta de la ‘U’. Sin embargo, todavía busca afianzarse en el esquema titular de Héctor Cúper, quien ha utilizado distintas alternativas en la zona medular durante el Clausura.

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Tras el empate ante Comerciantes Unidos, Quispe lamentó que Universitario no pudiera quedarse con los tres puntos jugando en el Monumental y remarcó que el equipo deberá pasar rápidamente la página para enfocarse en su próximo desafío en Matute.

“Nos vamos con un sabor amargo porque con nuestra hinchada, nosotros de local, debimos lograr estos tres puntos, pero no se pudo. Ahora hay que seguir trabajando, que todavía falta bastante. La otra semana es un rival directo y vamos a salir con todo”, expresó.

Piero Quispe se sumó a Universitario como refuerzo del Torneo Clausura 2026.
Piero Quispe se sumó a Universitario como refuerzo del Torneo Clausura 2026. Crédito: Prensa U

Piero Quispe busca ganarse un lugar en el once

Más allá de su deseo de jugar el clásico, Piero Quispe es consciente de que primero deberá convencer al comando técnico. El volante de 25 años aseguró que ya se encuentra recuperado físicamente y que trabaja diariamente para volver a ser titular, aunque dejó claro que la decisión final le corresponde al entrenador.

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“Yo estoy bien, ya me siento bien físicamente, trabajo para estar en el 11, pero el profe es el que decide. Estoy bien, me siento feliz, tranquilo, con confianza y doy todo de mí para ser titular”, aseguró.

La competencia por un lugar en el mediocampo de Universitario se mantiene abierta. De hecho, tras el empate frente a Comerciantes Unidos, Cúper fue consultado por las posibilidades de Quispe y Jorge Murrugarra de meterse en el equipo titular para el clásico.

El duelo ante Alianza Lima tendrá un significado especial para Quispe, quien conoce bien la importancia de este enfrentamiento desde su primera etapa en Universitario. Ahora, tras su regreso al club, espera tener la posibilidad de volver a disputar un partido de estas características.

Es un partido bastante bonito y es un clásico, es otro partido. Estamos concentrados todos porque es un bonito partido. Después de bastante tiempo volveré a jugar un clásico, voy a trabajar para poder ayudar a mis compañeros”.

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Universitario está programado para el sábado 12 de septiembre en Matute, por la novena fecha del Torneo Clausura.

Piero Quispe se alista para volver a jugar el clásico contra Alianza Lima después de tres años.
Piero Quispe se alista para volver a jugar el clásico contra Alianza Lima después de tres años. Crédito: Prensa U

“Vamos a ir con la mentalidad de ganar”

Quispe también dejó clara la postura con la que Universitario afrontará el partido ante los ‘blanquiazules’. El volante aseguró que el objetivo será salir a buscar los tres puntos y que el plantel trabajará durante la semana para llegar de la mejor manera al encuentro.

Nosotros vamos a ir como todos los partidos con la mentalidad de ganar. Vamos a salir con todo y vamos a trabajar durante la semana para así lograr un buen triunfo”, sentenció.

Universitario llegará al clásico después de dejar escapar dos puntos ante Comerciantes Unidos en el Monumental, mientras que Alianza Lima también empató en su última presentación frente a Juan Pablo II. Por ello, el enfrentamiento en Matute tendrá un peso importante en la pelea por el Torneo Clausura.

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