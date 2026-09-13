Héctor Cúper reconoció errores de Universitario pese a triunfo ante Alianza Lima: “No hicimos un buen segundo tiempo”

El director técnico de Universitario, Héctor Cúper, analiza la victoria de su equipo en el clásico frente a Alianza Lima. A pesar del resultado, el estratega se muestra autocrítico y señala que no hicieron un buen segundo tiempo y que el triunfo no debe ocultar los errores a corregir | L1MAX

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Héctor Cúper admitió que Universitario atravesó serias dificultades durante el segundo tiempo del clásico ante Alianza Lima, pese a quedarse con el triunfo por 2-1 en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En conferencia de prensa, el entrenador fue enfático al señalar que el resultado no debe esconder los problemas que el equipo mostró en la segunda mitad, cuando el plan de juego trazado no funcionó como esperaba el cuerpo técnico.

Consultado sobre si el triunfo disfrazaba las falencias exhibidas en el complemento, Cúper no dudó en su respuesta. “Sí, digamos que disfraza porque no hicimos un buen segundo tiempo”, reconoció el técnico, en una de las definiciones más directas de la conferencia. El entrenador profundizó en las razones del bajón futbolístico y apuntó a un problema concreto que atravesó a todo el equipo tras el descanso.

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Jugadores de Universitario de Deportes festejan el triunfo por 2-1 ante Alianza Lima en el clásico de la Liga 1. (@Liga1TeApuesto)

La imposibilidad de retener la pelota marcó el complemento

Héctor Cúper detalló que la estrategia pensada para la segunda mitad requería de una circulación rápida de balón que Universitario no logró sostener. “No podíamos, sobre todo no podíamos, cuando recuperábamos la pelota no la podíamos tener”, explicó el técnico, quien había diseñado un esquema basado en pocos toques para llegar con velocidad al área rival. “Habíamos apostado a dos, tres pases y llegar rápidamente al área rival, pero hemos fallado bastante en eso”, admitió, en una autocrítica que dejó en evidencia las limitaciones del equipo para ejecutar el plan trazado.

El propio desarrollo del partido reflejó esas dificultades. Universitario había tomado ventaja en el primer tiempo con un gol de Alex Valera al minuto 16, pero Alianza Lima igualó en el complemento por intermedio de Girotti, tras una jugada revisada por el VAR. Recién sobre el final, Lisandro Alzugaray resolvió el encuentro a favor de los cremas, en una definición que llegó luego de casi cuarenta minutos en los que el equipo de Cúper no logró controlar el ritmo del juego.

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Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

Cúper insistió en que victoria ante Alianza Lima no tapa los errores de su equipo

El entrenador remarcó que los tres puntos obtenidos no deben interpretarse como un aval al funcionamiento del equipo. “El triunfo siempre lo que no tiene que hacer es tapar aquellas cosas que no hemos hecho bien”, sostuvo Cúper, quien pidió no perder de vista los errores pese al resultado positivo. “Salió bien, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir mejorando”, agregó, en un mensaje dirigido tanto al plantel como a la interna del club.

La autocrítica del entrenador de Universitario se extendió también al planteo táctico específico que el equipo crema intentó desplegar en el segundo tiempo, pensado para aprovechar los espacios que dejaba Alianza Lima por su necesidad de ir al ataque tras el empate. “En el segundo tiempo apostamos un poco al contragolpe, porque sabíamos que podíamos tener posibilidades ante la necesidad de Alianza de ir hacia adelante”, explicó Cúper. Sin embargo, reconoció que tampoco esa alternativa funcionó con la efectividad esperada. “No lo terminamos de hacer demasiado bien, reconozco”, sostuvo el técnico, en una nueva admisión de las limitaciones que atravesó el equipo durante buena parte del complemento.

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Alex Valera es determinante en Universitario y lo volvió a demostrar marcando un gol en el clásico ante Alianza Lima.

Pese al balance autocrítico, Cúper cerró su intervención con una lectura pragmática del resultado. “Esto es fútbol y al final hemos logrado una victoria que bienvenida sea”, afirmó, en referencia a un triunfo que llegó pese al bajo rendimiento colectivo tras el descanso.

Murrugarra y Quispe, entre los pocos rendimientos individuales destacados

En medio de un segundo tiempo con dificultades generalizadas, el entrenador sí valoró el aporte de Jesús Murrugarra y Rodrigo Quispe en la mitad de cancha. “Hoy Murrugarra jugó un buen partido. Quispe lo hizo también, hasta que también sintió un poco de cansancio”, indicó Cúper, sin confirmar si ambos serán titulares en el próximo compromiso. “No quiero decir que va a haber cambios para el próximo, pero es muy probable”, cerró.

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Jugadores de Alianza Lima y Universitario de Deportes disputan un balón durante una jornada de la Liga 1 del fútbol peruano. (Liga 1 / @Liga1TeApuesto)

Con este resultado, Universitario se ubicó en la punta del Torneo Clausura tras nueve fechas disputadas, mientras que Alianza Lima quedó relegado al décimo puesto de la tabla.