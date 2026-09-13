Perú Deportes

¿Dónde ver Perú vs Chile HOY?: Canal TV del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Tras el duelo con Colombia, la selección peruana cerrará su participación frente las chilenas en una edición más del ‘Clásico del Pacífico’. Entérate las señales para ver el emocionante duelo

Dónde ver Perú vs Chile por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Dónde ver Perú vs Chile por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Guardar

Hoy, domingo 13 de septiembre, la selección peruana cerrará su participación en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. El equipo de Antonio Rizola se medirá con Chile en una edición más del ‘Clásico del Pacífico’ con la misión de terminar de la mejor manera el torneo internacional.

Tras la derrota 3-0 con Colombia, el combinado nacional no pudo sostener el buen arranque que tuvo en la competencia, donde dio pelea a Argentina, y no pudo sostener frente Brasil y Venezuela.

PUBLICIDAD

¿Dónde ver Perú vs Chile por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026?

El partido entre Perú y Chile por la quinta jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 tendrá transmisión de Latina TV. El encuentro podrá verse por las señales 2 y 702 en alta definición. La televisora también ofrecerá acceso gratuito desde su aplicación y su sitio web, disponibles para celulares, tabletas y computadoras.

La señal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol emitirá el duelo entre las selecciones peruana y chilena. Infobae Perú acompañará la previa y seguirá las incidencias del compromiso. El medio publicará el resultado, las declaraciones de las jugadoras y los cambios que deje el partido en la tabla de posiciones.

PUBLICIDAD

La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Horarios de Perú vs Chile por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú enfrentará a Chile este domingo 13 de septiembre en el Maracanazinho de Río de Janeiro, por la quinta fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El duelo comenzará a las 13:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y México.

En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos, con Miami como referencia, el inicio está previsto para las 14:00 horas. Brasil, país anfitrión del torneo, tendrá el partido desde las 15:00 horas. Ese mismo horario se aplicará en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

Perú cayó 3-0 ante Chile en su debut en la Copa Sudamericana de Vóley 2026.
Perú cayó 3-0 ante Chile en su debut en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

Así se definirán los cupos al Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 definirá plazas para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las seis selecciones participantes competirán por tres cupos para la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos y Canadá, además de un boleto olímpico.

Argentina y Brasil ya aseguraron su clasificación al Mundial. El tercer cupo aún estará en disputa y podría quedar en manos de Colombia, Venezuela o Chile.

Colombia venció 3-0 a Chile en el partido inaugural del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Colombia venció 3-0 a Chile en el partido inaugural del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: CSV

Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

El entrenador Antonio Rizola definió el plantel peruano con las jugadoras disponibles para el Campeonato Sudamericano Femenino de Vóley 2026. La lista final no incluyó a Karla Ortiz ni a Thaisa Mc Leod, dos ausencias que redujeron las alternativas del comando técnico.

Otras voleibolistas también declinaron la convocatoria, por lo que la selección afrontará el torneo con el grupo que aceptó integrarse al proceso.

  • Yadhira Anchante (1, armadora)
  • Brenda Lobatón (4, punta)
  • Aixa Vigil (6, punta)
  • Lucía Magallanes (7, armadora)
  • Sandra Ostos (8, punta)
  • Mirian Patiño (10, líbero)
  • Kiara Montes (11, punta)
  • Claudia Palza (12, central)
  • Coraima Gómez (18, central)
  • Daniela Muñoz (19, punta)
  • Saskya Silvano (20, central)
  • Rachell Hidalgo (24, líbero)
  • Alondra Alarcón (25, punta)
  • Andrea Villegas (28, líbero)
Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV
Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV

Convocadas de Chile para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

- Armadoras: Paula Salinas, Trinidad Trujillo

- Opuestas: Petra Schwartzman, Florencia Saavedra

- Puntas / Receptoras: Beatriz Novoa, Florencia Giglio, Dominga Aylwin, Aina Grimalt

- Centrales: Karen Moales, Laura Cisternas, María Nielsen, Celeste Somervell

- Líberos: Carla Ruz, Daniela Maureira

Temas Relacionados

Selección peruana de vóleyCampeonato Sudamericano de vóleyvóley peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Universitario vence 2-1 a Alianza Lima: goles y resumen del triunfo crema en Matute por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

’Cremas’ se llevaron el triunfo en los últimos segundos del clásico en Matute. El blooper del arquero Duarte y su defensa le regaló la pelota a Leandro Alzugaray, quien con el arco vacío marcó el gol 2-1 para la ‘U’ y con ello los tres puntos del partido

Universitario vence 2-1 a Alianza Lima: goles y resumen del triunfo crema en Matute por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Gol de Federico Girotti tras espléndida asistencia de Jairo Vélez en Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026

Entrando en la recta final de un intenso clásico, el delantero argentino aprovechó una asistencia espléndida del seleccionado peruano para establecer la igualada parcial, en el estadio Alejandro Villanueva

Gol de Federico Girotti tras espléndida asistencia de Jairo Vélez en Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026

Gol de Lisandro Alzugaray, tras blooper de Alejandro Duarte, para triunfo agónico de Universitario vs Alianza Lima en clásico

En los descuentos, el delantero argentino aprovechó una descoordinación entre el arquero ‘blanquiazul’ y Gianfranco Chávez para marcar el 2-1 definitivo en el estadio Alejandro Villanueva

Gol de Lisandro Alzugaray, tras blooper de Alejandro Duarte, para triunfo agónico de Universitario vs Alianza Lima en clásico

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Continúa la jornada especial que tendrá al clásico como protagonista: Alianza Lima recibió a Universitario en Matute, Deportivo Garcilaso hará lo suyo con Sport Boys, Sporting Cristal visitará a CD Moquegua, y mucho más

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima protagonizaron un caliente clásico que se definió en la última jugada con un tanto agónico de Lisandro Alzugaray. Sigue cómo quedó la clasificación

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

33% indica tener poco interés en las Elecciones Regionales y Municipales

Víctor Zanabria a juicio: PJ rechaza archivar su proceso penal al amparo de la ‘Ley Rospigliosi’ sobre Fuero Militar

TC ordena restituir a Dante Farro como fiscal superior: Fue destituido por el caso La Centralita hace más de 10 años

TC admite demanda contra la ‘Ley Rospigliosi’ sobre el Fuero Militar Policial

ENTRETENIMIENTO

Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Agenda cultural en Lima 10 al 17 de setiembre: Romeo Santos y Prince Royce, Arcángel, Pandora y El Lago de los Cisnes con orquesta

Almendrades y Nekroos serán los representantes de Perú en Red Bull Batalla 2027 en Lima: precio y cómo conseguir las entradas

El adiós a 'Yuca' en su velorio: Jorge Benavides, Melcochita, 'Cachito' Ramírez, Gabriela Serpa y más colegas lo despiden

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses sorprendieron a los invitados de su boda con sus votos: “Quiero seguir conociendo el mundo contigo”

Todo sobre la boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses: Fotos, invitados y vestidos de la ceremonia que unió a la pareja

DEPORTES

Universitario vence 2-1 a Alianza Lima: goles y resumen del triunfo crema en Matute por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Universitario vence 2-1 a Alianza Lima: goles y resumen del triunfo crema en Matute por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Gol de Federico Girotti tras espléndida asistencia de Jairo Vélez en Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026

Gol de Lisandro Alzugaray, tras blooper de Alejandro Duarte, para triunfo agónico de Universitario vs Alianza Lima en clásico

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada