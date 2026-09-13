¿Dónde ver Perú vs Chile HOY?: Canal TV del partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Dónde ver Perú vs Chile por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

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Hoy, domingo 13 de septiembre, la selección peruana cerrará su participación en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026. El equipo de Antonio Rizola se medirá con Chile en una edición más del ‘Clásico del Pacífico’ con la misión de terminar de la mejor manera el torneo internacional.

Tras la derrota 3-0 con Colombia, el combinado nacional no pudo sostener el buen arranque que tuvo en la competencia, donde dio pelea a Argentina, y no pudo sostener frente Brasil y Venezuela.

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¿Dónde ver Perú vs Chile por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026?

El partido entre Perú y Chile por la quinta jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 tendrá transmisión de Latina TV. El encuentro podrá verse por las señales 2 y 702 en alta definición. La televisora también ofrecerá acceso gratuito desde su aplicación y su sitio web, disponibles para celulares, tabletas y computadoras.

La señal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol emitirá el duelo entre las selecciones peruana y chilena. Infobae Perú acompañará la previa y seguirá las incidencias del compromiso. El medio publicará el resultado, las declaraciones de las jugadoras y los cambios que deje el partido en la tabla de posiciones.

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La selección peruana buscará su clasificación al Mundial. Créditos: Latina.

Horarios de Perú vs Chile por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Perú enfrentará a Chile este domingo 13 de septiembre en el Maracanazinho de Río de Janeiro, por la quinta fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El duelo comenzará a las 13:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y México.

En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos, con Miami como referencia, el inicio está previsto para las 14:00 horas. Brasil, país anfitrión del torneo, tendrá el partido desde las 15:00 horas. Ese mismo horario se aplicará en Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

Perú cayó 3-0 ante Chile en su debut en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

Así se definirán los cupos al Mundial de Estados Unidos y Canadá 2027

El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 definirá plazas para el Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las seis selecciones participantes competirán por tres cupos para la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos y Canadá, además de un boleto olímpico.

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Argentina y Brasil ya aseguraron su clasificación al Mundial. El tercer cupo aún estará en disputa y podría quedar en manos de Colombia, Venezuela o Chile.

Colombia venció 3-0 a Chile en el partido inaugural del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: CSV

Convocadas de Perú para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

El entrenador Antonio Rizola definió el plantel peruano con las jugadoras disponibles para el Campeonato Sudamericano Femenino de Vóley 2026. La lista final no incluyó a Karla Ortiz ni a Thaisa Mc Leod, dos ausencias que redujeron las alternativas del comando técnico.

Otras voleibolistas también declinaron la convocatoria, por lo que la selección afrontará el torneo con el grupo que aceptó integrarse al proceso.

Yadhira Anchante (1, armadora)

Brenda Lobatón (4, punta)

Aixa Vigil (6, punta)

Lucía Magallanes (7, armadora)

Sandra Ostos (8, punta)

Mirian Patiño (10, líbero)

Kiara Montes (11, punta)

Claudia Palza (12, central)

Coraima Gómez (18, central)

Daniela Muñoz (19, punta)

Saskya Silvano (20, central)

Rachell Hidalgo (24, líbero)

Alondra Alarcón (25, punta)

Andrea Villegas (28, líbero)

Las 14 convocadas de la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. - créditos: FPV

Convocadas de Chile para el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

- Armadoras: Paula Salinas, Trinidad Trujillo

- Opuestas: Petra Schwartzman, Florencia Saavedra

- Puntas / Receptoras: Beatriz Novoa, Florencia Giglio, Dominga Aylwin, Aina Grimalt

- Centrales: Karen Moales, Laura Cisternas, María Nielsen, Celeste Somervell

- Líberos: Carla Ruz, Daniela Maureira