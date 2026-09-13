Teletón 2026: la campaña superó la cifra prevista para la jornada y reunió S/9.815.389

Integrantes de la Teletón Perú 2026 celebran en el escenario tras superar la meta establecida y alcanzar una recaudación final de 9.815.389 soles.

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La Teletón 2026 superó la meta de recaudación establecida y alcanzó S/9.815.389 al cierre de la jornada del sábado 12 de septiembre. La cifra excedió en S/646.879 el objetivo inicial de S/9.168.510, que se había fijado para contribuir al tratamiento y la rehabilitación de niños en condición de vulnerabilidad de distintas zonas del Perú.

La campaña comenzó la noche del viernes 11 de septiembre con una transmisión que reunió a artistas, conductores de televisión y creadores de contenido. La jornada se emitió desde las 22:00 a través de América Televisión, TV Perú y las plataformas digitales oficiales de la organización.

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El resultado final se conoció al término de la programación especial, que concentró llamados a la colaboración ciudadana y actividades orientadas a impulsar las donaciones. La recaudación quedó por encima del monto previsto para la edición de este año, con un cumplimiento de la meta que alcanzó el 107%.

Un tablero electrónico registra la recaudación final de la Teletón en Perú de 9.815.389 soles, cifra que superó el objetivo inicial planteado para la jornada.

La recaudación superó el objetivo por más de S/646 mil

La meta de S/9.168.510 había sido anunciada al inicio de la Teletón 2026. El monto fue planteado como referencia para sostener los programas de atención y rehabilitación dirigidos a menores que requieren servicios especializados en distintas partes del país.

Tras varias horas de emisión, el contador llegó a S/9.815.389, una diferencia de S/646.879 respecto de la cifra inicialmente proyectada. El cierre de la campaña confirmó que las contribuciones recibidas durante la programación permitieron rebasar el objetivo trazado para la jornada solidaria.

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La conducción estuvo a cargo de Cristian Rivero, Mónica Zevallos, Virna Flores e Ismael La Rosa, junto con otras figuras del espectáculo. Desde el estudio, los presentadores acompañaron los reportes de recaudación y difundieron los mecanismos habilitados para que el público pudiera realizar sus aportes.

Integrantes de la Teletón 2026 celebran en el escenario tras alcanzar una recaudación total de S/ 9.815.389 en Perú.

Artistas y creadores de contenido participaron en la transmisión

La programación contó con la participación de Leslie Shaw, una de las primeras artistas en presentarse durante la transmisión. También se habían previsto actuaciones de Amy Gutiérrez, Cielo Torres y Agua Bella, como parte de una agenda que combinó música, entretenimiento y llamados a donar.

La emisión digital estuvo conducida por Ignacio Baladán, “La Segura”, King León y ChiquiWilo, entre otras personalidades vinculadas a las redes sociales. Su participación buscó ampliar el alcance de la campaña entre usuarios de plataformas digitales y acompañar la difusión de los canales de aporte.

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Hasta el sábado 12 de septiembre, las donaciones estuvieron disponibles mediante Yape, en el número 989 361 677; la aplicación del Banco de Crédito del Perú (BCP); y las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart. También se habilitaron los canales oficiales de teleton.pe para recibir contribuciones durante la jornada.

El equipo de la Teletón en Perú celebra en el escenario tras alcanzar una recaudación de 9.815.389 soles que superó la meta establecida.

¿Desde cuándo existe la Teletón en Perú?

La Teletón en Perú tuvo su primera edición el 11 de diciembre de 1981, cuando una transmisión solidaria reunió a figuras de la televisión, artistas, deportistas y empresas para recaudar fondos destinados a la atención de niños con discapacidad en el Hogar Clínica San Juan de Dios.

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La campaña fue impulsada por el animador Ricardo Belmont Cassinelli, en coordinación con el hermano Lázaro Simón Cánovas, representante de la institución. La primera emisión se realizó a través de Panamericana Televisión y se extendió durante 27 horas.

En aquella jornada, la organización fijó una meta de 500 millones de soles de la época, equivalentes a un millón de dólares. La recaudación superó ese objetivo y consolidó a la Teletón como una iniciativa destinada a financiar tratamientos médicos y procesos de rehabilitación para niños y adolescentes atendidos por el Hogar Clínica San Juan de Dios.

La Teletón 2026 en Perú concluye con una recaudación de S/ 9.815.389, cifra que supera la meta inicial de S/ 9.168.510.

¿Quién impulsó la primera Teletón en Perú?

La primera Teletón en Perú fue impulsada por el periodista y animador de televisión Ricardo Belmont Cassinelli en diciembre de 1981. La iniciativa surgió en coordinación con el hermano Lázaro Simón Cánovas, representante del Hogar Clínica San Juan de Dios, y contó con la participación de Panamericana Televisión.

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El equipo y los participantes de la Teletón en Perú celebran en el escenario tras alcanzar una recaudación total de 9.815.389 soles.

La emisión inaugural duró 27 horas y convocó a artistas, conductores, deportistas y empresas. Los aportes se destinaron a la atención y rehabilitación de niños y jóvenes con discapacidad física que recibían tratamiento en los centros de la Clínica San Juan de Dios.