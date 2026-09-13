Perú

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses sorprendieron a los invitados de su boda con sus votos: “Quiero seguir conociendo el mundo contigo”

La influencer recordó frente al altar que su historia con el deportista empezó en las islas Canarias, mucho antes de su romance formal, en unos votos que rápidamente se volvieron de los momentos más comentados

Tres fotografías verticales de Mafer Neyra en vestido de novia blanco y Ernesto Cabieses en traje negro durante su boda al aire libre
Mafer Neyra usó un vestido con encaje floral, capa de gasa y una larga cola, y luego cambió a otro vestido corto para la fiesta. Ernesto Cabieses vistió un traje negro también de Noe Bernacelli y corbata de Firenze.
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Durante la ceremonia realizada este sábado 12 de septiembre, ambos leyeron discursos personales en los que repasaron el origen de su historia de amor y agradecieron a sus respectivas familias.

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses se casaron este sábado 12 de septiembre tras cinco años de relación, en una ceremonia que incluyó la lectura de votos matrimoniales cargados de referencias a la infancia de ambos. Los discursos, compartidos posteriormente en redes sociales por invitados al evento, generaron numerosas reacciones entre los seguidores de la pareja.

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La influencer sorprendió al revelar que su vínculo con Cabieses se remonta a una época muy anterior al inicio formal de su relación, ocurrida en 2021. Según su propio relato durante la ceremonia, ambos se conocieron de niños, en circunstancias vinculadas a las vacaciones familiares.

Un vistazo a los momentos más conmovedores de la boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses. Desde los votos que cuentan su historia desde que eran niños, hasta el baile y la celebración de su amor eterno rodeados de familia y amigos. Video: Instagram

El origen del romance, contado por la propia novia frente al altar

Mafer Neyra dedicó buena parte de sus votos a explicar cómo sus familias coincidieron años atrás en las islas Canarias, España, lugar donde ambos pasaban temporadas de vacaciones cuando eran niños.

“Y el primer pensamiento que se me vino a la mente fue: qué suerte el día en que nuestros papás decidieron tener casas en Canarias, porque como todos aquí deben saber, fue ahí en donde nos conocimos cuando éramos unos niños. ¿Quién diría que desde los doce años conocería al amor de mi vida y futuro esposo? Y realmente no me extraña, porque desde que te vi por primera vez no saliste más de mis pensamientos”, expresó la influencer ante los asistentes.

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La creadora de contenido continuó su discurso con una anécdota sobre la primera impresión que Ernesto Cabieses dejó en su entorno familiar durante la infancia. “¿Quién diría que ese niñito tan educado, que saludaba desde chiquitito a todos, a todos los adultos en la playa con una mano firme y una vocecita que decía: ‘Hola, ¿qué tal? Ernesto Cabieses’, sería mi esposo.

Retrato de Mafer Neyra sentada en una silla negra con un vestido blanco de raso y encaje, un peinado recogido y un collar
La creadora de contenido Mafer Neyra luce un vestido blanco con encaje durante la preparación previa a su boda en Lima.

Hasta el día de hoy mis papás me repiten que lo primero que pensaron fue: ‘Pero qué lindo este niño, qué educado’. Era el único que se paraba a saludar así, cuando todos los demás entraban en la casa y se olvidaban de saludar", relató Neyra. El discurso de la modelo cerró con un agradecimiento dirigido a sus suegros. “Tengo que agradecerles a mis suegros por tener a mi lado a un hombre tan respetuoso y educado”, afirmó ante los invitados.

Acompaña a Mafer Neyra y Ernesto Cabieses en el día más especial de sus vidas. Desde la emotiva entrada del novio y la novia hasta la alegre salida como marido y mujer bajo una lluvia de pétalos. Video: Instagram

El compromiso de Ernesto Cabieses con acompañar a Mafer en cada etapa

Por su parte, Ernesto Cabieses también leyó sus propios votos durante la ceremonia. En un fragmento de su discurso, el deportista se comprometió a apoyar el crecimiento personal de su ahora esposa.

“Apoyarme a ser cada día una mejor versión de mí mismo. Esto ha sido el real desarrollo del personaje. Quiero seguir conociendo el mundo contigo, quiero celebrar tus triunfos, acompañarte tus días difíciles, reír contigo hasta que nos duela la panza y quiero ayudarte a cumplir todo lo que te propones”, expresó Cabieses frente a los presentes.

Mafer Neyra posa con un vestido de novia de encaje blanco y sostiene un ramo de flores en una publicación de Instagram
La creadora de contenido Mafer Neyra viste un diseño de Noe Bernacelli en su boda con Ernesto Cabieses realizada en Lima.

El video con la lectura de los votos de Neyra fue compartido por la influencer Talía Echecopar, quien acompañó la publicación con un mensaje breve: “Mafer Neyra se casó con su amor platónico de toda la vida”.

Una historia que atravesó una relación previa de casi seis años

El detalle sobre el vínculo de la infancia con Cabieses adquirió relevancia adicional considerando que Mafer Neyra mantuvo una relación de aproximadamente seis años con el exchico reality Hugo García antes de iniciar su romance actual.

Tres imágenes de una mujer con tres vestidos blancos distintos: uno lencero, uno de novia con ramo y uno corto en un jardín
El vestido de novia de Mafer Neyra fue diseñado por Noe Bernacelli, quien también creó el traje de Ernesto Cabieses para la boda.

García confirmó la separación en febrero de 2021 a través de un mensaje en Instagram: “Quería contarles que Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy vamos por caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo. Si bien es un tema personal, se los queremos contar por todo el cariño que nos dieron y por el respeto que se merecen”.

Tras el fin de esa relación, ambos continuaron con sus vidas sentimentales por separado. García inició un romance con Alessia Rovegno a fines de 2021, que finalizó en octubre de 2024, y actualmente tiene un hijo con la influencer venezolana Isabella Ladera. Neyra, en tanto, comenzó su relación con Cabieses meses después de su separación, vínculo que, según reveló en sus votos, tenía raíces mucho más antiguas de lo que sus seguidores conocían públicamente.

Un collage incluye manos con anillos de matrimonio, a la novia con cuatro amigas y un pastel de bodas blanco con dos figuras de perros
La boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses reunió a familiares, amigos y creadoras de contenido que compartieron el evento en redes sociales.

El matrimonio entre Mafer Neyra y Ernesto Cabieses se concretó luego de que la pareja anunciara su compromiso en agosto de 2025, durante un viaje a Indonesia. Los votos leídos durante la ceremonia del 12 de septiembre se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la boda entre los seguidores de ambos.

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