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¿A qué hora juega Perú vs Chile HOY?: Partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026

El equipo dirigido por Antonio Rizola buscará su primera victoria ante su clásico rival en la última jornada del torneo clasificatorio. Conoce los horarios del encuentro

Perú se enfrenta a Chile por la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
Perú se enfrenta a Chile por la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
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La selección peruana cerrará su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 ante su clásico rival, Chile. El partido se disputará el domingo 13 de setiembre en el Maracanãzinho, ubicado en Río de Janeiro, Brasil. Conoce los horarios del encuentro en esta nota.

Horarios del Perú vs Chile en el Sudamericano de vóley

Este compromiso se llevará a cabo a las 13:00 horas de Perú y a las 14:00 horas de Chile. Con respecto a otros países comenzará de la siguiente manera: a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:00 horas de Venezuela, Estados Unidos y Bolivia; y a las 15:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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¿Dónde ver Perú vs Chile? Canal TV de transmisión del partido

Perú y Chile se enfrentarán por la quinta fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El partido será transmitido por Latina TV, a través de las señales 2 y 702 en alta definición.

Los aficionados también podrán seguir el encuentro desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras mediante la aplicación y el sitio web de Latina. La transmisión estará disponible de forma gratuita en la página web de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura del duelo entre las selecciones de Perú y Chile, con la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, el resultado y la actualización de la tabla de posiciones.

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Programación de la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Programación de la fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

¿Cómo llega Perú?

Perú comenzó el torneo con un nivel competitivo, pero su rendimiento decayó con el transcurso de las fechas. El equipo de Antonio Rizola cayó por 3-1 ante Argentina en su debut, aunque dejó una imagen distinta a la que había mostrado en la Copa Salta y alimentó la expectativa de pelear por un cupo al Mundial.

La ‘bicolor’ perdió luego por 3-0 ante Brasil, pero sorprendió por su desempeño defensivo. Las propias jugadoras brasileñas, entre ellas Gabi Guimarães, compararon esa faceta del equipo peruano con la de Japón. No obstante, la selección nacional no pudo sostener ese nivel en los siguientes partidos.

Ante Venezuela, en un encuentro clave, Perú perdió por 3-1 y quedó prácticamente sin opciones de clasificar a la Copa del Mundo. Tras tres fechas, no había sumado puntos y permanecía en el último lugar de la tabla.

En la cuarta jornada, Perú enfrentó a Colombia con el objetivo de cerrar el torneo clasificatorio de la mejor manera. Pese a una mejora en su juego, no logró contrarrestar al equipo dirigido por Guilherme Schmitz y sufrió otra derrota por 3-0.

Revive el emocionante momento final del partido entre Colombia y Perú por el Campeonato Sudamericano. Tras un saque largo de Perú, el equipo colombiano asegura la victoria por 3-0 y su histórica clasificación al Mundial de Voleibol. - Latina Noticias

¿Cómo llega Chile?

Chile debutó en el Campeonato Sudamericano de Vóley con una derrota por 3-0 ante Colombia. Aunque los parciales fueron disputados, el equipo cafetero se impuso por 25-19, 25-20 y 25-18.

En la segunda fecha, la ‘roja’ se recuperó con un triunfo por 3-1 sobre Venezuela, en un duelo directo por el último cupo al Mundial. Brasil y Argentina partían como favoritos para obtener los otros dos boletos al certamen.

Chile ha sumado una victoria en el Campeonato Sudamericana de vóley previo a su enfrentamiento con Perú.
Chile ha sumado una victoria en el Campeonato Sudamericana de vóley previo a su enfrentamiento con Perú.

Las chilenas, no obstante, cayeron por 3-0 ante Argentina, un resultado que comprometió sus opciones de clasificación. La situación se agravó tras la derrota por el mismo marcador frente a Brasil en la cuarta jornada.

La selección sureña ocupa la penúltima posición con tres puntos. Sus opciones de clasificar al Mundial dependían del resultado entre Colombia y Perú, pero la victoria de las ‘cafeteras’ aseguró su pase al principal torneo de la FIVB y dejó sin posibilidades a la ‘roja’.

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