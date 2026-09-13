Pablo Guede pese a derrota de Alianza Lima ante Universitario cree que aún puede ganar el Clausura: “Seguimos en carrera”

El director técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, se muestra optimista y combativo en conferencia de prensa a pesar de la racha de malos resultados. El estratega respalda a sus jugadores, en especial al portero Alejandro Duarte, y asegura que el equipo seguirá luchando | L1MAX

Guardar

Pablo Guede compareció ante la prensa tras la derrota de Alianza Lima por 2-1 ante Universitario de Deportes, en un clásico que el equipo blanquiazul terminó perdiendo en los segundos del minuto 97 del descuento. El técnico argentino reconoció que el equipo atraviesa el tramo más complicado del año en materia de resultados, aunque evitó hablar de una crisis futbolística y defendió con firmeza la actitud de sus jugadores en cada una de sus intervenciones.

“Te convierten y vos llegás y te está costando mucho convertir, pega en el palo, se va cerca. Entonces no sé si es un mal momento futbolístico, pero sí es un momento que no vivimos en todo el año en base a los resultados”, explicó Guede sobre las dificultades de su equipo para concretar las ocasiones generadas.

PUBLICIDAD

El partido, disputado en el estadio Alejandro Villanueva, se abrió con el gol de Alex Valera al minuto 16, tras una contra en la que Gianluca Lapadula superó a Renzo Garcés y cedió el balón para que el delantero de Universitario definiera. “Los chicos hoy lo dejaron todo, fueron a buscar el partido. Nada para reclamarle desde el punto de vista de la actitud. Pero esto no termina acá, hay que seguir más y mejor”, agregó el entrenador, visiblemente afectado por el resultado pero decidido a sostener el discurso de confianza hacia el plantel.

El director técnico Pablo Guede responde preguntas en una conferencia de prensa tras un partido del Torneo Clausura de la Liga 1. (L1MAX)

Cuatro partidos sin ganar y un llamado a mantener la calma

Con esta caída, Alianza Lima acumula cuatro partidos sin ganar en el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, una racha que el propio Guede admitió sin rodeos ante la consulta de la prensa. “¿Es un problema de resultados? Sí, cuatro partidos sin ganar, pero tenemos que seguir. Los chicos responden... Estamos en ese momento que nos soplan y nos meten un gol”, describió el técnico, en referencia a lo ajustado de los resultados recientes de su equipo.

PUBLICIDAD

Pese al mal momento, el entrenador rechazó cualquier lectura de resignación en el vestuario. “La calma hay que seguir manteniéndola porque el equipo está respondiendo. No es que se ve un equipo muerto, que no quiere, que está cansado. No, no. Yo creo que es todo lo contrario y estoy convencido de que nosotros seguimos en carrera. Pueden decir lo que quieran”, sostuvo Guede, quien remató la idea con una frase que repitió como consigna: “Ante esto hay que rebelarse, seguir trabajando, porque los chicos están trabajando bárbaro, y seguir confiando. Más que nunca”.

Un marcador de un gol a dos favorece a Universitario de Deportes frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva.

Sin preocupación por el error de Duarte en el gol que sentenció el partido

El segundo gol de Universitario llegó en la última jugada del encuentro, cuando una confusión entre Gianfranco Chávez y el arquero Alejandro Duarte dejó el camino libre para que Lisandro Alzugaray definiera y sellara el 2-1 definitivo. Consultado sobre el impacto de esa jugada en el ánimo del arquero, Guede fue categórico: “¿Cuánto le preocupa? Cero. Cero. Cero. Esto es fútbol. Se crece de los errores. Vos te equivocás, te levantás, te volvés a equivocar, te volvés a levantar. El problema es cuando no te levantás. Pero no me preocupa”.

PUBLICIDAD

Cuando el partido agonizaba, un blooper garrafal en la defensa de Alianza Lima cambió el destino del clásico. Leandro Alzugaray no perdonó y anotó el 2-1 para Universitario, desatando la locura crema y la desolación blanquiazul.

El técnico insistió en transmitir confianza pese al desenlace adverso: “El equipo está más vivo que nunca. Te lo firmo hoy. Estos chicos quieren, no van a tirar la toalla, no se van a caer. Lo tengo más claro que nunca”.

Respecto al ingreso de Alessandro Burlamaqui, quien había sido la sorpresa en la alineación titular en lugar de otros mediocampistas habituales, Guede valoró su presente futbolístico. “Porque creo que los últimos dos partidos que entró, entró muy bien, viene trabajando muy bien y creo que se vio muy bien. Por eso lo puse, porque necesitábamos esa pierna ahí, esa rebeldía que tiene él en la mitad de la cancha. Y creo que lo hizo muy bien”, explicó el DT.

PUBLICIDAD

Alejandro Duarte permanece de rodillas sobre el césped al finalizar el partido que Universitario de Deportes ganó 2-1 a Alianza Lima por la Liga 1.

El objetivo de pelear el título sigue intacto

Con esta derrota, Alianza Lima terminó la fecha en el décimo puesto de la tabla del Torneo Clausura, con riesgo de retroceder al undécimo lugar según los resultados de la jornada. Consultado sobre la posición de su equipo, Guede eligió hablar del proceso interno antes que del número en la tabla.

“Lo principal de todo es no transmitirle la ansiedad a los futbolistas, para poder, en estos momentos malos de resultados, tener la tranquilidad para seguir generando. Porque si te das cuenta, en los últimos metros nos está faltando esto. Y eso pasa por la tranquilidad que tienen que tener los futbolistas. Eso es algo que parte desde mí, en el sentido de volcarle esa tranquilidad, bajarle esa ansiedad que tienen por terminar la jugada, por apresurarse en momentos donde la confianza es fundamental para poder terminar de arriesgar en ese último cuarto de la cancha”, detalló.

Sobre las chances de pelear el campeonato, el entrenador fue tajante al ser consultado de manera directa. “Todavía no hay final. El 23 de noviembre vemos”, respondió primero, en referencia a la fecha en la que concluye la fase regular del Clausura. Ante la repregunta sobre si aún considera a Alianza Lima candidato al título, remató: “Que no te quepa la menor duda. Y hoy más que nunca. Después de lo que dejaron los jugadores, hoy más que nunca. Lo tengo clarísimo. Clarísimo”.

PUBLICIDAD

El mensaje a la hinchada que colmó el Alejandro Villanueva

Antes de retirarse de la sala de prensa, Guede dedicó una reflexión al respaldo de los hinchas presentes en el estadio pese al resultado adverso. “Como todos, nosotros también estamos muy tristes, muy jodidos. Dos cosas. Una, que muchísimas gracias por lo de hoy. La verdad que emociona. Fue espectacular el aliento que tuvimos. En momentos nos llevaron, como se dice, en volanda”, expresó el técnico.

Y cerró con un pedido explícito de continuidad en el apoyo, en momentos donde el equipo suma cuatro partidos sin sumar de a tres. “Y la segunda, que sigan confiando, porque estos chicos no se van a caer. El 23 de noviembre está ahí. Quedan ocho partidos, me parece. Hay que seguir confiando. Eso es lo que más valoro”, concluyó Guede.

PUBLICIDAD