Perú

Tramitar la Excusa al cargo de Miembro de Mesa ante la ONPE

La ONPE permite presentar la solicitud de manera virtual o presencial a los ciudadanos que tengan una razón válida para no cumplir como miembros de mesa y puedan demostrarla con los documentos requeridos

Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)
Capacitación de miembros de mesa avanza lento: solo 6% está preparado, según ONPE. (Foto: Agencia Andina)
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Los ciudadanos que fueron seleccionados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y tienen una causa que les impide cumplir esta función pueden solicitar una excusa ante la ONPE. El trámite debe realizarse dentro del plazo establecido y con documentos que permitan acreditar el motivo invocado.

La jornada electoral se desarrollará el próximo domingo 4 de octubre de 2026. Para este proceso, fueron sorteados 817 mil ciudadanos como titulares y suplentes de las mesas de sufragio. La consulta oficial permite conocer el cargo asignado y verificar si corresponde presentar alguna solicitud para quedar exceptuado de esta responsabilidad.

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Un hombre mayor recibe su cédula de votación de una mujer en una mesa electoral, mientras otros peruanos hacen fila y uno vota en una cabina; la bandera de Perú ondea al fondo.
Ciudadanos peruanos de diversas edades hacen fila y ejercen su derecho al voto en un centro de votación, asistidos por miembros de mesa que reciben los DNI y entregan las cédulas de votación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo se debe presentar la excusa al cargo de miembro de mesa

La excusa al cargo de miembro de mesa debe solicitarse dentro de los cinco días siguientes a la publicación definitiva de la lista de miembros de mesa correspondiente. El plazo comienza a contarse luego de que la relación oficial queda publicada, por lo que el ciudadano debe verificar la fecha en que su respectiva ODPE realizó la publicación.

La solicitud puede presentarse de forma presencial en la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) correspondiente. También existe la posibilidad de realizar el procedimiento de manera virtual mediante la plataforma habilitada por el organismo electoral.

Este trámite corresponde a quienes tienen una causal reconocida que les impide asumir el cargo. La excusa debe diferenciarse de la justificación, que se utiliza posteriormente para sustentar la inasistencia a la instalación de la mesa cuando existe un motivo válido.

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Causales aceptadas por la ONPE: gestantes, lactantes, personas con factores de riesgo

Entre las situaciones que permiten solicitar una excusa como miembro de mesa se encuentra ser mayor de 65 años, encontrarse en estado de gestación o en periodo de lactancia de niños de hasta dos años, tener la necesidad de ausentarse del territorio nacional o presentar un notorio o grave impedimento físico o mental.

Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)

También existen impedimentos establecidos por la legislación electoral. Estos incluyen determinadas relaciones de parentesco entre miembros de una misma mesa y situaciones vinculadas con las funciones de integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Bomberos, organismos electorales, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, entre otros casos.

En el caso de las personas con impedimentos relacionados con su estado de salud, la causal debe quedar debidamente sustentada. La plataforma de la ONPE contempla la presentación de documentos que permitan demostrar la situación por la cual se solicita la exclusión del cargo.

Documentación médica requerida para sustentar la excusa ante la ONPE

El trámite requiere adjuntar un documento de sustento que permita acreditar la causal invocada. Por ello, quienes soliciten la excusa por una condición de salud deben contar con la documentación médica que respalde el impedimento señalado en la solicitud.

La documentación debe corresponder a la situación que se declara y permitir a la autoridad electoral evaluar si existe una razón válida para exceptuar al ciudadano del cargo. En términos generales, la normativa de la ONPE establece que las solicitudes deben estar acompañadas por la prueba documental correspondiente a cada causal.

En el caso de otras causales, el documento requerido dependerá del motivo. Por ejemplo, quienes necesitan acreditar una situación laboral, una función pública o alguna de las incompatibilidades previstas por la ley deben presentar la constancia, credencial o documento emitido por la entidad correspondiente.

Formulario virtual de solicitud de excusa a través de la plataforma web de la ONPE

La ONPE habilitó una plataforma virtual para tramitar la excusa. Los ciudadanos pueden ingresar a excusaojustificacion.onpe.gob.pe y revisar los requisitos antes de registrar su solicitud.

Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)
Colegios y universidades deberán facilitar locales para elecciones tras aprobación del Congreso. (Foto: Agencia Andina)

El procedimiento permite realizar el trámite sin acudir necesariamente a una oficina física. Para ello, el ciudadano debe completar la información solicitada y adjuntar los documentos que sustenten la causal invocada.

Además de la plataforma específica, la ONPE contempla la presentación presencial en una ODPE y la Mesa de Partes Virtual Externa, donde también pueden enviarse documentos de manera remota.

Antes de iniciar el procedimiento, resulta conveniente verificar que el ciudadano figure efectivamente en la lista definitiva de miembros de mesa y que la causal corresponda a alguno de los supuestos reconocidos por la legislación electoral.

Notificación de respuesta y confirmación del trámite otorgada por la ONPE

Una vez presentada la solicitud, corresponde esperar la evaluación de la autoridad electoral. Por ello, conservar la constancia del trámite, los documentos enviados y cualquier comprobante generado por la plataforma resulta importante para acreditar que la solicitud fue presentada dentro del plazo.

La excusa solo procede cuando la causal invocada se encuentra contemplada y cuenta con el sustento correspondiente. El ciudadano debe revisar la respuesta emitida por la ONPE para confirmar si su solicitud fue aceptada y, por tanto, si quedó exceptuado de ejercer como miembro de mesa.

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la función de miembro de mesa implica participar en la instalación de la mesa desde las primeras horas de la jornada electoral. Quienes cumplan con esta responsabilidad recibirán una compensación económica de S/165, equivalente al 3 % de una UIT.

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