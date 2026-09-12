Perú

33% indica tener poco interés en las Elecciones Regionales y Municipales

El estudio del IEP revela una marcada indefinición en Lima, donde casi la mitad de los encuestados aún no identifica una opción para la alcaldía y solo dos candidatos superan el 10% de las menciones espontáneas

El estudio también muestra una alta indefinición entre los electores de Lima Metropolitana.
El estudio también muestra una alta indefinición entre los electores de Lima Metropolitana. Foto: Congreso
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A poco más de un año de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, una parte importante de los ciudadanos todavía muestra poco interés en el próximo proceso electoral. Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el 33% de los consultados afirma tener poco interés en los comicios, mientras que otro 20% señala que no tiene ningún interés.

El estudio también evidencia un escenario de marcada indefinición en Lima Metropolitana. Ante una pregunta abierta sobre quién sería su candidato para la alcaldía de Lima, el 47% de los encuestados no mencionó a ningún postulante. Entre quienes sí expresaron una preferencia, Rafael López Aliaga y Carlos Bruce concentran las mayores menciones, aunque la diferencia entre ambos no alcanza significancia estadística.

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¿Cuánto interés existe en las elecciones?

La encuesta del IEP muestra que el interés de los ciudadanos por las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 se encuentra distribuido de manera desigual. Además del 33% que declara tener poco interés, un 20% manifiesta no tener ningún interés en el proceso. En tanto, el 30% señala que tiene algo de interés.

Solo el 16% de los entrevistados afirma estar muy interesado en las próximas elecciones, mientras que un 2% no precisa su respuesta. En conjunto, los resultados muestran que la mayoría de los consultados se ubica entre quienes tienen poco, algo o ningún interés en los comicios.

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Ante la pregunta abierta sobre su opción para la alcaldía de Lima, el 47% de los encuestados aún no define por qué candidato votaría.
Ante la pregunta abierta sobre su opción para la alcaldía de Lima, el 47% de los encuestados aún no define por qué candidato votaría. Foto: difusión

El nivel de interés también presenta diferencias según las características de los encuestados. La menor atención hacia el proceso se registra con mayor frecuencia entre las personas pertenecientes a los niveles socioeconómicos D/E y entre los habitantes de la macrozona centro. Asimismo, quienes cuentan únicamente con educación básica muestran menores niveles de seguimiento electoral.

En contraste, el interés electoral es mayor entre las personas de los niveles socioeconómicos A/B y aquellas que cuentan con educación superior. El estudio también encuentra una relación entre el seguimiento de la campaña y el interés previo por la política, ya que quienes ya mostraban mayor atención hacia estos temas son también los que expresan un mayor involucramiento con las elecciones.

Casi la mitad aún no define candidato en Lima

La falta de una preferencia definida es todavía más evidente cuando se consulta específicamente por la elección de la alcaldía de Lima. El 47% de los encuestados no menciona a ningún candidato ante una pregunta abierta sobre su opción electoral.

Dentro de ese porcentaje, el 42,8% corresponde a quienes no precisan su respuesta. A ellos se suma un 2,1% que afirma que votaría en blanco o nulo y un 2,0% que señala que no acudirá a votar. Según la encuesta, entre las razones de esta falta de definición aparece el desconocimiento de los candidatos que participarían en la contienda.

El interés electoral tiende a ser mayor entre los encuestados de los niveles socioeconómicos A/B y quienes cuentan con educación superior.
El interés electoral tiende a ser mayor entre los encuestados de los niveles socioeconómicos A/B y quienes cuentan con educación superior. Foto: TV Perú

Entre quienes sí mencionaron una opción, Rafael López Aliaga obtiene el 20,1% de las respuestas espontáneas, mientras que Carlos Bruce alcanza el 17,1%. La diferencia de tres puntos porcentuales entre ambos no representa una distancia estadísticamente significativa debido al margen de error correspondiente a la muestra de Lima.

El escenario deja, por ahora, una competencia abierta, considerando además que una proporción considerable del electorado limeño todavía no expresa una preferencia. La distribución de las respuestas podría modificarse conforme avance la campaña y los ciudadanos conozcan las propuestas y candidaturas que competirán por el municipio capitalino.

Otros candidatos no superan el 5%

Por debajo de López Aliaga y Bruce aparecen otros nombres con porcentajes considerablemente menores. Francis Allison registra el 4,7% de las menciones espontáneas, mientras que Daniel Urresti obtiene el 4,1%.

Más atrás se encuentran Susel Paredes, con 1,8%; Alberto Tejada, con 1,7%; y Ricardo Belmont, con 1,2%. Las cifras corresponden a las respuestas obtenidas de manera espontánea, por lo que reflejan las preferencias declaradas por los entrevistados al momento de realizarse el estudio.

Por ahora, la competencia sigue abierta, con una parte importante del electorado limeño aún sin una opción definida.
Por ahora, la competencia sigue abierta, con una parte importante del electorado limeño aún sin una opción definida. Foto: Congreso

Los resultados muestran así una intención de voto todavía poco consolidada en la capital. Además de la ventaja de los dos primeros candidatos frente al resto, destaca el elevado porcentaje de personas que aún no identifica una opción para la alcaldía de Lima.

Ficha técnica de la encuesta

El estudio fue realizado por el Instituto de Estudios Peruanos entre el 4 y el 10 de septiembre de 2026. Para la investigación se realizaron 1.202 entrevistas telefónicas a nivel nacional, con el objetivo de recoger las percepciones ciudadanas frente a las próximas Elecciones Regionales y Municipales.

La encuesta alcanza una representatividad del 95,8% a nivel provincial. Para los resultados generales, el estudio establece un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

La medición permite conocer el estado de las preferencias y el nivel de interés ciudadano en una etapa todavía previa a la elección. En el caso de Lima, el propio margen de error asociado a la muestra debe ser considerado al interpretar las diferencias entre los candidatos.

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