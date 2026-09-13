Intentó llevarse productos de un supermercado en Ayacucho, las cámaras lo descubrieron y fue condenado a pena privativa de libertad

Dos personas guardan productos de higiene personal y alimentos dentro de los bolsillos de sus abrigos en un comercio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre de 23 años fue condenado a dos años, dos meses y dos días de pena privativa de la libertad tras intentar sustraer productos de un supermercado en Ayacucho. La sentencia se dictó en menos de 48 horas, luego de que el acusado aceptara su responsabilidad y llegara a un acuerdo de terminación anticipada con la Fiscalía.

El hecho ocurrió el 22 de agosto de 2026 en un establecimiento ubicado en la avenida Cusco, en el distrito de San Juan Bautista, Huamanga. El sentenciado ingresó acompañado de un adolescente de 17 años y ambos ocultaron entre sus prendas productos como dentífricos, cepillos, champú y snacks, con la intención de retirarse sin pagar.

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La maniobra fue detectada por el personal de videovigilancia del local antes de que pudieran abandonar el supermercado. Los productos, valorizados en S/82.40, fueron recuperados en su totalidad y el adulto quedó a disposición de las autoridades. La Fiscalía lo declaró responsable como coautor del delito de hurto agravado en grado de tentativa.

Una cámara de seguridad registra el pasillo de productos de higiene de un supermercado en Ayacucho donde ocurrió la tentativa de hurto. (Foto: Ministerio Público)

Las cámaras captaron al hombre cuando ocultaba los productos entre sus prendas

El hombre llegó al establecimiento acompañado del adolescente y ambos se dirigieron al área de cuidado personal. Mientras recorrían los pasillos, comenzaron a seleccionar diferentes productos y a esconderlos entre sus prendas.

Entre los artículos que intentaron sacar del local había dentífricos, cepillos, champú y snacks. La Fiscalía estableció que la intención era retirarlos del establecimiento sin pasar por caja ni realizar el pago correspondiente.

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El movimiento fue advertido por el personal encargado de las cámaras de seguridad. Desde la sala de videovigilancia observaron la maniobra y activaron la alerta para evitar que los productos fueran sacados del supermercado.

La intervención ocurrió antes de que el acusado pudiera abandonar el establecimiento. Con apoyo del personal edil y policial, se realizó su retención y se recuperaron los bienes, cuyo valor total ascendía a S/82.40. Al no concretarse la sustracción, el delito quedó en grado de tentativa.

El adulto y el adolescente fueron intervenidos luego de que las cámaras detectaran el intento de sustraer productos del supermercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acusado aceptó su responsabilidad y recibió una condena en menos de 48 horas

Tras la intervención, el caso pasó a la Unidad de Flagrancia Delictiva de Ayacucho, donde la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga realizó las diligencias correspondientes. El fiscal adjunto provincial Edher Rusbel Chipana Huacce estuvo a cargo del caso.

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La evidencia recogida durante la intervención permitió avanzar con el proceso inmediato. En este contexto, el acusado aceptó su responsabilidad y llegó a un acuerdo de terminación anticipada con el Ministerio Público.

El acuerdo permitió que el caso culminara con una sentencia de dos años, dos meses y dos días de pena privativa de la libertad. El hombre fue declarado responsable como coautor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado en grado de tentativa.

La condena se produjo en menos de 48 horas desde la intervención. El caso fue tramitado mediante los mecanismos de simplificación procesal previstos para hechos ocurridos en situación de flagrancia, lo que permitió una respuesta rápida de las autoridades.

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Ministerio Público. (Foto: Agencia Andina)

El adolescente de 17 años quedó bajo investigación de la Fiscalía de Familia

El adolescente de 17 años que ingresó al supermercado junto con el ahora sentenciado también quedó involucrado en las diligencias. Debido a su edad, su situación pasó a ser evaluada por la fiscalía especializada en materia de familia.

El caso del menor quedó a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial de Familia de Huamanga. La representante del Ministerio Público dispuso las medidas correspondientes para continuar con las actuaciones relacionadas con su participación.

Como parte de estas medidas, se ordenó su ingreso al Programa Justicia Juvenil Restaurativa, por lo que su situación seguirá un procedimiento diferente al aplicado al adulto.

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Mientras el caso del adolescente continúa bajo la justicia especializada, el proceso contra el hombre de 23 años culminó con la condena acordada con la Fiscalía. La intervención del personal de seguridad permitió recuperar los productos antes de que salieran del supermercado.