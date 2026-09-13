Gol de Alex Valera, tras perfecta asistencia de Gianluca Lapadula, en Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

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El sábado 12 de septiembre, Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘cremas’ abrieron el marcador del clásico en el estadio Alejandro Villanueva con un gol de Alex Valera, tras una precisa asistencia de Gianluca Lapadula.

La jugada ocurrió a los 15 minutos, cuando Alianza dominaba la posesión y atacaba cerca del área de la ‘U’. Esa disposición ofensiva dejó espacios en defensa y permitió que los delanteros ‘merengues’ quedaran mano a mano.

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Lapadula pivoteó un envío largo y dejó la pelota libre para que Valera disputara el balón con Renzo Garcés. El defensor ‘íntimo’ ganó por arriba, pero no logró despejar el peligro de su área.

El esférico quedó en poder del ‘Bambino’, quien controló de pecho y condujo hacia la portería ‘victoriana’. Esteban Pavez intentó frenarlo, pero el ítalo-peruano filtró un pase entre sus piernas y dejó solo a Valera.

El ‘Cholo’ definió en primera, sin marca ante el lento retroceso de los aliancistas, y cambió la dirección del remate. Alejandro Duarte se arrojó hacia el otro lado y no pudo evitar el 1-0 en el clásico.

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La celebración se desató en el banco de Universitario. Los jugadores corrieron a felicitar a Alex Valera, mientras Héctor Cúper mantuvo la mesura en la zona técnica.

El festejo quedó opacado por los reclamos de Alianza, debido a que Renzo Garcés permaneció tendido sobre el gramado tras un aparente choque con Valera durante la jugada.

Los médicos ingresaron al campo para atender al defensor, mientras Pablo Guede reclamaba al cuarto árbitro desde su zona. Cuando se repuso, el propio Garcés mostró una marca que habría sido producto del contacto con el delantero ‘crema’.

Finalmente, Micke Palomino no recibió el llamado del VAR y validó el gol de la ‘U’, lo que aumentó el malestar de los hinchas en Matute.

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Alex Valera anotó gol para el 1-0 de Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.

El aporte de Alex Valera en Universitario este 2026

Alex Valera se ha consolidado como una pieza determinante de Universitario de Deportes durante las últimas tres temporadas, donde alcanzó un tricampeonato nacional y fue elegido como el mejor jugador de la Liga 1.

En 2026, el delantero se mantuvo como titular por encima de refuerzos como Sekou Gassama y Lisandro Alzugaray, una situación que llevó a Héctor Cúper a conformar una dupla ofensiva con Gianluca Lapadula.

El ‘Cholo’ volvió a posicionarse como el principal goleador de la ‘U’. En la presente campaña suma 16 tantos en 30 partidos: ocho en el Torneo Apertura, seis en el Clausura y dos en la Copa Libertadores.

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Valera ratificó su condición de goleador ante el clásico rival, Alianza Lima, esta noche en Matute. El delantero marcó el tanto que le dio la ventaja a Universitario en un partido decisivo para sus aspiraciones por el título.

Alex Valera es determinante en Universitario y lo volvió a demostrar marcando un gol en el clásico ante Alianza Lima.

Próximo partido de Universitario

Tras el clásico, Universitario de Deportes afrontará otro duelo ante un rival directo: Deportivo Garcilaso, por la décima fecha del Torneo Clausura. El partido se disputará el sábado 19 de septiembre, desde las 18:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la altura de Cusco.

Próximo partido de Alianza Lima

Por su parte, Alianza Lima recibirá a ADT en la próxima jornada del campeonato peruano. El encuentro se disputará el viernes 18 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva.

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