Perú Deportes

Gol de Alex Valera, tras perfecta asistencia de Gianluca Lapadula, en Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

El ‘Bambino’ habilitó a su compañero, que definió sin marca y venció a Alejandro Duarte en el estadio Alejandro Villanueva

Guardar

El sábado 12 de septiembre, Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Los ‘cremas’ abrieron el marcador del clásico en el estadio Alejandro Villanueva con un gol de Alex Valera, tras una precisa asistencia de Gianluca Lapadula.

La jugada ocurrió a los 15 minutos, cuando Alianza dominaba la posesión y atacaba cerca del área de la ‘U’. Esa disposición ofensiva dejó espacios en defensa y permitió que los delanteros ‘merengues’ quedaran mano a mano.

PUBLICIDAD

Lapadula pivoteó un envío largo y dejó la pelota libre para que Valera disputara el balón con Renzo Garcés. El defensor ‘íntimo’ ganó por arriba, pero no logró despejar el peligro de su área.

El esférico quedó en poder del ‘Bambino’, quien controló de pecho y condujo hacia la portería ‘victoriana’. Esteban Pavez intentó frenarlo, pero el ítalo-peruano filtró un pase entre sus piernas y dejó solo a Valera.

El ‘Cholo’ definió en primera, sin marca ante el lento retroceso de los aliancistas, y cambió la dirección del remate. Alejandro Duarte se arrojó hacia el otro lado y no pudo evitar el 1-0 en el clásico.

PUBLICIDAD

La celebración se desató en el banco de Universitario. Los jugadores corrieron a felicitar a Alex Valera, mientras Héctor Cúper mantuvo la mesura en la zona técnica.

El festejo quedó opacado por los reclamos de Alianza, debido a que Renzo Garcés permaneció tendido sobre el gramado tras un aparente choque con Valera durante la jugada.

Los médicos ingresaron al campo para atender al defensor, mientras Pablo Guede reclamaba al cuarto árbitro desde su zona. Cuando se repuso, el propio Garcés mostró una marca que habría sido producto del contacto con el delantero ‘crema’.

Finalmente, Micke Palomino no recibió el llamado del VAR y validó el gol de la ‘U’, lo que aumentó el malestar de los hinchas en Matute.

Alex Valera anotó gol para el 1-0 de Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.
Alex Valera anotó gol para el 1-0 de Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026.

El aporte de Alex Valera en Universitario este 2026

Alex Valera se ha consolidado como una pieza determinante de Universitario de Deportes durante las últimas tres temporadas, donde alcanzó un tricampeonato nacional y fue elegido como el mejor jugador de la Liga 1.

En 2026, el delantero se mantuvo como titular por encima de refuerzos como Sekou Gassama y Lisandro Alzugaray, una situación que llevó a Héctor Cúper a conformar una dupla ofensiva con Gianluca Lapadula.

El ‘Cholo’ volvió a posicionarse como el principal goleador de la ‘U’. En la presente campaña suma 16 tantos en 30 partidos: ocho en el Torneo Apertura, seis en el Clausura y dos en la Copa Libertadores.

Valera ratificó su condición de goleador ante el clásico rival, Alianza Lima, esta noche en Matute. El delantero marcó el tanto que le dio la ventaja a Universitario en un partido decisivo para sus aspiraciones por el título.

Alex Valera es determinante en Universitario y lo volvió a demostrar marcando un gol en el clásico ante Alianza Lima.
Alex Valera es determinante en Universitario y lo volvió a demostrar marcando un gol en el clásico ante Alianza Lima.

Próximo partido de Universitario

Tras el clásico, Universitario de Deportes afrontará otro duelo ante un rival directo: Deportivo Garcilaso, por la décima fecha del Torneo Clausura. El partido se disputará el sábado 19 de septiembre, desde las 18:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en la altura de Cusco.

Próximo partido de Alianza Lima

Por su parte, Alianza Lima recibirá a ADT en la próxima jornada del campeonato peruano. El encuentro se disputará el viernes 18 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el estadio Alejandro Villanueva.

Temas Relacionados

Alex ValeraGianluca LapadulaUniversitario de DeportesAlianza LimaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tensa discusión entre Álex Valera y Estaban Pavez originó gresca en Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026

La acción se produjo luego que Jorge Murrugarra se queje de un presunto golpe del mediocampista chileno. El delantero de la ‘U’ salió en su defensa y provocó el altercado

Tensa discusión entre Álex Valera y Estaban Pavez originó gresca en Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima 0-1 Universitario EN VIVO: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

’Blanquiazules’ y ’cremas’ se verán las caras por segunda vez en el año en un duelo clave para ambas escuadras. El estadio Alejandro Villanueva se alista para un compromiso que promete no escatimar en emociones

Alianza Lima 0-1 Universitario EN VIVO: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Héctor Cúper explicó la ausencia de Requena y quedó asombrado con el banderazo previo al Universitario vs Alianza Lima: “No lo vi en ningún lado”

El entrenador argentino habló desde Matute, minutos antes del clásico correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Héctor Cúper explicó la ausencia de Requena y quedó asombrado con el banderazo previo al Universitario vs Alianza Lima: “No lo vi en ningún lado”

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

La jornada tendrá como partido principal el clásico entre Alianza Lima y Universitario en Matute. Revisa cómo se mueven las posiciones de los clubes tras los resultados

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Pablo Guede apuesta por la inclusión de Alessandro Burlamaqui en el Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

El entrenador ha seguido muy de cerca el desempeño del hispano-peruano en los entrenamientos y se convenció de que era el puntual necesario para complementar su tridente en el centro del campo

Pablo Guede apuesta por la inclusión de Alessandro Burlamaqui en el Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

33% indica tener poco interés en las Elecciones Regionales y Municipales

Víctor Zanabria a juicio: PJ rechaza archivar su proceso penal al amparo de la ‘Ley Rospigliosi’ sobre Fuero Militar

TC ordena restituir a Dante Farro como fiscal superior: Fue destituido por el caso La Centralita hace más de 10 años

TC admite demanda contra la ‘Ley Rospigliosi’ sobre el Fuero Militar Policial

ENTRETENIMIENTO

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses sorprendieron a los invitados de su boda con sus votos: “Quiero seguir conociendo el mundo contigo”

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses sorprendieron a los invitados de su boda con sus votos: “Quiero seguir conociendo el mundo contigo”

Todo sobre la boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses: Fotos, invitados y vestidos de la ceremonia que unió a la pareja

'Una Navidad de Locos' ya tiene fecha en Lima y promete risas con Marco Zunino, Ximena Díaz, Luciana Arispe y Jorge Guerra

BTS en Lima: la banda confirma un espacio exclusivo para sus fans antes de sus conciertos de octubre

Edson Dávila es tildado de malagradecido tras sus declaraciones sobre Gisela Valcárcel: "Nunca fue mi madrina"

DEPORTES

Tensa discusión entre Álex Valera y Estaban Pavez originó gresca en Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026

Tensa discusión entre Álex Valera y Estaban Pavez originó gresca en Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026

Alianza Lima 0-1 Universitario EN VIVO: minuto a minuto del clásico en Matute por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Héctor Cúper explicó la ausencia de Requena y quedó asombrado con el banderazo previo al Universitario vs Alianza Lima: “No lo vi en ningún lado”

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026: así van los equipos durante la fecha 9 del Torneo Clausura y Acumulada

Pablo Guede apuesta por la inclusión de Alessandro Burlamaqui en el Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura de Liga 1 2026