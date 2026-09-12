JNJ propone destituir al juez Juan Torres Tasso por otorgar una medida cautelar a Delia Espinoza

JNJ busca sancionar al magistrado por no estar conforme con la medida cautelar que otorgó a Espinoza.

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La presidenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, propuso la destitución del juez constitucional Juan Fidel Torres Tasso por conceder una medida cautelar a Delia Espinoza suspendiendo el proceso disciplinario contra la exfiscal de la Nación.

La propuesta deberá ser evaluada por el resto de consejeros, quienes escucharon los descargos de Torres Tasso en la audiencia de ayer viernes 11 de setiembre.

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Torres Tasso inició su exposición advirtiendo que pidió la inhibición de la JNJ debido a que actúa como juez y parte en este proceso disciplinario porque la medida cautelar que se le cuestiona fue emitida en el marco del proceso de amparo de Espinoza contra la actual Junta.

“En este caso se produce la siguiente situación: que la parte emplazada —porque ustedes suscribieron la resolución que se cuestiona y es impugnada— resulta ser juez y parte. Es decir, ustedes como parte emplazada me están investigando y es posible, de acuerdo a su evaluación, espero que no sea así, procedan de repente a convalidar o aprobar la sanción de destitución”, dijo el juez.

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Delia Espinoza postula al Colegio de Abogados de Lima. Foto: Infobae

El magistrado aseveró que la reciente modificación del Reglamento del Pleno de la JNJ, con el que se estableció que haber sido parte contraria en un proceso judicial no configura automáticamente un conflicto de intereses, no evita que deba proceder la inhibición debido a que el proceso disciplinario inició con la versión anterior. “Yo me encuentro sumamente preocupado por esta decisión”, indicó

Además, Torres Tasso invocó la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso del abogado Arsenio Oré, donde se dejó establecido que un presunto agraviado no puede al mismo tiempo ser el investigador de la presunta falta. Esto debido a que José Domingo Pérez investigó a Oré Guardia por presunta obstrucción a su investigación fiscal.

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Niega favorecimiento

Sobre el fondo, el juez Juan Torres Tasso negó haber favorecido a Delia Espinoza al declarar fundada la medida cautelar ordenando suspender el proceso disciplinario que le inició la JNJ. Recordó que inicialmente declaró improcedente la solicitud cautelar, decisión que fue anulada por la Sala Constitucional, que fijó una serie de criterios para que se emita nuevo pronunciamiento de primera instancia.

Pleno de la JNJ. De izquierda a derecha: Cayo Galindo, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví, María Teresa Cabrera, Gino Ríos, Germán Serkovic y Rafael Ruíz. Foto: JNJ

Es entonces, dijo Torres Tasso, con los nuevos criterios fijados por la Sala de Apelaciones que declara fundada la medida cautelar de Delia Espinoza. “Yo para conceder la medida cautelar no solamente he tenido los elementos probatorios que yo he considerado y el análisis ponderado razonado del caso, sino también lo dispuesto por la sala para yo resolver y reevaluar el caso y conceder la medida”, indicó.

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El magistrado también negó haber interferido en las funciones de la Junta Nacional de Justicia al emitir la medida cautelar. Reiteró que su criterio inicial fue que no podía entrar a ver el proceso disciplinario porque este estaba en trámite, pero dicha decisión fue anulada por la Sala Superior. “La Sala Superior Constitucional estableció que sí podía yo revisar y, por consiguiente, tenía que evaluar los documentos y los medios probatorios también de la parte demandante en forma rigurosa, para así, de esa manera, pronunciarme a favor, ratificarme o en contra (de la medida cautelar)”, sostuvo.