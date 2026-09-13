Todo sobre la boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses: Fotos, invitados y vestidos de la ceremonia que unió a la pareja

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses se casaron el 12 de septiembre en una ceremonia civil al aire libre en Lima, tras cinco años de relación.

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Mafer Neyra y Ernesto Cabieses se convirtieron en esposos este sábado 12 de septiembre, tras cinco años de relación sentimental. La ceremonia civil se realizó en un jardín con un arco floral blanco como fondo y reunió a familiares, amigos cercanos y a un grupo selecto de creadoras de contenido que documentaron cada detalle del evento a través de sus redes sociales.

Desde la noche anterior, la creadora de contenido compartió con sus seguidores los preparativos previos a la boda. La expectativa se concentró, sobre todo, en el diseño del vestido nupcial, un proyecto que la propia Neyra había anunciado meses atrás.

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Acompaña a Mafer Neyra y Ernesto Cabieses en el día más especial de sus vidas. Desde la emotiva entrada del novio y la novia hasta la alegre salida como marido y mujer bajo una lluvia de pétalos. Video: Instagram

El vestido, el traje y los detalles que definieron la ceremonia

El vestido de novia de Mafer Neyra fue diseñado por Noe Bernacelli, quien también estuvo a cargo del traje del novio. La prenda de la influencer combinó encaje floral con un cuello alto de estilo victoriano en la espalda y un escote pronunciado en la parte frontal, cubierto por mangas de tul transparente. Sobre el vestido, Neyra utilizó una capa de gasa que se prolongaba en una larga cola durante el ingreso al altar.

Horas antes de la ceremonia, la influencer se preparó con una bata de satén color champán, prenda que usó durante el maquillaje y el peinado, un semirrecogido con mechones sueltos. Para la recepción posterior, cambió a un tercer vestido, corto y de encaje blanco con bordados florales tridimensionales, pensado para la fiesta.

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El vestido de novia de Mafer Neyra fue diseñado por Noe Bernacelli, quien también creó el traje de Ernesto Cabieses para la boda.

Ernesto Cabieses, por su parte, vistió un traje negro con camisa blanca y corbata de la marca Firenze, además de una orquídea color vino como flor de solapa, en el mismo tono que la paleta de la decoración.

La pareja selló su unión con anillos de matrimonio que se sumaron al anillo de compromiso que Cabieses le entregó durante la propuesta en Indonesia. Ambas joyas quedaron registradas en una fotografía que Neyra compartió tomada de la mano de su esposo.

El banquete, la decoración y los invitados que acompañaron a la pareja

La recepción se montó en una mesa larga bajo un techo de telas blancas drapeadas, con un camino de flores rojas y burdeos que recorría todo el centro. La vajilla combinó blanco y vino tinto, con servilletas bordadas con las iniciales de los novios y tarjetas de menú personalizadas. El pastel de bodas, blanco con relieve de encaje, llevó como remate dos figuras de perros salchicha, en referencia a las mascotas de la pareja.

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La boda de Mafer Neyra y Ernesto Cabieses reunió a familiares, amigos y creadoras de contenido que compartieron el evento en redes sociales.

Entre las asistentes a la boda figuraron varias creadoras de contenido reconocidas en el ámbito digital peruano. Talía Echecopar, Alejandra Chávez, Carolina Braedt, Mafe Villanueva, Miranda Neyra Brescia y Natalia Merino Stapleton formaron parte de la lista de invitadas que compartieron registros del evento en sus propias plataformas. Las damas de honor vistieron gamas de rojo, burdeos y rosa palo en modelos largos de satén.

Carolina Braedt fue una de las primeras en difundir imágenes del ingreso de la novia al lugar de la ceremonia, lo que permitió a los seguidores de ambos protagonistas seguir el desarrollo de la boda casi en tiempo real. El cartel de bienvenida al evento, con el nombre de la pareja y la fecha 12 09 2026, también incluyó una ilustración de dos perros salchicha, en alusión a sus mascotas.

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La recepción de la boda tuvo una mesa larga con flores rojas y burdeos, vajilla en tonos blanco y vino tinto y menús personalizados.

Una historia de cinco años que culminó en el altar

La relación entre Neyra y Cabieses comenzó oficialmente en 2021, luego de que la influencer cerrara una etapa sentimental de aproximadamente seis años con el exchico reality Hugo García. Desde entonces, la pareja mostró de manera constante su vínculo en redes sociales, con publicaciones vinculadas a viajes y actividades acuáticas, en sintonía con la vocación deportiva de Cabieses.

El compromiso matrimonial se concretó en agosto de 2025, durante un viaje de la pareja a Indonesia. Cabieses le propuso matrimonio en un escenario frente al mar, y Neyra respondió con un mensaje que compartió en Instagram: “Mil veces sí. Para toda la vida mi amor”.

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La creadora de contenido Mafer Neyra luce un vestido blanco con encaje durante la preparación previa a su boda en Lima.

A partir de ese momento, los preparativos de la boda se extendieron durante varios meses. En junio de 2026, la influencer reveló en sus redes que había comenzado el proceso de creación de su vestido junto a Bernacelli. “Amo hacer esto juntos, Noe Bernacelli. Hola junio. Empezamos este proceso hermoso”, escribió entonces, sin adelantar detalles del diseño final. Tras la ceremonia, publicó una fotografía con el vestido completo acompañada del mensaje “THE DRESS”, con el que confirmó públicamente el resultado del trabajo del diseñador.

La boda del 12 de septiembre marcó así el cierre de un proceso de organización que combinó la elección del vestuario, la definición de la lista de invitados y la planificación de una ceremonia que finalmente reunió a Mafer Neyra y Ernesto Cabieses como esposos, después de cinco años de noviazgo.

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