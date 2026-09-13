Héctor Cúper explicó la ausencia de Requena y quedó asombrado con el banderazo previo al Universitario vs Alianza Lima: “No lo vi en ningún lado”

El director técnico de Universitario de Deportes, Héctor Cúper, comparte sus emociones previas a su debut en el Clásico del fútbol peruano. El estratega se muestra impresionado por el 'banderazo' de los hinchas y habla de la mentalidad del equipo para buscar la victoria. - L1 MAX

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Héctor Cúper compartió sus sensaciones minutos antes del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El técnico ‘crema’ se refirió al banderazo de los hinchas y a la ausencia de Juan Manuel Requena en la convocatoria para el duelo ante los blanquiazules.

En declaraciones a L1 Max, Cúper evitó profundizar sobre un futbolista en particular, aunque explicó que el mediocampista tendrá un descanso y que volverá a ser considerado para el próximo partido.

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“Generalmente no respondo a estas cosas porque, si no, uno tendría que decir por qué ciertos jugadores están en la lista. Pero vamos a pensar que hemos tomado un descanso y que volveremos a empezar en el próximo partido”, apuntó.

Héctor Cúper reveló el motivo de la ausencia de Juan Manuel Requena y quedó sorprendido con el banderazo previo al clásico Universitario vs Alianza Lima.

Su opinión sobre el banderazo de Universitario

Por otro lado, Héctor Cúper contó cómo vivió la previa del clásico y reconoció que el banderazo de los hinchas, a las afueras del hotel de concentración antes de la salida hacia el estadio Alejandro Villanueva, lo sorprendió.

“Ya es emocionante, sobre todo por lo que se vive en los días previos, incluso cuando uno camina por la calle. Y lo más increíble, que no lo he visto en muchas partes del mundo, es la gente que esperaba la salida del equipo del hotel”, expresó.

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El técnico argentino aseguró que nunca había vivido una situación similar, pese a su experiencia en clubes de distintos países, incluidos equipos europeos.

“El banderazo fue una cosa que, la verdad, no viví nunca en ninguna parte del mundo. Yo he estado en otros lugares, sí, pero nunca se dio una cosa igual. Sabemos de la trascendencia y de la importancia del partido, pero, como siempre digo, hay que mantener el equilibrio y un cierto orden. Por supuesto, vamos a intentar hacer todo lo posible para ganar”, sostuvo.

Por último, Cúper se refirió al momento de Universitario tras el empate como local ante Comerciantes Unidos y remarcó que el equipo buscará recuperarse en el clásico.

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“Siempre se buscan los tres puntos. Empatar un partido en casa no te da esa satisfacción, sobre todo porque, con el estadio lleno, no hemos podido hacer feliz a la gente. Pero todos los partidos son diferentes, siempre hay revancha y hoy haremos todo lo posible”, cerró.

Los hinchas 'cremas' se hicieron presentes en el hotel de concentración previo al duelo ante Alianza Lima. Créditos: Universitario.

Universitario y Alianza Lima se enfrentan en Matute en un clásico decisivo

Universitario de Deportes y Alianza Lima afrontarán el clásico con la obligación de sumar para mantenerse en la pelea por el título nacional. Una derrota podría complicar sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

La ‘U’ ocupa el tercer puesto, a dos puntos del líder Deportivo Garcilaso. Alianza, por su parte, encabeza la tabla acumulada, aunque necesita seguir sumando para sostener su ventaja sobre el elenco ‘merengue’.

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Alianza Lima y Universitario se enfrentan por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.

El árbitro Micke Palomino dará inicio al encuentro a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, que tendrá las tribunas llenas tras agotarse las entradas.

Los hinchas que no puedan asistir a Matute podrán seguir el clásico por la señal de L1 Max y mediante la aplicación Liga 1 Play, disponible en distintos dispositivos.

Además, Infobae Perú realizará la cobertura del encuentro en su sitio web, con la previa, el minuto a minuto, los goles, las incidencias y las declaraciones de los protagonistas.