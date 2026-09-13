Perú

Universitario ganó el clásico en Matute: El minuto 96 que desató los memes tras el triunfo de la U ante Alianza Lima

Una descoordinación entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez permitió que Lisandro Alzugaray sellara el 2-1 en el minuto 96, una acción que dominó las redes

Imagen compuesta por dos fotografías con los textos 'ANTES DEL CLÁSICO' y 'DESPUÉS DEL CLÁSICO' junto a hombres vistiendo camisetas de fútbol
Un meme difundido en redes sociales ironiza sobre el resultado del clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima.
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Un error entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez en el minuto 96 definió el clásico y provocó una ola de reacciones en redes sociales. Universitario de Deportes venció 2-1 a Alianza Lima en Matute el sábado 12 de septiembre, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, y los memes apuntaron al desenlace que dejó sin respuesta al equipo blanquiazul.

La jugada final concentró las publicaciones de los hinchas. Duarte y Chávez no lograron resolver una acción defensiva dentro del área, y Lisandro Alzugaray aprovechó la confusión para marcar el tanto decisivo. La imagen de ambos futbolistas, junto con la celebración del plantel crema, se multiplicó en montajes y videos después del encuentro.

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Imagen de Trunks de Dragon Ball con el texto Vengo del 2058 para informar que Alianza Lima sigue sin campeonar
Un meme con el personaje Trunks de Dragon Ball parodia a Alianza Lima tras la victoria de Universitario de Deportes en el clásico peruano.

Las reacciones también recordaron que Alianza Lima volvió a perder ante Universitario como local. El resultado extendió a ocho años la falta de victorias blanquiazules en Matute frente a su clásico rival, un dato que estuvo presente en buena parte de las publicaciones que circularon tras el partido.

Meme con la frase Traiganme a Alianza Lima, el personaje Cell con el escudo de Universitario y el escudo de Sport Huancayo
Un meme alusivo al fútbol peruano circula en redes sociales tras el triunfo de Universitario de Deportes frente a Alianza Lima.

El gol de Alzugaray fue el principal tema de las redes

El clásico parecía encaminado hacia un empate luego de que Alianza Lima encontrara la igualdad en el tramo final del segundo tiempo. El equipo local había resistido varios pasajes de dominio visitante y alcanzó el 1-1 a los 77 minutos, cuando Federico Girotti definió después de una asistencia de Jairo Vélez.

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Ese empate generó otra tanda de memes, centrados en la reacción de los hinchas de Alianza y en la posibilidad de que el equipo retomara el impulso tras una semana de resultados adversos. Antes del clásico, el conjunto dirigido por Pablo Guede había perdido en Matute ante Garcilaso y empatado frente a Juan Pablo II en Chongoyape.

La expectativa duró hasta el tiempo añadido. El gol de Alzugaray cambió el tono de la jornada y dio paso a publicaciones sobre el error defensivo, el desconcierto en el cierre y la celebración de Universitario. Entre las imágenes más utilizadas aparecieron escenas de sorpresa, referencias a la dificultad para despejar la pelota y bromas sobre los minutos finales.

Captura de pantalla de un video que incluye texto superpuesto y el rostro de un hombre hablando frente a un micrófono
Un meme difundido en redes sociales ironiza sobre las rivalidades futbolísticas tras el triunfo de Universitario de Deportes ante Alianza Lima.

Universitario golpeó primero y sostuvo la ventaja en la tabla

La “U” había tomado la delantera a los 15 minutos. Alex Valera marcó el 1-0 tras una jugada en la que participó Gianluca Lapadula. El delantero peruano definió ante Duarte y silenció durante varios minutos el estadio Alejandro Villanueva.

A partir de ese momento, los memes también recuperaron la secuencia de la apertura del marcador. Algunos usuarios remarcaron la sociedad ofensiva entre Lapadula y Valera, mientras que otros se enfocaron en la forma en que Universitario supo sostener la ventaja durante gran parte del encuentro.

La igualdad de Girotti pareció modificar ese escenario, pero el desenlace volvió a favorecer al cuadro crema. Alzugaray apareció en el área en la última acción relevante y convirtió el 2-1 que definió una nueva edición del clásico peruano.

Con esta victoria, Universitario conservó el liderato del Torneo Clausura con 20 puntos. Alianza Lima quedó con 13 unidades y sumó una nueva caída ante su rival histórico en condición de local.

Meme con la cara de un hombre llorando, un escudo del club Alianza Lima en su frente y texto superpuesto arriba y abajo sobre fondo azul y blanco
Un meme difundido en redes sociales tras el partido entre Universitario y Alianza Lima ironiza sobre el resultado del equipo local.

Los ocho años sin triunfos locales volvieron a aparecer en las bromas

El historial reciente de los clásicos en Matute fue otro de los temas que alimentó las publicaciones. Los hinchas de Universitario recordaron la racha sin victorias de Alianza Lima como local, mientras que los simpatizantes blanquiazules cuestionaron el cierre de partido y la desconexión defensiva que permitió el tanto final.

El contraste entre el empate de Girotti y el gol posterior de Alzugaray ofreció el material principal para los videos y montajes. Las publicaciones mostraron la euforia de un lado y la frustración del otro, con el minuto 96 como referencia repetida durante la jornada.

Meme en dos fotogramas con los escudos de Universitario de Deportes y Alianza Lima acompañado de textos con preguntas y respuestas
Un meme ironiza sobre el resultado del clásico del fútbol peruano en el que Universitario de Deportes venció 2-1 a Alianza Lima.

El próximo desafío del conjunto crema llegará con la misión de sostener la punta del Clausura. Alianza Lima, en cambio, deberá buscar una reacción después de una semana marcada por la derrota ante Garcilaso, el empate con Juan Pablo II y el revés frente a Universitario en Matute.

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