Golazo de Santiago González con excepcional remate en Sporting Cristal vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Apenas a los 6 minutos de juego, Santiago González clavó un espectacular tiro libre para poner el 1-0 a favor de Sporting Cristal. ¡Revive este golazo que desató la euforia de la hinchada!

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Sporting Cristal se medía en condición de visitante contra CD Moquegua en un duelo válido por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, los ‘celestes’ se hicieron con el balón y buscaron transitarlo de un lado a otro para abrir espacios y generar peligro. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que pudieran abrir el marcador a través del golazo de tiro libre de Santiago González.

Esta acción se llevó a cabo a los seis minutos de la primera mitad. Yoshimar Yotún lideró un contragolpe y jugó con Luis Iberico, que optó por devolverle el balón a ‘Yoshi’ para abrir por la derecha con el ‘Santi’, quien centralizó su posición. El argentino descargó con Leandro Sosa, intentando combinar con González, aunque el rival robó la pelota.

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Agustín Álvarez Wallace se mostró como una opción por el medio y amagó con dispararle al balón de media distancia, pero se apoyó en un Michael Hoyos que recibió una fuerte falta cerca del borde del área de la ‘fuerza del sur’. El árbitro no dudó en sancionar la infracción para el tiro libre de los ‘rimenses’.

Santiago González y Yoshimar Yotún se paró frente al esférico, dejando a la duda quién sería el ejecutor. Hasta que el extremo ‘gaucho’ se acercó con unos pasos y anotó un golazo luego de una excepcional ejecución de tiro libre, dejando sin reacción al portero de CD Moquegua, Carlos Grados.

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Santiago González celebra la anotación de Sporting Cristal ante CD Moquegua durante un partido del Torneo Clausura de la Liga 1. (L1MAX)

Sin duda, una gran ocasión aprovechada por Sporting Cristal, que pudo dar el primer golpe en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua. Además, los ‘cerveceros’ tienen la consigna de conseguir el triunfo para romper la extensa racha negativa de partidos sin ganar de visita en la Liga 1 2026, siendo la última victoria en Chongoyape ante Juan Pablo II en febrero.

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