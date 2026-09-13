Perú

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para hoy, domingo 13 de septiembre de 2026

Las tarifas del gasohol regular, premium y diésel presentan diferencias entre grifos de Lima, por lo que los conductores pueden comparar los valores antes de llenar el tanque

Surtidores de gasolina y un cartel digital de Osinergmin con precios para gasohol regular, premium y diésel.
Un panel informativo de Osinergmin en una estación de servicio de Lima indica las tarifas del gasohol y el diésel. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los precios del gasohol y el diésel en Lima muestran diferencias de hasta S/ 3,80 por galón, según las últimas tarifas disponibles en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Antes de cargar combustible, los conductores deben confirmar el valor en el grifo elegido, ya que cada establecimiento puede actualizarlo durante el día.

La referencia más reciente publicada para Lima corresponde al sábado 12 de septiembre. El gasohol regular osciló entre S/ 19,65 y S/ 21,99 por galón; el gasohol premium, entre S/ 20,59 y S/ 24,29; y el diésel B5 S-50 UV, entre S/ 23,19 y S/ 26,99.

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Cartel digital con precios de combustibles, surtidores de estación de servicio y vehículos en una avenida urbana.
Una cartelera de precios en una estación de servicio en Lima informa las tarifas de gasolina, diésel, GLP y GNV junto al logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasohol premium registró la mayor diferencia de precios en Lima

El mayor margen entre el precio mínimo y el máximo se observó en el gasohol premium, con una diferencia de S/ 3,70 por galón. En el caso del diésel B5, la distancia entre ambos valores llegó a S/ 3,80.

Para un vehículo con un tanque de 12 galones, elegir un establecimiento con una tarifa menor puede representar un ahorro de hasta S/ 45,60 en una sola carga de diésel, si se compara el precio más bajo con el más alto registrado.

Los valores dependen de la ubicación del grifo, los costos operativos, el traslado del combustible y los márgenes aplicados por cada estación de servicio. Por ese motivo, dos establecimientos cercanos pueden exhibir tarifas distintas para el mismo producto.

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Dos carteles con precios de gasohol regular y premium y logotipos de Osinergmin y Facilito frente a una calle con automóviles.
Paneles informativos de Osinergmin comparan las tarifas de gasohol entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios de los gasoholes y diésel en distritos de Lima

En Lima, el gasohol regular presenta una diferencia de más de un sol entre algunos distritos. El diésel también registra variaciones que conviene considerar, sobre todo para quienes realizan trayectos largos o trabajan con vehículos de carga y transporte.

  • San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 19,40 por galón.
  • Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 18,79 y gasohol premium en S/ 20,09.
  • Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 19,09.
  • San Miguel: gasohol premium en S/ 20,99.
  • Rímac: diésel en S/ 23,99.
  • Comas: diésel en S/ 22,79.
  • Carabayllo: diésel en S/ 22,99.

La diferencia entre establecimientos puede elevar el costo de un tanque completo. Por ese motivo, comparar el precio antes de salir resulta útil para conductores particulares, repartidores, taxistas y empresas con flotas.

Cusco, Ica, Lambayeque y Tacna registran tarifas distintas

Las tarifas también cambian fuera de Lima, en parte por el traslado del combustible y las condiciones de distribución en cada zona.

  • Cusco: gasohol regular entre S/ 20,69 y S/ 21,99 por galón.
  • Ica: gasohol regular desde S/ 19,75.
  • Lambayeque: gasohol premium en S/ 21,20.
  • Tacna: diésel en S/ 24,69.

En Cusco, el diésel figura entre S/ 24,39 y S/ 25,99 por galón. En el distrito de Santiago, en Ica, el gasohol regular alcanza los S/ 18,27 por galón.

Mapa de Perú sobre mesa de madera con cuatro autos de juguete y cuatro carteles de precios verticales con símbolo de dólar. Logo de Petroperú.
Un mapa de Perú, con autos de juguete que marcan rutas, ilustra la distribución geográfica de los precios de combustibles como gasolina y diésel, con el logo de Petroperú visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Facilito permite comparar tarifas por distrito y combustible

La plataforma Facilito de Osinergmin reúne los precios que declaran los operadores de las estaciones de servicio. El sistema permite ubicar grifos por departamento, provincia y distrito, además de ordenar las opciones disponibles por precio o cercanía.

Los usuarios pueden seleccionar el tipo de combustible que utilizan, como gasohol regular, gasohol premium, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) o Gas Licuado de Petróleo (GLP). En estos dos últimos casos, resulta conveniente verificar el precio por metro cúbico o galón antes de acudir al establecimiento.

Para hacer la consulta, se debe:

  • Ingresar a la plataforma Facilito.
  • Elegir el departamento, la provincia y el distrito.
  • Seleccionar el combustible requerido.
  • Comparar las tarifas de los grifos disponibles.
  • Confirmar que el establecimiento atienda y tenga el producto antes de dirigirse al lugar.
Un panel con el logotipo de Osinergmin y precios digitales junto a surtidores de combustible y vehículos en una calle con cielo nublado.
Un panel informativo de Osinergmin muestra los precios de la gasolina y el diésel en una estación de servicio de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distancia al grifo también puede modificar el ahorro

El precio por galón no es el único factor que conviene revisar. Un desvío prolongado para acceder a una tarifa menor puede elevar el consumo y reducir el ahorro previsto.

También ayuda a controlar el gasto mantener los neumáticos con la presión recomendada, evitar aceleraciones y frenadas bruscas, agrupar diligencias en una misma ruta y respetar el mantenimiento del vehículo. El uso del combustible adecuado para cada motor evita problemas mecánicos y consumos innecesarios.

Pantalla digital con cifras LED rojas y verdes, iconos de surtidores de combustible y de un balón de gas, junto a un logotipo circular azul.
Una pantalla digital en una estación de servicio en Perú registra las tarifas de distintos combustibles supervisados por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conductores deben conservar el comprobante de pago después de la carga. Si el monto cobrado no coincide con el precio informado en el establecimiento, pueden presentar un reclamo ante el proveedor y consultar el caso con Osinergmin.

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