Lisandro Alzugaray y su gol agónico para Universitario que silenció Matute: “Pudimos llevarnos tres puntos a casa

Lisandro Alzugaray, autor del gol que le dio la victoria a Universitario, comparte sus primeras emociones. El jugador revela la predicción del preparador físico y la divertida reacción de sus compañeros, quienes lo apodaron el 'viejo zorro' por su astucia en la jugada | L1MAX

Guardar

Lisandro Alzugaray, autor del gol que le dio el triunfo a Universitario frente a Alianza Lima en el clásico disputado el sábado 12 de septiembre en Matute por la fecha nueve del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, celebró la victoria y destacó el esfuerzo colectivo. Tras el partido, el futbolista habló con L1MAX y remarcó que el equipo sostuvo su búsqueda hasta el final para llevarse los tres puntos.

Universitario venció a Alianza Lima gracias al tanto de Alzugaray, que ingresó durante el encuentro y aprovechó una acción en el área rival para definir el resultado. El delantero sostuvo que el equipo trabajó durante todo el partido para conseguir una victoria que le permitió mantenerse en la parte alta de la tabla. “Bien, bien. Contento, contento porque, bueno, el equipo hizo un esfuerzo muy grande durante todo el partido y, bueno, lo tuvimos ahí al final y gracias a Dios pudimos llevarnos tres puntos a casa”.

PUBLICIDAD

El autor del gol también relató el mensaje que recibió antes de ingresar al campo. Según contó, Zacarías Gaero le anticipó que tendría una oportunidad decisiva en el clásico. “Me dijo que iba a hacer un gol, que iba a entrar y que”. Luego, Alzugaray recordó las palabras que recibió del preparador físico: “Dale, te toca. Métele, que ahora, ahora lo vas a ganar vos”.

Cuando el partido agonizaba, un blooper garrafal en la defensa de Alianza Lima cambió el destino del clásico. Leandro Alzugaray no perdonó y anotó el 2-1 para Universitario, desatando la locura crema y la desolación blanquiazul.

La oportunidad de Alzugaray y el esfuerzo de Universitario

Alzugaray aseguró que esperó su momento dentro del plantel y que esa preparación fue determinante para responder cuando le tocó participar. “Sí, bueno, se trata de eso, de estar, te lo dije la otra vez, de estar preparado. Bueno, me toca convertir un gol lindo, importante. Y bueno, la verdad que estamos contentos porque, porque bueno, seguimos ahí en la punta”.

PUBLICIDAD

La jugada del tanto llegó después de una disputa de los jugadores de Alianza Lima, una situación que Alzugaray siguió de cerca. El delantero explicó que sus compañeros lo cargaron por haber permanecido atento a la acción hasta encontrar la posibilidad de intervenir. “Sí, bueno, ahí los chicos me cargaban porque me decían: «Su viejo zorro, que fuiste a esa pelota, esperaste a que se chocaran ellos y». Y bueno, gracias a Dios pudimos llevarnos los tres puntos a casa”.

El futbolista puso el foco en la insistencia de Universitario y en la reacción que tuvo el equipo durante el desarrollo del encuentro. Para Alzugaray, el triunfo fue la consecuencia del esfuerzo desplegado por sus compañeros, más allá de que el partido tuvo pasajes de paridad y un segundo tiempo en el que Alianza Lima encontró el empate.

PUBLICIDAD

El futbolista Lisandro Alzugaray celebra su gol con Universitario de Deportes frente a Alianza Lima en el encuentro del Torneo Clausura de la Liga 1. (L1MAX)

Un clásico parejo y una definición sobre el final

Consultado sobre si el empate habría sido un resultado justo, Alzugaray consideró que el clásico fue equilibrado, aunque señaló que Universitario contó con ocasiones en la primera etapa. También reconoció una mejora de Alianza Lima después del descanso, factor que, según su análisis, le permitió al local marcar durante el complemento.

“Creo que, bueno, ellos mejoraron en el segundo tiempo, por eso encontraron el gol también. Pero bueno, fue un partido parejo. El primer tiempo tuvimos ahí algunas ocasiones de gol nosotros y, bueno, creo que, que, bueno, el mérito al esfuerzo es el triunfo”.

Con los tres puntos obtenidos ante Alianza Lima, Universitario continuó en la punta de la tabla de posiciones, según remarcó Alzugaray. El delantero cerró su análisis con una idea que atravesó toda su declaración: el esfuerzo del equipo fue el elemento que, a su entender, explicó la victoria en uno de los partidos más exigentes del Torneo Clausura.

PUBLICIDAD