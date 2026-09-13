Julio Corcuera advirtió que las mafias podrían financiar el ingreso de postulantes a las escuelas de suboficiales de la PNP para tejer vínculos dentro de la Policía Nacional del Perú. (Andina)

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Las mafias podrían financiar el ingreso de postulantes a las escuelas de suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de establecer vínculos dentro de la institución, según advirtió el ex viceministro del Interior Julio Corcuera en declaraciones recogidas por 24 Horas.

La hipótesis parte de los costos que deben afrontar quienes buscan incorporarse a la formación policial. Corcuera señaló que el pago para ingresar a una escuela de suboficiales alcanza los 10 mil soles, una cifra que, de acuerdo con su evaluación, puede resultar elevada para jóvenes de sectores con menores recursos económicos.

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“El pago es de diez mil soles. O sea, para tener en cuenta que muchos de los que postulan son personas, pues, peruanos de a pie, de origen económico sencillo, es un monto bastante alto”, afirmó el ex funcionario.

Según el informe televisivo, organizaciones criminales podrían aprovechar esa necesidad económica y asumir los gastos de postulantes que aspiran a vestir el uniforme. A cambio, esperarían que el beneficiado se convierta en suboficial para devolver el apoyo recibido a través de información, contactos u otras acciones que faciliten las actividades de las bandas.

El acceso a información

Para Corcuera, el vínculo entre un agente y una organización criminal puede expresarse de distintas formas, incluso mediante acciones que parecen menores. El ex viceministro sostuvo que el traslado de información o la facilitación de un contacto ya puede afectar las labores de investigación y persecución del delito.

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“Pero dentro de las más elementales o las más básicas, porque los favores se van a dar a partir de la, este, relación y el contacto que tenga cada función de organizació-- de, de la policía en correlación con la organización criminal”, declaró.

El especialista explicó que la información sobre la capacidad operativa de una unidad policial puede resultar útil para una organización delictiva. Entre los datos que mencionó figuran la disponibilidad de vehículos, reactivos y la realización de operativos.

“Cuando alguien sabe la capacidad operativa que tiene una unidad policial, si tiene vehículo, si no tiene vehículo, si tiene reactivos, si va a ser operativo, si no va a ser, esa es solo pequeña diferencia”, señaló Julio Corcuera.

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El ex viceministro también indicó que, durante trabajos vinculados con jóvenes internados en centros juveniles, encontró casos de contactos con oficiales y suboficiales recién incorporados. “No, no lo he tenido conocimiento por los trabajos que yo he realizado sobre juveniles. En muchos casos, estos jóvenes que estaban en centros juveniles tenían contactos con oficial, con suboficiales recién ingresa-ingresados”, manifestó.

Los vínculos familiares

El informe de 24 Horas también abordó los mecanismos de selección en las escuelas de suboficiales de la PNP. Entre los casos que pueden presentarse figuran postulantes con familiares vinculados a organizaciones criminales.

La responsabilidad penal, según se indicó, es personal, por lo que ese antecedente familiar no impide de forma automática el acceso a una escuela policial. Corcuera planteó que esa circunstancia debe ser considerada como un factor de riesgo dentro del proceso de evaluación.

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“No puede ser ingenuo, ¿no? Si hay una persona cuyos familiares están vinculados a una organización criminal, hay cierto riesgo de una persona”, afirmó.

El ex viceministro añadió que una persona podría ocultar una relación con una organización criminal, aunque sostuvo que el origen de los recursos constituye un elemento que puede ser revisado. “Podría esconder la relación que tiene con un grupo criminal, con una organización, una persona, pero el dinero no lo puede esconder”, dijo.

En ese sentido, propuso controles específicos para el personal que trabaja en investigación criminal. “Yo creo que a las unidades que hacen investigación criminal hay que pasarles un polígrafo, hay que mirar sus propiedades, hay que mirar sus cosas y hay que estar muy seguros de que efectivamente están trabajando para el lado correcto de la sociedad”, declaró.

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Hay 18 escuelas

El país cuenta con 18 escuelas de suboficiales a nivel nacional. Para Corcuera, el desafío no pasa por ampliar esa red, sino por reforzar las condiciones que impidan el ingreso de personas o recursos vinculados con mafias.

El ex viceministro planteó la necesidad de mejorar los filtros de admisión, incrementar los controles y disponer de mayor apoyo estatal para reducir las cuotas de ingreso. Según expuso, esas medidas permitirían disminuir la vulnerabilidad económica de los postulantes y limitar las posibilidades de financiamiento desde organizaciones criminales.