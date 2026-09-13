Perú

Dengue en San Martín: más de 7.000 casos y 15 muertes generan presión sanitaria

Las dosis se aplican en cinco provincias y priorizan a niños y adolescentes, grupo que concentra buena parte de los diagnósticos en Bajo Mayo

Este reportaje televisivo aborda la situación del dengue en la región San Martín, Perú. El video muestra a una presentadora de noticias, una paciente hospitalizada bajo mosquitero, un afiche con información sobre síntomas y prevención del dengue, y la intervención de un biólogo. Las cifras incluyen 7000 casos y 15 muertes registradas en la zona. También se observa el mosquito Aedes aegypti.
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La región San Martín atraviesa una nueva presión sanitaria por el dengue. El registro oficial supera los 7.000 casos y acumula 15 muertes, mientras los servicios de salud amplían la campaña de inmunización para reducir el riesgo de cuadros graves. Las autoridades vincularon el crecimiento de los contagios con el cambio climático y con los efectos del fenómeno de El Niño, que favorecieron lluvias más frecuentes y temperaturas propicias para la reproducción del mosquito transmisor.

El aumento de casos obliga a sostener la vigilancia en distintos puntos de la región, donde la circulación del virus afecta de forma especial a niños y adolescentes. La estrategia sanitaria combina vacunación, detección temprana, atención de pacientes con síntomas y acciones para reducir los criaderos de mosquitos en viviendas, escuelas y espacios comunitarios. El objetivo es evitar que las personas infectadas lleguen tarde a los centros de salud, cuando ya presentan señales de alarma.

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La preocupación también se concentra en la capacidad de respuesta de los hospitales y establecimientos de menor complejidad. Las autoridades sanitarias pidieron a la población que consulte ante fiebre alta, dolor de cabeza, malestar general, dolor detrás de los ojos, náuseas, vómitos o erupciones en la piel. La identificación temprana de los síntomas permite realizar controles médicos y prevenir complicaciones asociadas al dengue.

Imagen partida en diagonal. A la izquierda, mujer limpia barril azul con cartel del MINSA. A la derecha, mujer con auriculares y chaleco 113 Salud frente a monitor
Una ciudadana limpia un recipiente como parte de la prevención del dengue y una operadora atiende consultas de salud a través de la línea 113 del Ministerio de Salud en Perú. (Minsa)

Más de 4.000 personas fueron vacunadas en Moyobamba

En Moyobamba, más de 4.000 personas ya recibieron la vacuna contra el dengue, con una campaña que tuvo presencia en centros educativos. La decisión de priorizar esos espacios busca alcanzar a parte de la población infantil y adolescente, uno de los grupos que concentra contagios en varias zonas de la región. La aplicación de dosis forma parte de las medidas adoptadas frente al incremento de la enfermedad durante la temporada de lluvias.

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La cobertura, de todos modos, todavía no incluye a toda la región. Las dosis fueron asignadas a Moyobamba, Rioja, Bellavista, Saposoa y Juanjuí. Por el momento, la provincia de San Martín no forma parte de esta distribución, una situación que mantiene la atención sobre Tarapoto y otros distritos de esa jurisdicción, donde la circulación del mosquito puede aumentar con la acumulación de agua en patios, techos, canaletas y recipientes sin tapa.

La vacunación se presenta como una herramienta para disminuir los casos graves, aunque no reemplaza las medidas de prevención en los hogares. Los equipos de salud insisten en que el control del mosquito Aedes aegypti depende también de acciones domésticas sostenidas. Entre las recomendaciones figuran tapar depósitos de agua, lavar y cepillar los recipientes que se utilizan con frecuencia, desechar objetos en desuso y evitar que botellas, neumáticos o baldes queden expuestos a la lluvia.

Mano con guante de látex sostiene jeringa con aguja y vial. Imagen circular de un mosquito Aedes aegypti sobre piel, con fondo verde
Una mano con guante sostiene una jeringa y un vial de vacuna, junto a una imagen del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue en América Latina y el Caribe.

Bajo Mayo informó más de 100 contagios, con mayoría de menores

El área de control vectorial de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Bajo Mayo informó que en esa zona ya se detectaron más de 100 contagios. La mayoría de los pacientes son niños y adolescentes, un dato que refuerza la preocupación de las autoridades ante el avance de la enfermedad. Los equipos de salud realizan controles y campañas preventivas, aunque el escenario exige la participación de vecinos y familias para reducir los espacios donde el mosquito deposita sus huevos.

Una persona de espaldas sentada en un banco de concreto frente a un edificio hospitalario iluminado durante la noche.
Una persona permanece sentada en el exterior de un hospital durante la noche a la espera de información médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los casos que refleja la demanda sobre el sistema sanitario es el de una adolescente de 17 años que llegó desde Sisa a Tarapoto con fiebre alta. Tras recibir el diagnóstico de dengue, fue internada en el hospital regional. Sus familiares se organizan por turnos para acompañarla y pasan la noche en los exteriores del establecimiento médico, a la espera de información sobre su evolución y de la posibilidad de permanecer cerca de la paciente.

El episodio expone las dificultades que enfrentan familias procedentes de localidades alejadas cuando un cuadro requiere internación. La distancia entre los distritos y los centros de mayor complejidad puede demorar la atención médica, por lo que las autoridades reiteraron el pedido de acudir al establecimiento de salud más cercano desde la aparición de los primeros síntomas. La recomendación es evitar la automedicación, en especial con fármacos que puedan aumentar el riesgo de sangrado.

Ingeniero Bailarín fue despedido en medio de la multitud. (Loreto Informa News)
Ingeniero Bailarín fue despedido en medio de la multitud. (Loreto Informa News)

Acciones claras contra el dengue

Las lluvias mantienen activo el riesgo de expansión del mosquito transmisor en distintas localidades de San Martín. Por ese motivo, los equipos sanitarios volvieron a solicitar la eliminación de recipientes y objetos que acumulen agua en las viviendas. Un envase pequeño, una tapa, una lata, un balde abandonado o un neumático pueden convertirse en criaderos si permanecen expuestos a la lluvia durante varios días.

Un hombre con chaleco azul y guantes introduce la mano en un barril de plástico con agua en un patio rodeado de plantas.
Un agente de salud inspecciona un recipiente con agua para prevenir la reproducción de mosquitos en el patio de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas de prevención requieren una revisión periódica de patios, jardines, techos y áreas comunes. También se aconseja renovar con frecuencia el agua de los floreros, mantener limpias las canaletas y cubrir los tanques o depósitos. En el interior de las casas, el uso de repelente, mosquiteros y ropa que cubra brazos y piernas puede reducir las picaduras, sobre todo en horarios de mayor actividad del vector.

Manos con guantes azules de nitrilo sostienen un frasco ampolla transparente y una jeringa con aguja insertada.
Un profesional sanitario extrae el contenido de un frasco ampolla con una jeringa durante un proceso de vacunación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la vacunación y las tareas de control vectorial buscan contener el impacto de una enfermedad que ya dejó 15 fallecidos y más de 7.000 casos en la región. La evolución de la situación dependerá de la atención temprana de los pacientes, de la continuidad de las campañas sanitarias y de la eliminación de criaderos en cada vivienda, en un período marcado por lluvias que pueden ampliar la presencia del mosquito.

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