Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró tres sismos de magnitud entre 4,0 y 4,5 el 12 de septiembre

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Un sismo de magnitud 4,5 fue el de mayor intensidad de los tres movimientos telúricos registrados el sábado 12 de septiembre. Ocurrió a las 03:46, a 101 kilómetros al suroeste de Ica, con una profundidad de 21 kilómetros, y fue percibido con intensidad III en esa ciudad, según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú.

13:36 hsHoy

Sismo en Pasco

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a la 01:03 del 13 de septiembre, con epicentro a 69 kilómetros al este de Puerto Bermúdez, en la provincia de Oxapampa, región Pasco, según informó el Instituto Geofísico del Perú. El movimiento tuvo una profundidad de 13 kilómetros y una intensidad de entre II y III en Puerto Bermúdez.

13:28 hsHoy

El Cinturón de Fuego del Pacífico: origen de la actividad sísmica en Perú

Perú se encuentra ubicado sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad tectónica en el mundo. La interacción constante entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera una alta frecuencia de movimientos sísmicos, algunos de los cuales alcanzan una intensidad significativa y despiertan preocupación entre los habitantes.

Las autoridades científicas advierten que el país experimenta una recurrencia anual de sismos, lo que exige una cultura de prevención permanente. El IGP señala que, solo entre enero y agosto de 2026, se reportaron 543 movimientos sísmicos, con julio como el mes de mayor actividad.

Infografía con mapa global del Cinturón de Fuego, gráficos de terremotos, volcanes, extensión, subducción, placas tectónicas y sismos recientes.
Una infografía describe al Cinturón de Fuego del Pacífico, la región con el 90 % de los terremotos globales, detallando su geografía, placas tectónicas y actividad sísmica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:29 hsHoy

Sismos históricos y el silencio sísmico en Lima

Expertos del IGP y del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas recuerdan que Lima y el Callao acumulan más de 270 años sin registrar un gran terremoto. El último evento de magnitud catastrófica ocurrió en 1746 y provocó un tsunami que afectó la costa central. Esta ausencia prolongada de un sismo importante mantiene en alerta a los especialistas, quienes insisten en la necesidad de fortalecer la preparación ciudadana.

Primer plano de un sismógrafo profesional con aguja en reposo sobre papel milimetrado. En el fondo desenfocado, se ve el logo circular azul del IGP.
Un sismógrafo profesional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra un período de calma sísmica, con su aguja en reposo sobre el papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En comparación, otras regiones del país experimentan actividad sísmica recurrente, pero con menor potencial destructivo por la profundidad y localización de los epicentros.

07:23 hsHoy

¿Qué hacer antes de un sismo? Recomendaciones clave

  • Ubicar zonas seguras dentro de la vivienda, alejadas de ventanas y objetos que puedan caer.
  • Identificar rutas de evacuación y puntos de encuentro familiares.
  • Participar en simulacros nacionales de sismos.
  • Contratar un ingeniero para revisar y reforzar la estructura de la vivienda.
  • Mantener una mochila de emergencia lista para cada integrante de la familia.
Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:12 hsHoy

Mochila de emergencia: contenido sugerido

  • Agua potable (2 litros por persona por día).
  • Alimentos no perecibles como barritas energéticas, enlatados y galletas.
  • Linterna y baterías de repuesto.
  • Botiquín de primeros auxilios con medicamentos básicos y personales.
  • Documentos personales en bolsa hermética.
  • Radio portátil con pilas.
  • Ropa de abrigo y manta ligera.
  • Mascarillas, alcohol en gel, silbato y cuaderno con números de emergencia.
Mochila de emergencia roja abierta con agua, alimentos, botiquín, linterna, radio, baterías, documentos, dinero, ropa, elementos de higiene y multiherramienta.
Una mochila de emergencia roja despliega sus artículos básicos para la preparación ante contingencias como agua, alimentos, botiquín, documentos, dinero y ropa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:47 hsHoy

Sismo en Pasco

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a la 1:03 del 13 de septiembre en la región de Pasco, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento tuvo una profundidad de 13 kilómetros y su epicentro se ubicó a 69 kilómetros al este de Puerto Bermúdez, en la provincia de Oxapampa; la intensidad percibida en esa localidad fue de nivel II-III.

06:46 hsHoy

Por qué Perú es un país sísmico

La razón principal de la alta sismicidad en Perú radica en su posición geográfica. El territorio peruano se encuentra sobre la zona de subducción donde la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana, generando acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. Estos procesos tectónicos explican la frecuencia y magnitud de los sismos que afectan a la costa y la sierra peruana.

Mapa editorial de Perú con epicentro sísmico en Lima, mostrando el Océano Pacífico, el Cinturón de Fuego y zonas con incendios y humo.
Un mapa dramático muestra el epicentro de un sismo cerca de Lima, Perú, con incendios y daños extensos a lo largo de su costa pacífica y zonas interiores, destacando su ubicación en el Cinturón de Fuego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ciudades costeras, especialmente aquellas con alta densidad poblacional, están entre las más expuestas a los efectos de grandes terremotos. El historial sísmico del país incluye eventos devastadores que han marcado la memoria colectiva y han motivado reformas en normativas de construcción y sistemas de respuesta.

06:04 hsHoy

Cómo prepararse ante un sismo en Perú

  • Identificar y asegurar las zonas seguras en el hogar y en el lugar de trabajo, como columnas estructurales o espacios libres de objetos que puedan caer.
  • Mantener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas y medicamentos básicos.
  • Definir un plan familiar de evacuación, incluyendo puntos de encuentro y rutas alternativas.
  • Participar en simulacros organizados por autoridades locales para practicar la respuesta ante un sismo.
  • Revisar periódicamente la estabilidad de las conexiones eléctricas y de gas, y reforzar estructuras si es necesario.
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
05:54 hsHoy

El papel de la educación y la cultura preventiva

La educación en gestión de riesgos y la cultura preventiva juegan un rol fundamental en la reducción de daños causados por los sismos. Las campañas de información y los simulacros periódicos contribuyen a que la población actúe con rapidez y eficacia ante una emergencia. Los especialistas subrayan que la preparación individual y colectiva incrementa las posibilidades de supervivencia y facilita la recuperación.

  • Las autoridades recomiendan preparar mochilas de emergencia y acordar roles entre los miembros de la familia.
  • Es esencial conocer los números de emergencia y los protocolos de atención médica básica.
  • La participación activa en simulacros ayuda a reconocer rutas de evacuación y puntos de reunión seguros.
  • La colaboración con vecinos y organizaciones barriales puede agilizar la respuesta en comunidades alejadas de los centros urbanos.
05:23 hsHoy

Desafíos pendientes y perspectivas

A pesar de los esfuerzos institucionales, la vulnerabilidad estructural de muchas viviendas y la informalidad en la construcción representan desafíos persistentes para la seguridad sísmica en Perú. Las autoridades insisten en la necesidad de reforzar la fiscalización y de invertir en tecnología de monitoreo y predicción, además de fortalecer los sistemas de alerta temprana y la capacitación constante de la población.

Casas de ladrillo y cemento agrupadas en la ladera de un cerro alrededor de una edificación alta sin terminar.
Un asentamiento informal en las laderas de un cerro en Lima ilustra la densidad y la falta de planificación en el desarrollo urbano de la ciudad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos coinciden en que la adaptación de las ciudades y la planificación urbana a los riesgos sísmicos resultan indispensables para reducir las consecuencias de futuros eventos. La cooperación entre sector público, privado y sociedad civil es vista como una clave para avanzar en la construcción de comunidades resilientes.

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