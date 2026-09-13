Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de septiembre de 2026

Por qué Perú es un país sísmico

La razón principal de la alta sismicidad en Perú radica en su posición geográfica. El territorio peruano se encuentra sobre la zona de subducción donde la placa de Nazca se desliza bajo la placa Sudamericana, generando acumulación de energía que se libera en forma de terremotos. Estos procesos tectónicos explican la frecuencia y magnitud de los sismos que afectan a la costa y la sierra peruana.