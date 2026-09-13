Alerta roja por altas temperaturas en costa y sierra: Senamhi advierte hasta 36 °C en varias regiones

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre un incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del Perú entre el domingo 13 y el martes 15 de septiembre. De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 361, algunas zonas alcanzarán temperaturas máximas de hasta 36 °C, mientras que el organismo emitió la alerta con nivel rojo por la magnitud de los fenómenos previstos.

El aviso señala que el aumento de temperaturas tendrá una intensidad de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra. Durante el periodo también se espera escasa nubosidad alrededor del mediodía, condición que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). A ello se sumarán ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las tardes.

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Frente a estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de prevención para reducir los efectos de la exposición al sol y mantener una adecuada hidratación. La alerta comprende a departamentos de la costa y sierra, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a la evolución del pronóstico.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú advierte sobre un incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra entre el 13 y el 15 de septiembre. (Foto: Senamhi)

La sierra tendrá temperaturas de hasta 33 °C en el norte y 30 °C en el sur

En la sierra norte, el Senamhi pronosticó temperaturas máximas de entre 21 °C y 33 °C durante los tres días de vigencia del aviso. Estas condiciones se presentarán entre el domingo 13 y el martes 15 de septiembre, con valores que podrían variar según la zona.

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Para la sierra central, las temperaturas máximas oscilarán entre 19 °C y 28 °C. El pronóstico contempla este rango para los tres días del evento, por lo que las autoridades recomendaron tomar precauciones frente a la exposición prolongada a la radiación solar.

En la sierra sur, las temperaturas máximas se ubicarán entre 13 °C y 30 °C. La diferencia entre los valores previstos responde a las características de las distintas zonas comprendidas en esta región.

El aviso incluye a Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica, entre otros departamentos. La relación difundida por el Senamhi también comprende Amazonas, Huánuco, Junín y Pasco.

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La costa norte alcanzará hasta 36 °C y habrá ráfagas de viento

En la costa norte, el pronóstico contempla temperaturas máximas de entre 29 °C y 36 °C durante el domingo 13, lunes 14 y martes 15 de septiembre. Se trata del rango más elevado previsto dentro del aviso meteorológico.

En la costa central, los valores máximos estarán entre 24 °C y 29 °C, mientras que en la costa sur se esperan temperaturas de entre 21 °C y 28 °C. El pronóstico mantiene rangos similares durante los tres días, aunque el valor mínimo de la costa sur descenderá a 21 °C el martes.

Otro de los factores previstos por el Senamhi son las ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Estas condiciones podrían presentarse junto con el incremento de la temperatura diurna.

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La escasa nubosidad hacia el mediodía también tendrá incidencia en la radiación UV. Además, el organismo meteorológico señaló que podrían registrarse lluvias dispersas en la costa norte y precipitaciones localizadas en la sierra durante las tardes, noches o madrugadas.

Indeci recomienda protegerse de la radiación solar y mantener una buena hidratación

Ante el incremento de las temperaturas, el Indeci recomendó utilizar bloqueador o protector solar cuando exista exposición a la radiación. También aconsejó usar sombreros de ala ancha y gafas que cuenten con filtro ultravioleta.

La entidad pidió evitar la exposición directa a los rayos del sol, especialmente durante los periodos de mayor radiación. También recomendó beber abundante líquido y aumentar el consumo de agua para mantener una adecuada hidratación durante los días de temperaturas elevadas.

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En las viviendas y centros de labores, Indeci aconsejó mantener una adecuada ventilación y utilizar ropa de colores claros. Estas medidas buscan reducir el impacto de las altas temperaturas y favorecer condiciones más adecuadas en espacios cerrados.

El registro constituye uno de los valores más elevados para agosto en Lima y no se observaba una cifra similar desde agosto de 2023. Visuales IA

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través del Indeci, mantiene el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso y coordina con las autoridades regionales y locales. Debido al nivel rojo, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del evento y seguir las indicaciones de las autoridades durante el periodo de alerta.