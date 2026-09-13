Perú

Alerta roja por altas temperaturas en costa y sierra: Senamhi advierte hasta 36 °C en varias regiones

Ante el incremento de la temperatura y la radiación UV, el Indeci pide protegerse del sol, beber abundante líquido y mantener ventilados los espacios de vivienda y trabajo

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre un incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra del Perú entre el domingo 13 y el martes 15 de septiembre. De acuerdo con el Aviso Meteorológico N.° 361, algunas zonas alcanzarán temperaturas máximas de hasta 36 °C, mientras que el organismo emitió la alerta con nivel rojo por la magnitud de los fenómenos previstos.

El aviso señala que el aumento de temperaturas tendrá una intensidad de moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra. Durante el periodo también se espera escasa nubosidad alrededor del mediodía, condición que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). A ello se sumarán ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las tardes.

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Frente a estas condiciones, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomendó adoptar medidas de prevención para reducir los efectos de la exposición al sol y mantener una adecuada hidratación. La alerta comprende a departamentos de la costa y sierra, por lo que las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a la evolución del pronóstico.

Tres mapas de Perú marcados en amarillo, naranja y rojo con las fechas del 13 al 15 de septiembre y el logotipo institucional de Senamhi
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú advierte sobre un incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra entre el 13 y el 15 de septiembre. (Foto: Senamhi)

La sierra tendrá temperaturas de hasta 33 °C en el norte y 30 °C en el sur

En la sierra norte, el Senamhi pronosticó temperaturas máximas de entre 21 °C y 33 °C durante los tres días de vigencia del aviso. Estas condiciones se presentarán entre el domingo 13 y el martes 15 de septiembre, con valores que podrían variar según la zona.

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Para la sierra central, las temperaturas máximas oscilarán entre 19 °C y 28 °C. El pronóstico contempla este rango para los tres días del evento, por lo que las autoridades recomendaron tomar precauciones frente a la exposición prolongada a la radiación solar.

En la sierra sur, las temperaturas máximas se ubicarán entre 13 °C y 30 °C. La diferencia entre los valores previstos responde a las características de las distintas zonas comprendidas en esta región.

El aviso incluye a Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica, entre otros departamentos. La relación difundida por el Senamhi también comprende Amazonas, Huánuco, Junín y Pasco.

La costa norte alcanzará hasta 36 °C y habrá ráfagas de viento

En la costa norte, el pronóstico contempla temperaturas máximas de entre 29 °C y 36 °C durante el domingo 13, lunes 14 y martes 15 de septiembre. Se trata del rango más elevado previsto dentro del aviso meteorológico.

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En la costa central, los valores máximos estarán entre 24 °C y 29 °C, mientras que en la costa sur se esperan temperaturas de entre 21 °C y 28 °C. El pronóstico mantiene rangos similares durante los tres días, aunque el valor mínimo de la costa sur descenderá a 21 °C el martes.

Otro de los factores previstos por el Senamhi son las ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. Estas condiciones podrían presentarse junto con el incremento de la temperatura diurna.

La escasa nubosidad hacia el mediodía también tendrá incidencia en la radiación UV. Además, el organismo meteorológico señaló que podrían registrarse lluvias dispersas en la costa norte y precipitaciones localizadas en la sierra durante las tardes, noches o madrugadas.

Indeci recomienda protegerse de la radiación solar y mantener una buena hidratación

Ante el incremento de las temperaturas, el Indeci recomendó utilizar bloqueador o protector solar cuando exista exposición a la radiación. También aconsejó usar sombreros de ala ancha y gafas que cuenten con filtro ultravioleta.

La entidad pidió evitar la exposición directa a los rayos del sol, especialmente durante los periodos de mayor radiación. También recomendó beber abundante líquido y aumentar el consumo de agua para mantener una adecuada hidratación durante los días de temperaturas elevadas.

En las viviendas y centros de labores, Indeci aconsejó mantener una adecuada ventilación y utilizar ropa de colores claros. Estas medidas buscan reducir el impacto de las altas temperaturas y favorecer condiciones más adecuadas en espacios cerrados.

El registro constituye uno de los valores más elevados para agosto en Lima y no se observaba una cifra similar desde agosto de 2023. Visuales IA
El registro constituye uno de los valores más elevados para agosto en Lima y no se observaba una cifra similar desde agosto de 2023. Visuales IA

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través del Indeci, mantiene el monitoreo de los departamentos comprendidos en el aviso y coordina con las autoridades regionales y locales. Debido al nivel rojo, el Senamhi recomendó a la población mantenerse informada sobre la evolución del evento y seguir las indicaciones de las autoridades durante el periodo de alerta.

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