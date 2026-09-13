Perú

Día del Pan con Chicharrón en el Centro Histórico de Lima: conoce los 7 lugares que forman parte de la ruta gastronómica de este domingo

Cada segundo domingo de septiembre se pone en valor este tradicional sánguche peruano, cuya celebración también busca preservar una tradición gastronómica transmitida de generación en generación

Sándwich de chicharrón con camote y cebolla en plato blanco sobre una mesa, con una plaza colonial desenfocada al fondo.
La ruta del pan con chicharrón reúne a siete restaurantes y sangucherías ubicados en distintos puntos del Centro Histórico de Lima (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este domingo 13 de septiembre, el Centro Histórico de Lima será escenario de una ruta gastronómica dedicada al pan con chicharrón, una propuesta que reúne a siete restaurantes y sangucherías para quienes quieran recorrer el corazón de la capital y disfrutar de uno de los sánguches más representativos de la gastronomía peruana.

La iniciativa de la Municipalidad de Lima incluye a El Chinito, La Tapada, Manhattan, Damero, Pancho Fierro, R18 y Lima 141, establecimientos ubicados en distintos puntos de esta zona de la ciudad. La ruta permite combinar la visita a espacios emblemáticos del Centro Histórico con una experiencia gastronómica ligada a una tradición peruana.

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Cuatro de los siete establecimientos que forman parte de la propuesta —El Chinito, La Tapada, Manhattan y Damero— recibieron además un reconocimiento de la comuna durante “Lima es Clave”, actividad realizada con motivo de la reapertura de la Plaza Mayor. La distinción tomó en cuenta su trayectoria y aporte a la actividad gastronómica.

Infografía con un mapa del Centro Histórico de Lima, una lista de siete locales numerados, un pan con chicharrón y sellos institucionales
La Municipalidad de Lima promueve una ruta gastronómica con siete locales del Centro Histórico para celebrar el Día del Pan con Chicharrón. (Foto: Municipalidad Metropolitana de Lima)

Siete lugares para disfrutar del pan con chicharrón durante el recorrido

La ruta del pan con chicharrón propuesta por la Municipalidad de Lima reúne siete establecimientos distribuidos en diferentes puntos del Centro Histórico. El Chinito, La Tapada, Manhattan, Damero, Pancho Fierro, R18 y Lima 141 forman parte de esta selección gastronómica.

La iniciativa puede convertirse en una alternativa para quienes planean visitar el corazón de la capital durante el fin de semana. El recorrido permite conocer las calles y espacios emblemáticos de esta zona y, en distintos momentos del paseo, hacer una pausa para disfrutar de un pan con chicharrón.

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Entre los establecimientos incluidos destacan El Chinito, La Tapada, Manhattan y Damero. Los cuatro fueron reconocidos por la Municipalidad de Lima durante “Lima es Clave”, iniciativa desarrollada con motivo de la reapertura de la Plaza Mayor y en la que se puso en valor su trayectoria y aporte a la actividad gastronómica.

La presencia de estos negocios también forma parte de la dinámica comercial del Centro Histórico. La propuesta municipal busca acercar a los visitantes a establecimientos con trayectoria y mostrar cómo la gastronomía puede integrarse a la experiencia de recorrer una de las zonas más representativas de Lima.

Pan con chicharrón, gastronomía peruana, desayuno - Perú - 20 de agosto
Pan con chicharrón, gastronomía peruana, desayuno - Perú - 20 de agosto (Scoolinary)

¿Por qué se celebra el Día Nacional del Pan con Chicharrón?

El Día Nacional del Pan con Chicharrón de Cerdo Peruano se celebra cada segundo domingo de septiembre. El Midagri estableció oficialmente esta fecha mediante la Resolución Ministerial N.° 2439348-1 para reconocer y promover este plato como parte de la identidad gastronómica nacional.

La fecha busca poner en valor una tradición culinaria que pasó de generación en generación y que representa parte de la diversidad de sabores del Perú. La celebración también apunta a fomentar el consumo responsable y sostenible de productos locales y respaldar a los productores nacionales.

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El pan con chicharrón también está vinculado con la actividad porcina del país. Según información del Midagri difundida por la Agencia Andina, el consumo de carne de cerdo en Perú llegó a 11 kilogramos por persona al año. Durante 2025, la producción nacional alcanzó las 217.623 toneladas.

Ese mismo año, la población porcina llegó a 3 millones 702.587 ejemplares y se estimó la existencia de 419.702 porcicultores. Lima concentra el 44% de la producción nacional, seguida por La Libertad, Ica, Arequipa y Huánuco.

La fecha también llega después de un reconocimiento internacional para este tradicional sánguche. En 2025, el pan con chicharrón obtuvo el primer lugar en el denominado “Mundial de Desayunos”, reforzando su presencia como uno de los platos representativos de la gastronomía peruana.

Con la ruta planteada por la Municipalidad de Lima, la celebración puede convertirse en una oportunidad para redescubrir el Centro Histórico de Lima desde la gastronomía, combinando el recorrido por sus calles con una parada en alguno de los siete establecimientos incluidos en la propuesta.

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