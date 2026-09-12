'Una Navidad de Locos' ya tiene fecha en Lima y promete risas con Marco Zunino, Ximena Díaz, Luciana Arispe y Jorge Guerra

Los actores Marco Zunino, Ximena Díaz, Luciana Arispe y Jorge Guerra integran el elenco de la comedia 'Una Navidad de Locos' en el Teatro Claretiano de Lima.

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La temporada teatral de fin de año en Lima suma una nueva propuesta de comedia. Una reunión familiar después de tres años, una hija que regresa desde Londres y una visita que nadie puede ver son los ingredientes de la historia que llega al Perú tras cosechar reconocimientos internacionales.

‘Una Navidad de Locos’, obra española escrita por Markos Goikolea Unzalu, reúne en escena a Marco Zunino, Ximena Díaz, Luciana Arispe y Jorge Guerra, bajo la dirección de Ani Alva Helfer y el argentino Peto Menahem. La puesta se estrena el 7 de noviembre en el Teatro Claretiano de San Miguel.

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Descubre el detrás de cámaras de la sesión de fotos de 'Una Navidad de Locos', la comedia premiada dos veces en Buenos Aires. Prepárate para una noche llena de risas desde este 7 de noviembre en el Teatro Claretiano. Video: Instagram Más Teatro Perú

La obra que ganó el Premio ACE y el Premio Pinti llega a Lima

‘Una Navidad de Locos’ llega al Perú luego de una exitosa temporada en Buenos Aires, donde fue reconocida como Mejor Comedia en los Premios ACE 2026 y en los Premios Pinti 2026, dos de los galardones más importantes del teatro argentino. Además, Peto Menahem recibió el Premio ACE 2026 a Mejor Dirección de Comedia por la versión que montó en la capital argentina.

La historia arranca cuando una familia vuelve a reunirse después de tres años sin hablar con su hija menor, quien regresa desde Londres acompañada de su novia, Cindy. Todos los integrantes de la familia están dispuestos a dejar atrás los conflictos del pasado y darle la bienvenida a la joven pareja.

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El detalle que nadie esperaba es que Cindy no puede ser vista por nadie. A partir de esta situación, la cena navideña se convierte en un caos familiar en el que salen a la luz secretos, viejas heridas, reproches y verdades incómodas, mientras cada integrante intenta comprender qué está ocurriendo realmente.

Con una trama que combina humor, situaciones absurdas y conflictos familiares, la obra propone una comedia que, detrás de las risas, también aborda temas como los prejuicios, la aceptación y las complejas relaciones dentro de una familia.

La obra española 'Una Navidad de Locos', escrita por Markos Goikolea Unzalu, fue reconocida como Mejor Comedia en los Premios ACE 2026 y los Premios Pinti 2026.

Un elenco peruano encabezado por Marco Zunino y Ximena Díaz

La versión limeña reúne a cuatro figuras reconocidas de la escena local. Marco Zunino, uno de los actores más solicitados del teatro y la televisión peruana, encabeza el elenco junto a Ximena Díaz, Luciana Arispe y Jorge Guerra.

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La dirección está a cargo de Ani Alva Helfer, quien comparte la responsabilidad artística con Peto Menahem, el director argentino detrás del montaje reconocido en Buenos Aires. Esta combinación busca trasladar al público peruano el mismo tono de comedia que le valió los reconocimientos en Argentina, adaptado a un elenco y una sensibilidad local.

La producción en Perú está a cargo de Gianella Neyra, Renato Nonajulca y la compañía Más Teatro, encargada de coordinar el montaje y la temporada en el Teatro Claretiano.

Fechas, funciones y venta de entradas

La temporada de ‘Una Navidad de Locos’ se inicia el 7 de noviembre y se extiende hasta el 13 de diciembre. Las funciones se presentan de jueves a sábado a las 8:30 p. m., mientras que los domingos el horario es a las 7:00 p. m.

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'Una Navidad de Locos' llega a Lima y se estrena el 7 de noviembre en el Teatro Claretiano de San Miguel.

El escenario elegido es el Teatro Claretiano, ubicado en la avenida De los Precursores 125-127, en el distrito de San Miguel. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Joinnus.

La ficha técnica de la producción incluye la dramaturgia de Markos Goikolea Unzalu, el elenco conformado por Zunino, Díaz, Arispe y Guerra, y la dirección conjunta de Menahem y Alva Helfer. La temporada limeña llega apenas meses después de que la obra recibiera sus reconocimientos en los Premios ACE y Pinti de Argentina, lo que consolida su recorrido en distintos escenarios de la región antes de su llegada a Perú.

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