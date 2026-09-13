Perú

Conductor del Anconero se salva de morir tras impactar contra un poste en la Vía de Evitamiento en Los Olivos: quedó atrapado tras el choque

El compañero del chofer afectado afirmó que otra cúster le cerró el paso al conductor. Además, indicó que había pasajeros a bordo cuando ocurrió el choque, pero ninguno resultó herido

Un conductor de la empresa Anconero quedó atrapado luego de que la cúster que manejaba impactara contra un poste de alumbrado público en la Vía de Evitamiento, en Los Olivos. Bomberos acudieron al lugar para rescatarlo y trasladarlo a un centro de salud. La unidad llevaba pasajeros, pero ninguno resultó herido. Fuente: Exitosa Noticias
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Un conductor de la empresa de transportes Anconero quedó atrapado entre los fierros de la cúster que manejaba luego de protagonizar un violento accidente en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Los Olivos. La unidad impactó de manera frontal contra un poste de alumbrado público alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando se desplazaba en sentido norte.

La fuerza del choque destruyó prácticamente toda la parte delantera del vehículo. El poste quedó incrustado en la zona frontal de la cúster y el chofer, de aproximadamente 25 años, terminó atrapado en medio de la estructura metálica. Bomberos llegaron hasta el lugar para realizar las labores de rescate y conseguir liberar al joven.

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Tras ser auxiliado, el conductor fue trasladado a un centro de salud privado cercano para recibir atención médica. La unidad llevaba pasajeros al momento del accidente, pero ninguno resultó herido. Los ocupantes lograron bajar del vehículo después de la colisión, mientras la Policía inició las diligencias para determinar qué provocó el choque.

Una cúster amarilla y blanca colisionada frontalmente contra un poste de concreto con bomberos y transeúntes alrededor durante la noche
Bomberos atienden el choque de una cúster de la empresa Anconero contra un poste de alumbrado público en la Vía de Evitamiento, en Los Olivos. (Foto: Facebook / La Noticia Perú)

Conductor quedó atrapado entre los fierros tras el fuerte impacto

El accidente ocurrió a la altura del paradero conocido como Tres Postes, en la Vía de Evitamiento, durante la madrugada. La cúster circulaba con dirección al norte cuando terminó fuera de control y chocó frontalmente contra un poste de alumbrado público.

Las imágenes difundidas por Exitosa Noticias mostraron la magnitud del impacto. La estructura metálica quedó prácticamente en medio de la parte delantera de la unidad, mientras el espacio destinado al conductor quedó severamente afectado. El joven quedó atrapado y necesitó la intervención de los bomberos para poder salir del vehículo.

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Los hombres de rojo realizaron las labores de rescate y consiguieron liberar al conductor de entre los fierros. Debido a las lesiones que sufrió, fue llevado posteriormente a un centro de salud privado ubicado cerca de la zona del accidente.

A pesar de la violencia de la colisión, los pasajeros que viajaban en la cúster lograron salir del vehículo. De acuerdo con el reporte difundido por el medio, ninguno de ellos resultó herido y abandonaron la unidad luego del impacto.

Bomberos y efectivos de seguridad municipal junto al frente destruido de un autobús urbano estrellado contra un poste de alumbrado público
Bomberos y efectivos de Serenazgo atienden el choque de una cúster de la empresa Anconero contra un poste en la Vía de Evitamiento, en Los Olivos. (Captura: Exitosa)

Compañero del chofer niega que estuviera ebrio y afirma que otra cúster le cerró el paso

Un compañero de trabajo del conductor dio su versión de lo ocurrido a Exitosa Noticias y sostuvo que ambos se encontraban trabajando durante la madrugada. Según explicó, el chofer accidentado se adelantó durante el recorrido y otra cúster le habría cerrado el paso.

Él se ha adelantado, otra cúster lo ha cerrado y por eso ha sido el choque”, declaró el trabajador al ser consultado sobre las circunstancias del accidente.

El compañero también negó que el conductor se encontrara bajo los efectos del alcohol. “Él ha estado sano”, afirmó durante la entrevista. Además, señaló que ambos habían estado trasladando pasajeros antes del choque y que los usuarios que se encontraban a bordo pudieron descender después del impacto.

Hemos estado con pasajeros. Los pasajeros se han ido más bien. Los pasajeros fueron los mismos que cuando hubo el impacto se bajaron”, manifestó el trabajador, quien insistió en que el conductor se encontraba en condiciones de realizar su jornada laboral.

Una cúster de color amarillo chocada frontalmente contra un poste de alumbrado público, rodeada por agentes de Serenazgo y Policía Nacional
Personal de emergencia atiende el choque de una cúster de la empresa Anconero contra un poste de alumbrado público en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Los Olivos. (Captura: Exitosa)

Policía investiga las causas del accidente y antecedentes de la cúster

La versión del compañero del chofer contrasta con la información preliminar manejada por la Policía, que contempló como una de las hipótesis que el conductor habría estado en estado de ebriedad. Esta posibilidad aún debe ser corroborada durante las diligencias y no constituye una conclusión sobre las causas del accidente.

Además de determinar qué ocurrió antes del impacto, las autoridades deberán revisar la situación de la unidad involucrada. Según el reporte de Exitosa Noticias, la cúster registra 43 papeletas y una deuda acumulada de S/53.800 en multas.

Entre las infracciones mencionadas figuran las faltas identificadas como M03, relacionada con conducir sin licencia, y M04, correspondiente a manejar con una licencia suspendida. De acuerdo con la información difundida, cada una de estas infracciones acumula más de S/11 mil en multas.

La comisaría Laura Caller quedó a cargo de las investigaciones. La unidad será trasladada para continuar con las diligencias que permitan establecer las circunstancias del choque, mientras el estado de salud del conductor permanece bajo atención médica.

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