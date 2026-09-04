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Mano Menezes le atribuye a Jairo Vélez la responsabilidad de ser el ‘10′ de la selección peruana en las Eliminatorias 2030

A través de una entrevista a una cadena brasileña, el seleccionador nacional ha designado al volante de Alianza Lima como el organizador de juego de la ‘bicolor’ durante su proceso, el cual durará cuatro años

Mano Menezes valoró las capacidades de Jairo Vélez, su número '10' con Perú. - Crédito: FPF
Mano Menezes valoró las capacidades de Jairo Vélez, su número '10' con Perú. - Crédito: FPF
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Mano Menezes lleva más de seis meses como seleccionador de Perú. De por medio ha transcurrido una serie de partidos amistosos, con resultados agridulces, y parte de la reforma del elenco, dándole entrada a rostros nuevos. Entre ellos sobresale la estampa de Jairo Vélez, el puntual palmario del proceso.

Al brasileño le ha agradado bastante no solo la predisposición del ‘Corviche’, también su rendimiento en los duelos preparatorios. Su agudeza para gobernar el esférico y así conducir los hilos del juego, así como también su frecuencia goleadora inusitada, ha hecho que se gane un lugar fijo entre los titulares.

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Jairo Vélez – Alianza Lima – Liga 1 – Selección Peruana – Perú – deportes – 5 agosto
Vélez afirmó que vive una etapa de madurez. - Crédito: EFE

Es más, Menezes se ha decidido en encumbrar al hombre de Alianza Lima al designarle una función prioritaria. “Trajimos a Vélez, que es ecuatoriano. Se nacionalizó, anotó seis goles, eso es todo, problema resuelto. Él es nuestro ’10′, está jugando con la 11, pero es nuestro 10 en términos de función. Y necesitamos otros jugadores que puedan dar esa respuesta”, declaró a Show Dos Esportes.

Con Jairo en su estructura, el entrenador de la selección peruana cuenta con un futbolista polifuncional que bien puede ubicarse detrás de los delanteros, para construir acciones en ataque, como posicionarse por los costados con el fin de ampliar el volumen ofensivo por los flancos. En cualquier escenario, es más que efectivo.

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El volante sacó un impresionante remate y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: Movistar.

Vélez, desempeño significativo

Por su modalidad y característica, Jairo Vélez era una obsesión en la Federación Peruana de Fútbol para que reforzara a la selección nacional. Inicialmente, su llamado fue infructuoso porque su proceso de naturalización demandaba mucho tiempo. Claro está que no bien obtuvo los documentos oficial, fue citado a la Villa Deportiva Nacional.

Así las cosas, su primer llamamiento coincidió con el arranque de la era Mano Menezes, quien no pensó demasiado para darle pista al ecuatoriano-peruano. Su debut fue contra Senegal y aunque el resultado fue desfavorable, el volante exhibió un desempeño atendible.

Jairo Vélez gritando su doblete ante Honduras, secundado por Fabio Gruber. - Crédito: FPF
Jairo Vélez gritando su doblete ante Honduras, secundado por Fabio Gruber. - Crédito: FPF

En la siguiente presentación de Perú, no obstante, se desató con un doblete que revolucionó el lance contra Honduras, el cual acabó igualado a dos. Por si fuera poco, repitió exhibición goleadora frente a Haití saldando una remontada agónica.

Y para dejar en claro que lo suyo no era cuestión del azar, Vélez se apuntó con el mejor gol de su carrera al asestarle un golpe inesperado a España, quien a la postre se transformaría en campeón de la Copa del Mundo 2026, para colorear un lance que terminó 3-1, en Puebla.

El volante de la selección peruana suma su cuarto tanto en cuatro partidos de la era Mano Menezes - Crédito: Movistar Deportes.

Perú busca estructura

A pesar de que Mano Menezes tenga a un puntual fijo en su alineación, faltan encontrar otras piezas para completar ese puzle que tanto anhela. Con el tiempo en contra, deberá redoblar esfuerzos con el objetivo de hallar su oncena base.

Estos primeros momentos son difíciles, porque todavía no tienes un grupo, todavía tienes un largo camino por recorrer para construirlo, para elegir a los jugadores. No conoces a muchos muchachos, y ellos tampoco te conocen a ti”, declaró.

César Inga – Universitario de Deportes – Selección Peruana – Liga 1 – Perú – deportes – 1 septiembre
La gestión de las visas no garantiza una convocatoria. Los seis jugadores de Universitario deberán esperar la lista de Mano Menezes para saber si estarán disponibles ante Canadá el próximo 3 de octubre. (Selección Peruana)

Y añadió: “Quiero decir, pero primero, elegir a los jugadores que formarán parte de este grupo, ¿verdad? Porque cuando ya tienes un equipo definido, son más o menos los mismos jugadores”.

De 63 años, Menezes ha firmado un contrato de cuatro años de duración con la posibilidad de una ampliación inmediata siempre y cuando Perú clasifique al Mundial 2030.

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