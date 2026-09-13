Perú

Atacan a balazos a cantante de salsa Engerberth Tapia y a su hijo mientras se desplazaban en una camioneta en el Callao

El intérprete chalaco y el menor de diez años fueron llevados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión tras recibir disparos desde una motocicleta. La Policía investiga el ataque, que terminó con la camioneta impactada contra un árbol en la avenida Buenos Aires

Engerberth Tapia
Cantante de salsa Engerberth Tapia
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El salsero chalaco Engerberth Tapia y su hijo de diez años resultaron heridos tras un ataque a balazos ocurrido la tarde del 12 de septiembre en el Cercado del Callao. Ambos fueron trasladados al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde recibieron atención de emergencia.

La agresión comenzó cerca del jirón Guise, según las versiones iniciales, y terminó varias cuadras después, en la intersección del jirón Cochrane con la avenida Buenos Aires. Tapia conducía una camioneta blanca junto al menor cuando sujetos a bordo de una motocicleta lineal abrieron fuego contra el vehículo.

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Testigos señalaron que el cantante continuó su recorrido por la avenida Buenos Aires luego de recibir los disparos, hasta que perdió el control de la unidad y chocó contra un árbol ubicado cerca de la berma central. La camioneta terminó con daños en las lunas y la carrocería.

De acuerdo con el reporte difundido por Prensa Chalaca, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) acordonaron los dos puntos vinculados con el ataque: el sector del jirón Guise, donde habría comenzado la persecución, y el cruce de Cochrane con Buenos Aires, donde quedó el vehículo.

Atacan a balazos a cantante de salsa Engerberth Tapia y a su hijo mientras se desplazaban en su camioneta en el Callao - Flash Callao

La Policía investiga una persecución que terminó con un choque

Las primeras imágenes difundidas desde el lugar mostraron varios impactos de bala en las ventanas de la camioneta. La información preliminar indicó que los atacantes dispararon en repetidas oportunidades contra el lado izquierdo del vehículo mientras Tapia intentaba alejarse del lugar.

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El hecho ocurrió alrededor de las 17:00, en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal del Cercado del Callao. La avenida Buenos Aires cuenta con cámaras de seguridad, cuyas grabaciones podrían aportar elementos para identificar a los autores y reconstruir la ruta que siguieron antes y después del ataque.

Peritos de Criminalística y efectivos policiales quedaron a cargo de las diligencias en la escena. Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas ni sobre una hipótesis oficial respecto del móvil del atentado.

La situación de Engerberth Tapia y de su hijo fue reportada inicialmente como reservada. Más tarde, familiares comunicaron que ambos se encontraban fuera de peligro y permanecían bajo atención médica en el hospital Daniel Alcides Carrión. El portal Flash Callao señaló que los agresores realizaron al menos 15 disparos desde una motocicleta.

Engerberth Tapia
Cantante de salsa Engerberth Tapia

Yamandú Blaka suspendió su aniversario tras el atentado

El salsero chalaco Yamandú Blaka anunció la cancelación del espectáculo que tenía previsto para el 12 de septiembre por su aniversario artístico. El músico explicó que adoptó esa decisión por razones de seguridad y debido a la situación que atraviesa su colega.

Blaka señaló, a través de un comunicado, que acompañaba a la familia de Tapia tras el ataque. “Lamento mucho la situación”, expresó el artista, quien agradeció la comprensión de sus seguidores y manifestó que espera reencontrarse con el público cuando existan condiciones adecuadas.

La cancelación expuso la preocupación que el caso generó entre músicos, familiares y allegados al cantante, quien había regresado al país semanas atrás luego de una gira por Europa.

El ataque se suma a otros hechos violentos registrados en el Callao

El atentado contra Tapia ocurrió un día después de que cuatro personas fueran asesinadas en dos ataques armados registrados en distintos sectores del Callao. En uno de esos casos, un transeúnte sufrió una herida de bala frente a un parque donde se desarrollaba una actividad escolar.

Datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), citados en esa publicación, registraron 134 homicidios entre el 28 de julio y el 22 de agosto, de los cuales 102 fueron cometidos con armas de fuego. En 2025, el Callao acumuló 192 homicidios.

Las investigaciones deberán establecer si el ataque contra el cantante estuvo dirigido específicamente contra él, quiénes participaron y cuál fue el recorrido de los agresores.

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