Tensa discusión entre Álex Valera y Estaban Pavez originó gresca en Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026

Ambiente de clásico muy marcado en Matute. Universitario de Deportes viene imponiendo condiciones ante Alianza Lima gracias a un tanto de Álex Valera . Precisamente, el ariete ‘ merengue ’ protagonizó una discusión con Esteban Pavez al término del primer tiempo que se extendió hasta el pitazo del cuestionado Micke Palomino.

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