Perú Deportes

Tensa discusión entre Álex Valera y Estaban Pavez originó gresca en Alianza Lima vs Universitario por Torneo Clausura 2026

La acción se produjo luego que Jorge Murrugarra se queje de un presunto golpe del mediocampista chileno. El delantero de la ‘U’ salió en su defensa y provocó el altercado

¡Saltaron las chispas en Matute! Una acción del partido desató una acalorada discusión y una serie de empujones entre los futbolistas de ambos equipos, obligando la intervención del árbitro para calmar los ánimos.
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Ambiente de clásico muy marcado en Matute. Universitario de Deportes viene imponiendo condiciones ante Alianza Lima gracias a un tanto de Álex Valera. Precisamente, el ariete ‘merengue’ protagonizó una discusión con Esteban Pavez al término del primer tiempo que se extendió hasta el pitazo del cuestionado Micke Palomino.

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