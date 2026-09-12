Congreso ‘compró’ terreno a San Marcos por S/ 1 en periodo de Martha Hildebrandt: Hoy la universidad reclama el espacio

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, detalla el vasto patrimonio inmobiliario de la universidad, que incluye propiedades en Mesa Redonda y Barrios Altos. Denuncia concesiones irregulares, construcciones ilegales y el intento de despojo de los terrenos del Hospital Loayza, anunciando acciones legales para recuperar los bienes. | YouTube / RCR Perú

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El reclamo de San Marcos por los inmuebles que considera parte de su patrimonio trae de vuelta una historia que parecía perdida en el archivo. Hace 14 años, Martha Hildebrandt, quien había presidido el Congreso de la República, contó en una entrevista que el Parlamento había sido construido sobre un terreno que pertenecía a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Y también relató cómo terminó resolviendo aquel problema de propiedad.

La anécdota apareció cuando la entrevista realida en RPP giraba sobre el manejo de los recursos del Congreso. Hildebrandt defendía las obras que había impulsado durante su gestión y, al recordar una de ellas, mencionó el local parlamentario. “Lo más lindo que hice fue comprar el local del Congreso”, dijo entonces.

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No hablaba de una compra millonaria. Según su relato, el terreno pertenecía a San Marcos y Manuel Paredes Manrique, el rector de entonces, aceptó transferirlo solo por S/1 (un sol).

“Habían construido el local del Congreso sobre terreno ajeno”

Hildebrandt contó que descubrió el problema cuando estuvo al frente del Parlamento. Su explicación fue bastante directa: el Congreso funcionaba en un inmueble levantado sobre un terreno que no era suyo. “Habían construido el local del Congreso sobre terreno ajeno”, señaló durante la entrevista.

En una entrevista personal, Martha Hildebrandt se declara orgullosa de no saber cocinar, defiende su visión de un liderazgo fuerte para el país y narra logros poco conocidos de su gestión en el Congreso, incluyendo la compra simbólica del terreno del Palacio Legislativo. | RPP

La excongresista recordó que conocía al entonces rector de San Marcos y decidió llamarlo para plantearle lo que había encontrado. “Esto no puede ser”, le dijo, según su propio relato.

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La respuesta del rector, de acuerdo con Hildebrandt, fue aceptar la transferencia del predio. La operación se concretó por un monto simbólico.

“Un sol me pidió él. Y compré el local del Congreso por un sol”, contó.

El periodista Guido Lombardi le preguntó si se trataba de un precio simbólico. Hildebrandt respondió que sí y aseguró que la operación había quedado registrada.

Su relato de aquel episodio cobra una lectura distinta ahora que Jerí Ramón, actual rectora de San Marcos, ha vuelto a poner sobre la mesa la situación de las propiedades de la institución. La universidad reclama actualmente por distintos inmuebles que considera parte de su patrimonio y busca recuperar algunos de ellos o conseguir una compensación cuando eso ya no sea posible.

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Un fotomontaje vincula a Martha Chávez con la compra del terreno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para el Congreso del Perú por un sol. (Infobae Perú)

La entrevista de Hildebrandt, quien falleció en el 2022, se realizó en el 2012 cuando ella recordaba su paso por la presidencia del Congreso y las decisiones que tomó durante esa etapa.

Los terrenos por los que reclama San Marcos

Actualmente, San Marcos no solo impulsa la recuperación o compensación por el terreno en el que fue construido el Congreso de la República. La universidad también reclama por otros inmuebles que, de acuerdo con su versión, forman parte de su patrimonio y hoy son utilizados por entidades públicas o terceros.

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos detalló los principales casos que mantiene en disputa. Entre ellos figuran un terreno de casi 24 mil metros cuadrados vinculado al Hospital Loayza, predios en Mesa Redonda y Barrios Altos, un inmueble relacionado con el Museo Raimondi y otros espacios del Centro de Lima. La casa de estudios sostiene que busca una compensación por estos bienes y no que sean entregados gratuitamente.

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La rectora Jeri Ramón Ruffner explicó que varios de estos terrenos fueron cedidos o concesionados en distintos momentos y que, con el paso de los años, algunos terminaron siendo aprovechados por otras instituciones. En el caso de Mesa Redonda y Barrios Altos, por ejemplo, señaló que antiguos rectores entregaron inmuebles en concesión por 30 años, contratos que vencen en 2031.

La universidad también puso como antecedente la compensación de S/60 millones que recibió por terrenos afectados por las obras de la Línea 2 del Metro de Lima. Según San Marcos, esos recursos permitieron financiar nuevos edificios y vivienda universitaria.