Teletón 2026 inició su jornada solidaria: la cifra recaudada y la emoción de Christian Rivero al ver caminar a uno de los pacientes

Christian Rivero no pudo contener el llanto al ver el avance de uno de los pacientes, quien dio sus primeros pasos en vivo

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La Teletón Perú 2026 abrió su jornada nacional con los primeros pasos de Joshua, uno de los niños símbolo de la campaña, una escena que emocionó a Christian Rivero hasta las lágrimas. El evento comenzó el viernes 11 de septiembre a las 22:00 y continuará hasta cerca de la medianoche de este sábado 12, con el objetivo de recaudar S/9.168.510 para financiar procesos de rehabilitación de niños y niñas con discapacidad física o motora y autismo.

Joshua subió al escenario durante el inicio de la transmisión y compartió parte de su proceso de rehabilitación. Luego, sorprendió a los asistentes al caminar por primera vez ante el público. El momento provocó aplausos entre los conductores, familiares, artistas y asistentes presentes en el estudio.

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El conductor Christian Rivero no pudo contener el llanto frente a la escena. Junto a Mónica Zevallos, Adolfo Aguilar, La Misky, Virna Flores e Ismael La Rosa, dio la bienvenida a la audiencia y pidió a los peruanos sumarse a la campaña bajo el lema “Teletón, la hacemos todos”.

La jornada se desarrolla con historias de pacientes, presentaciones artísticas, retos solidarios y enlaces desde diferentes zonas del país. La recaudación permitirá sostener tratamientos de rehabilitación y ampliar la atención de menores en diversas regiones.

Teletón Perú busca acortar distancia con la meta tras la emoción por los pasos de Joshua

La recaudación superó los S/2 millones pasado el mediodía

La Fundación Teletón Perú informó que, pasado el mediodía de este sábado, el cómputo oficial llegó a S/2.056.072. La cifra todavía se encuentra por debajo de la meta nacional de S/9.168.510, a pocas horas del cierre de la colecta.

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La organización recordó que el resultado final depende, en gran medida, de las donaciones de los ciudadanos. Según sus registros históricos, cerca del 70% de los fondos reunidos proviene de aportes individuales, mientras que el 30% corresponde al sector empresarial.

La campaña busca asegurar que miles de niños y niñas mantengan la continuidad de sus terapias. La Fundación proyecta cerrar 2026 con más de 180 mil atenciones y alrededor de mil menores beneficiados en distintas zonas del Perú.

El director ejecutivo de la fundación, Sergio León, señaló durante la apertura que los recursos recaudados se destinarán a terapias, seguimiento clínico y procesos de rehabilitación. También sostuvo que la institución busca ampliar su cobertura durante 2027.

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La campaña solidaria mantendrá activos sus canales de donación hasta la medianoche

“Teletón honra cada sol donado con resultados auditados. Detrás de cada aporte hay terapias, procesos de rehabilitación y oportunidades concretas para niños y niñas que necesitan continuar avanzando”, expresó.

La organización explicó que cuenta con una auditoría de PwC y que La Fiduciaria administra los fondos recaudados. Estos mecanismos, según la fundación, permiten dar trazabilidad a los aportes y rendir cuentas sobre el uso de los recursos.

La recaudación de este año tiene como fin sostener la atención especializada de pacientes con discapacidad física o motora y autismo. El objetivo incluye mantener la continuidad de los tratamientos que ya se encuentran en curso y alcanzar las más de 180 mil atenciones previstas para 2026.

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A lo largo de la transmisión, los conductores recuerdan que los aportes de cualquier monto contribuyen a la meta. La Teletón reúne a medios de comunicación, artistas, empresas y ciudadanos en una jornada que continuará con nuevos testimonios y actividades hasta la noche.

La señal se transmite a través de América Multimedia, TV Perú y las plataformas digitales de la Teletón. La cifra final se conocerá al término del evento, previsto cerca de la medianoche.

Pasado el mediodía, Teletón acumulaba S/2.056.072

Estos son los canales de donación para la Teletón 2026

Los aportes se pueden realizar mediante Yape, al número 989 361 677. También está habilitada la cuenta Teletón del Banco de Crédito del Perú (BCP): 191-011-11-11-0-33.

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Las donaciones presenciales pueden hacerse en cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart. Quienes se encuentren fuera del país pueden aportar por PayPal, mediante el usuario @teleton20.

Además, la campaña recibe donaciones con tarjetas de crédito o débito en teleton.pe. La Fundación Teletón Perú mantiene activos estos canales durante las horas restantes de la jornada, mientras busca acortar la distancia frente a la meta de S/9.168.510.

El avance de la recaudación será actualizado durante la transmisión de este sábado 12 de septiembre.

La colecta nacional llegó a S/2.056.072 pasado el mediodía y necesita nuevos aportes para alcanzar el objetivo de financiar tratamientos de rehabilitación