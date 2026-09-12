Perú

Joven que iba en moto lineal muere arrollada por un camión en Ate: su padre rompió en llanto al llegar al lugar

Mishelle Liv Yasuri Bastidas Rojas tenía 27 años y viajaba como copiloto en una motocicleta cuando cayó de la unidad en la Carretera Central y fue alcanzada por un vehículo de carga pesada.

Un camión blanco junto a un policía de noche, con recuadros circulares que muestran a una mujer y una detención
Agentes de la Policía Nacional custodian un camión involucrado en un accidente de tránsito registrado en la Carretera Central, en el distrito de Ate. (Infobae Perú)
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Una joven de 27 años murió luego de un violento accidente de tránsito registrado en la Carretera Central, a la altura del grifo Gloria, en el distrito limeño de Ate. La víctima viajaba como copiloto en una motocicleta que circulaba junto a un camión de carga pesada.

La fallecida fue identificada como Mishelle Liv Yasuri Bastidas Rojas, quien perdió la vida la noche del jueves 10 de setiembre tras el impacto. El conductor de la motocicleta resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un centro médico para recibir atención.

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¿Cómo ocurrió el accidente en la Carretera Central?

Cámaras de seguridad de la zona registraron los segundos previos al accidente. En las imágenes se observa a una motocicleta desplazándose por el lado izquierdo de un camión de carga pesada y ligeramente por delante de este vehículo.

Momentos después, ocurre el accidente y la joven que viajaba como acompañante sale despedida de la motocicleta. Tras caer sobre la vía, terminó siendo alcanzada por las ruedas del camión, provocándole la muerte de manera inmediata.

Los vehículos que circulaban detrás de ambas unidades se detuvieron al advertir lo ocurrido, mientras la zona quedó congestionada por algunos momentos.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la motocicleta habría perdido el control de la unidad antes de que se produjera el fatal desenlace. Sin embargo, las circunstancias exactas del accidente aún son materia de investigación.

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Padre de la víctima protagonizó desgarradora escena

Tras ser informado sobre el accidente, el padre de Mishelle Liv Yasuri Bastidas Rojas llegó el lugar de la tragedia para conocer el estado de su hija. Al encontrarse con la escena y confirmar su fallecimiento, rompió en llanto y protagonizó momentos de profundo dolor.

Agentes de la Policía Nacional que se encontraban en la zona tuvieron que contenerlo ante el impacto emocional provocado por la muerte de su hija.

En tanto, la Policía Nacional acordonó el área para facilitar las diligencias correspondientes y preservar la escena. Las autoridades iniciaron las pericias para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades que correspondan.

El cuerpo de la joven permaneció en el lugar mientras se realizaban las diligencias de ley. Los restos de la víctima de tan solo 27 años de edad serán sepultados en Campo Fe de Huachipa.

Accidentes de tránsito son la principal causa de muertes violentas en el Perú

Accidente de tránsito entre bus del Metropolitano y 'anconero' provoca la muerte de tres personas. (Foto: FB/ATU)
Accidente de tránsito entre bus del Metropolitano y 'anconero' provoca la muerte de tres personas. (Foto: FB/ATU)

En lo que va de 2026, 2.319 personas han muerto en accidentes de tránsito en todo el territorio nacional, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) del Minsa. La cifra coloca a los siniestros viales como la principal causa de muertes violentas en el país y mantiene una tendencia que se repite año tras año: las víctimas por accidentes de tránsito superan a las registradas por homicidios.

Los accidentes tienen distintos escenarios: choques entre vehículos, atropellos, despistes, colisiones contra objetos y vuelcos, entre otros. En estos hechos suelen intervenir factores como el exceso de velocidad, la imprudencia del conductor, conducir en estado de ebriedad, invadir el carril contrario, realizar maniobras no permitidas o incumplir las señales de tránsito. También pueden influir las condiciones de la vía, fallas mecánicas, problemas de señalización y factores ambientales.

La gravedad de las consecuencias también depende del tipo de vehículos involucrados y de la exposición de las personas al impacto. Motociclistas, pasajeros de vehículos menores y peatones se encuentran entre los usuarios más vulnerables frente a una colisión con unidades de mayor tamaño, como camiones y buses.

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