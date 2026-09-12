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Universitario reveló que fue perjudicado por cambio en la Liga Peruana de Vóley 2026/27: “Tenía 7 extranjeras de palabra”

Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de la ‘U’, afirmó que el cambio en el límite de extranjeras lo obligó a poner fin a las conversaciones con dos voleibolistas internacionales

Fabrizio Acerbi, directivo de Universitario, afirmó que se vieron perjudicados por el cambio de número de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Fabrizio Acerbi, directivo de Universitario, afirmó que se vieron perjudicados por el cambio de número de extranjeras en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
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Fabrizio Acerbi dialogó con un podcast nacional sobre los desafíos que afrontará Universitario de Deportes en la temporada 2026/2027 de la Liga Peruana de Vóley. El jefe polideportivo se refirió a las nuevas reglas del torneo y afirmó que una de ellas perjudicó la planificación del equipo.

Acerbi comenzó por el sistema de ascenso y descenso. El dirigente indicó que los equipos procedentes de la segunda división deberán disputar una revalidación y consideró acertado que no accedan de forma directa a la máxima categoría. “Me parece bien que no asciendan de manera directa, sino que se gane, que sea mejor que el equipo que esté ahí, porque si no suben y después...”.

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El dirigente de la ‘U’ también valoró que cada equipo pueda realizar ocho cambios por partido. “Con los planteles más amplios que hoy todos los equipos tenemos, va a facilitar”, exclamó en la última edición del programa llamado Ataque Cruzado.

No obstante, cuestionó que la organización comunicara a poco del inicio de la temporada el límite de seis extranjeras que cada club podrá incluir en la O2. “Lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que me avisen ahorita que solamente se pueden llevar seis extranjeras en la O2”.

Según explicó, la medida obligó a Universitario a modificar su planificación para la próxima campaña. “Estamos a un mes. Yo tenía de palabra siete. He tenido que tirarme atrás con dos y replantear la que nos falta, porque tenemos cinco ahorita con Paco (Hervás). Okey, ahora, ¿qué hacemos?”.

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Acerbi también se refirió a la precisión sobre el número de extranjeras en cancha, una regla que busca evitar controversias como las de la temporada pasada. Si una voleibolista entra y el equipo queda con cuatro extranjeras en el campo, se aplicará el reglamento y los puntos serán para el rival. En cambio, no habrá sanción si el club advierte el error antes de que la jugadora ingrese y desiste del cambio.

Fabrizio Acerbi señaló que la comunicación tardía hizo que diera marcha atrás a negociaciones con dos voleibolistas. Créditos: Ataque Cruzado.

La postura de Universitario sobre la participación de Perú Sub 19

Por otro lado, Fabrizio Acerbi se refirió a la medida que permitirá la participación de la selección peruana sub 19 como el duodécimo equipo de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El jefe polideportivo de Universitario contó que respaldó la propuesta durante la última reunión con la Federación Peruana de Vóley.“Justo estaba sentado al costado de Karina (directiva de Regatas Lima). Los dos nos miramos y dijimos: ‘Oye, nos parece’”.

Acerbi aseguró que, si Alianza Lima no presentaba la iniciativa, él también la habría planteado. Para el dirigente, la presencia de la selección puede compensar, en parte, la falta de competencia para las categorías menores.

Ante esta falta de herramientas en menores, que es lo ideal, lo ideal es que en menores compitan todo el año, que la gira de la sub 17 y la sub 19 sean tres meses y como no va a pasar todavía, lamentablemente, entonces vamos a ver qué podemos sumar”.

Eso sí, el directivo precisó que su respaldo está sujeto a que los clubes no pierdan jugadoras de sus planteles durante el campeonato para reforzar a la selección nacional.

El directivo de Universitario explicó esta modificación y compartió su postura. Créditos: Ataque Cruzado.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2026/2027?

El presidente de la Federación Peruana de Vóley, Gino Vegas, confirmó que la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 comenzará el 17 de octubre. El Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador, será la sede del torneo.

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