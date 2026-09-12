Edson Dávila es tildado de malagradecido tras sus declaraciones sobre Gisela Valcárcel: "Nunca fue mi madrina"

Edson Dávila, 'Giselo', sorprende a todos al declarar que Gisela Valcárcel, a pesar de darle la oportunidad, "nunca fue su madrina". Los conductores de Q Bochinche reaccionan con drama y comedia a esta polémica afirmación. Video: YouTube Q / Q'Bochinche

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Edson Dávila enfrenta una ola de críticas en redes sociales después de declarar ante las cámaras de ‘Q’Bochinche’ que Gisela Valcárcel nunca fue su madrina, pese a que la conductora impulsó su carrera dentro del elenco de baile de ‘El Gran Show’. La frase, pronunciada mientras el bailarín se preparaba para su participación en la Teletón 2026, generó cientos de comentarios que lo señalaron de malagradecido y reavivó las tensiones que arrastra con Valcárcel y su hija, Ethel Pozo, desde hace varios meses.

El conductor de ‘América Hoy’ fue abordado por un reportero de ‘Q’Bochinche’ en los exteriores del set de la Teletón, donde acudió como parte del equipo de apoyo del evento solidario. Durante la entrevista, Dávila evitó pronunciarse sobre los señalamientos que lo vinculan, junto a su compañera Janet Barboza, con la exclusión de Pozo de la conducción del evento, aunque sí abordó de forma directa su relación con Valcárcel.

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La pregunta sobre la Teletón y la negativa de Edson a hablar de Ethel

El reportero consultó a Dávila por su participación en la jornada solidaria y por las versiones que señalan que su presencia, junto a la de Barboza, generó la decisión de no convocar a Pozo este año. El conductor respondió con cautela y evitó cualquier confrontación directa.

“Se dicen muchas cosas. También se dijo que yo he ido a las gerencias a decir que estoy molesto, pero yo no soy de mandar indirectas ni decir nada, porque creo que cada uno conserva su trabajo. No tengo por qué ganarme pleitos ni con Ethel, ni con Gisela, ni con mengano”, afirmó Dávila.

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El bailarín también se refirió a los señalamientos que lo tildaron de “Judas” tras su decisión de permanecer en América Televisión mientras Pozo dejaba el canal. “Ya me habían dicho Judas y yo mismo dije: prefiero ser Judas con plata que misio, que sin trabajo”, reconoció. Y agregó una justificación centrada en su entorno familiar: “Si yo no tomaba la decisión que tomé, lamentablemente ahorita estaría sin trabajo. Yo veo por mi familia, creo que es lo más importante”.

Edson Dávila recibió críticas en redes sociales tras afirmar que Gisela Valcárcel nunca fue su madrina.

Sobre la posibilidad de que Pozo o María Pía Copello se acerquen a entregar donaciones a la Teletón, Dávila se mostró conciliador y descartó cualquier intención de bloquear su participación. “¿Quién soy yo para decir: no acepto tu cheque? No es para mí, es para los niños de la Teletón. Que vayan los que quieran apoyar”, respondió el conductor.

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“Nunca fue mi madrina”: la frase que generó el rechazo en redes

El momento que concentró la mayor parte de las críticas llegó cuando el reportero le preguntó directamente si Gisela Valcárcel era su madrina. Dávila respondió con una frase que fue replicada de inmediato en redes sociales.

“La que me dio la oportunidad. Nunca fue mi madrina, pero sí la que me dio la oportunidad”, afirmó el conductor, quien remarcó su intención de mantener el respeto hacia la presentadora. “Lo único que quiero mantener es el respeto que siempre le he tenido a la señora Gisela. No me gustaría que se expresen mal de mí y yo tampoco expresarme mal de ella”, añadió.

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La respuesta generó un aluvión de comentarios negativos en las plataformas donde se difundió el video. “Ha facturado con el nombre de Gisela y ahora el malagradecido la desconoce, qué mal”, escribió un usuario, en referencia a la etapa en la que Dávila se hizo popular por imitar a la conductora dentro de ‘El Gran Show’.

Otro comentario fue más directo: “Ese comentario es muy malagradecido, lo siento. Aunque me cae bien Edson, pero estuvo mal el comentario. Una persona mayor siempre me aconsejó que el agradecimiento siempre te hará grande”. Otros usuarios recordaron el origen de la carrera televisiva de Dávila y cuestionaron la negativa a reconocer el vínculo con Valcárcel.

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El conductor Edson Dávila, 'Giselo', da su punto de vista sobre la 'Etheltón', la iniciativa solidaria liderada por Ethel Pozo, y deja claro que toda ayuda es bienvenida para los niños de la Teletón. Video: YouTube Q / Q'Bochinche

“Claro que fue su madrina, hasta facturó imitándola. Nadie le quita que tiene talento, pero el que lo ayudó a llegar donde está ahora, fue Gisela”, escribió un seguidor. También hubo comentarios que apuntaron contra el propio formato del pódcast: “Ustedes son los culpables por darle publicidad, ustedes lo suben, él se lo cree”.

El análisis en ‘Q’Bochinche’: “Debió decir que sí era su madrina”

En el estudio de ‘Q’Bochinche’, los conductores Mariella Zanetti y Kurt Villavicencio, quien reemplaza en el ciclo a Samuel Suárez por descanso médico, analizaron las declaraciones de Dávila en tiempo real. Villavicencio fue crítico con la forma en que el bailarín manejó la pregunta sobre Valcárcel. “Ahí debió decir: estoy agradecido con la señora Gisela Valcárcel por la oportunidad que me dieron en ‘El Gran Show’, donde yo demostré mi talento. Pero él debió obviar: nunca fue mi madrina”, señaló el conductor.

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Zanetti coincidió en que la relación entre Dávila y Valcárcel fue, en su momento, mucho más cercana de lo que la respuesta del conductor sugirió. “Toda la vida él le decía madrina. Yo siempre lo he escuchado: madrina, mi madrina, madrina para acá. Hermanita Ethel y madrina Gisela”, recordó la conductora, quien insistió en que existía un trato especial entre ambos desde los inicios de la carrera televisiva de Dávila.

Los conductores también repasaron los señalamientos que ubican a Janet Barboza como la responsable de haber solicitado la exclusión de Pozo del evento benéfico. Villavicencio planteó que la decisión pudo originarse en una gestión de Barboza ante el productor de ‘América Hoy’, Tudela, y el gerente de producción, Jorge Grippa. “No creo que Edson haya subido a la gerencia quejándose. Yo lo veo siendo utilizado, o manipulado”, afirmó Zanetti, quien descartó que el conductor tuviera intenciones de perjudicar a Pozo de manera directa.

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El vínculo entre Dávila, Pozo y Valcárcel antes de la ruptura

Zanetti y Villavicencio recordaron que Dávila, Barboza y Pozo mantuvieron durante años una relación cercana que incluyó viajes, la boda de la propia Pozo y celebraciones familiares. “Fueron juntos a la boda, estuvieron en la despedida de soltero. Creo que hasta viajaron juntos”, recordó Zanetti, quien también señaló que Dávila llegó a subirse a una silla durante la ceremonia de matrimonio de Pozo, en un gesto que Valcárcel cuestionó en su momento.

Edson Dávila explica las razones detrás de sus decisiones laborales y aclara su relación con Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, destacando la importancia de la familia y el respeto. Video: YouTube Q / Q'Bochinche

Villavicencio remarcó que el vínculo de Dávila con Valcárcel se remonta al origen mismo de su carrera televisiva. “Ella es la dueña de GV Producciones, quien lo contrató para que sea parte del elenco de baile del reality de ‘El Gran Show’. Y gracias a su talento, Edson logró acaparar sintonía”, explicó el conductor, quien defendió al bailarín en cuanto a su desempeño profesional, aunque cuestionó la forma en que evitó reconocer el papel de Valcárcel en su carrera.

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Zanetti cerró el segmento con una reflexión sobre el cambio de imagen pública que atraviesa Pozo tras su salida de América Televisión. “Ethel es como la ves en televisión. Ahora que la he tratado, no sabes lo que es, es un loco calato, es vacilón, es recontrabuena onda”, afirmó la conductora, en contraste con la percepción que años atrás tenía sobre la presentadora.