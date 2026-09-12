Perú destaca en la Olimpiada Iberoamericana de Biología en Brasil: escolares consiguen cuatro medallas tras ocho meses de preparación

Los cuatro escolares peruanos exhiben sus medallas tras ganar una presea de oro, dos de plata y una de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Biología realizada en Brasil.

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Cuatro escolares lograron posicionar al Perú en el podio de la XIX Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB 2026), realizada del 30 de agosto al 5 de setiembre en São Paulo, Brasil. La delegación nacional obtuvo una medalla de oro, dos de plata y una de bronce frente a representantes de 16 países.

El resultado llegó después de meses de preparación y tuvo uno de sus momentos más tensos durante la premiación. Favio Flores Vílchez consiguió el oro; Camila Calle Rivera y Andrea Barboza Sotomayor, la plata; y Grecia Díaz Salguero, el bronce. Alfredo Chávez, director de Olimpiada de Saco Oliveros, contó a Infobae Perú que conocer los resultados “fue emocionante”.

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El certamen reunió a 57 estudiantes de países como Argentina, Brasil, Cuba, España, México, Portugal y Colombia. Durante la competencia, los participantes afrontaron evaluaciones teóricas y pruebas experimentales para demostrar sus conocimientos, capacidad de análisis y resolución de problemas en distintas áreas de la Biología. Los cuatro representantes peruanos llegaron a esta instancia después de ocupar los primeros lugares en la Olimpiada Peruana de Biología, organizada por la Universidad Ricardo Palma.

Los integrantes de la delegación peruana posan con la bandera nacional tras ganar cuatro medallas en la Olimpiada Iberoamericana de Biología en Brasil. (Foto: Facebook / Universidad Ricardo Palma )

Se prepararon durante ocho meses para medirse con los mejores de Iberoamérica

El resultado comenzó a construirse varios meses antes del viaje a Brasil. Los cuatro estudiantes del colegio Saco Oliveros pasaron por un proceso de preparación que tomó aproximadamente ocho meses y que tuvo como punto de partida su participación en la competencia nacional de Biología.

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Alfredo Chávez, director de Olimpiada de Saco Oliveros, explicó a Infobae Perú que el entrenamiento se desarrolló a partir de la participación en la Olimpiada Peruana de Biología. Los mejores resultados en esta etapa permitieron definir a los cuatro estudiantes que ocuparían los cupos de la delegación nacional para la competencia iberoamericana.

La preparación también exigió organizar sus horarios para que pudieran continuar con sus actividades escolares. Según Chávez, el proceso se realizó “sin perder las clases de otros cursos”, pero con una optimización de sus tiempos durante las tardes y los sábados por la mañana.

El entrenamiento incluyó el acompañamiento de especialistas. “Los entrenadores son de primer nivel y eso les da garantías en su performance”, señaló el vocero. Ese trabajo previo buscó prepararlos para las pruebas teóricas y experimentales que finalmente afrontaron frente a estudiantes de otros países de Iberoamérica.

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Estudiantes peruanos exhiben sus medallas y la bandera nacional tras ganar cuatro preseas en la Olimpiada Iberoamericana de Biología en Brasil.

Adolescente pasó de las competencias de Matemática al oro en Biología

Entre los cuatro resultados destaca el de Favio Flores Vílchez, quien a sus 17 años y mientras cursa quinto de secundaria consiguió la medalla de oro para el Perú. Su recorrido en competencias académicas comenzó antes de que la Biología se convirtiera en uno de sus principales campos de preparación.

En 2023 obtuvo medallas de plata en el Concurso Internacional Canguro Matemático y en el XI Concurso Nacional de Matemática Binaria. Ese mismo año recibió una mención honrosa en el Bulgaria International Mathematics Competition. En 2024 volvió a destacar en Matemática con una medalla de bronce en Canguro Matemático y, paralelamente, consiguió una de plata en la Olimpiada Peruana de Biología.

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Su avance en esta última disciplina continuó al año siguiente. En 2025 obtuvo la medalla de oro en la competencia nacional de Biología, resultado que le permitió acercarse a la instancia internacional. Ese mismo año alcanzó el primer puesto del cómputo general en el examen de admisión 2025-1 de la Universidad Nacional del Callao.

En 2026 volvió a ocupar el primer lugar, esta vez para la carrera de Biología de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su recorrido académico sumó ahora el reconocimiento internacional conseguido en São Paulo, donde obtuvo el oro frente a estudiantes de distintos países.

Los cuatro estudiantes peruanos lucen sus medallas y la bandera nacional tras ganar el certamen iberoamericano de biología realizado en Brasil.

Tensión y emoción marcaron el momento en que los escolares conocieron sus resultados

El anuncio de los resultados fue uno de los momentos más tensos para la delegación peruana. Los organizadores comenzaron a mencionar a los ganadores desde la medalla de bronce, por lo que cada nombre pronunciado dejaba a los estudiantes a la espera de saber si todavía quedaban entre los siguientes puestos.

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“Fue emocionante”, contó Alfredo Chávez a Infobae Perú al recordar ese momento. El director explicó que la forma en que se comunicaron los resultados mantuvo a los escolares expectantes, pues si un estudiante no era llamado para recibir el bronce todavía podía aparecer entre los ganadores de plata u oro, aunque también existía la posibilidad de no obtener reconocimiento.

Finalmente, los cuatro representantes peruanos fueron llamados al podio. El resultado también permitió mejorar la actuación del país en la edición de 2025, realizada en Armenia, Colombia, cuando Perú consiguió una medalla de plata y tres de bronce.

Ahora, el siguiente reto estará vinculado con su formación profesional. De acuerdo con Chávez, los estudiantes muestran interés por carreras relacionadas con las ciencias de la salud y la Biología. “Están inclinados más para estudiar medicina humana o en su defecto Biomédica o Biología”, indicó.

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El interés por estas áreas, según el Chávez, comenzó con la identificación de sus talentos dentro del programa de preparación. Ese proceso los llevó a asumir mayores exigencias académicas hasta competir en la etapa nacional y conseguir uno de los cuatro cupos para representar al Perú en la Olimpiada Iberoamericana de Biología.