Perú

Joaquín de Orbegoso vuelve al teatro con ‘La Cabaña’ y cumple un pendiente con Osvaldo Cattone: “Nunca logramos concretarlo”

La puesta dirigida por Rodrigo Falla Brousset reúne a seis actores y combina humor, enredos y conflictos de pareja en el Teatro Marsano

Joaquín de Orbegoso protagoniza ‘La Cabaña’, una comedia de secretos que llegó al Teatro Marsano
Joaquín de Orbegoso protagoniza ‘La Cabaña’, una comedia de secretos que llegó al Teatro Marsano
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Joaquín de Orbegoso regresó a las tablas como protagonista de ‘La Cabaña’, la nueva comedia del Teatro Marsano que lo lleva a encarnar a Thomas, un hombre casado que intenta abandonar su vida anterior junto a su amante. El actor comparte el rol central con Lilian Schiappa en una puesta que combina enredos, secretos familiares y una discusión sobre la infidelidad y los límites dentro de una relación.

La obra se estrenó el 9 de septiembre y está dirigida por Rodrigo Falla Brousset, con producción general de Makhy Arana. El elenco también reúne a Óscar Beltrán, Sandra Muente, Germán Loero y Mane Acosta.

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Para De Orbegoso, conocido por una amplia trayectoria en televisión y por su personaje de Patrick Redhead, el “gringo atrasador” de Al fondo hay sitio, el proyecto representa un regreso a la comedia y a la farsa. Además, le permite actuar por primera vez en el escenario del Marsano, una aspiración que mantenía desde años atrás.

“Había hablado un par de veces con Osvaldo Cattone y nunca logramos concretarlo. Para mí era un pendiente. Así que con mucha alegría acepté esta aventura”, recordó el actor a El Comercio sobre su llegada al montaje.

De Orbegoso indicó que el reencuentro con el teatro ocurre en una etapa en la que elige sus proyectos con más cuidado. Fuera de los escenarios, también ha desarrollado un interés por la carpintería, actividad que incorporó a su vida personal.

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Thomas y Sylvia se reúnen en secreto en una cabaña

‘La Cabaña’, escrita por la dramaturga estadounidense Sandy Rustin, traslada su historia a la Inglaterra de 1923. Thomas y Sylvia son amantes y han sostenido una relación clandestina durante años, mientras ambos continúan casados con otras personas.

Una vez al año, la pareja se encuentra en una cabaña familiar para mantener su romance lejos de sus respectivos entornos. Sin embargo, Sylvia decide que ya no quiere ocultarse y toma la iniciativa de informar a su esposo y a la esposa de Thomas sobre la relación que mantienen.

La revelación no ocurre como los protagonistas esperaban. Los cónyuges llegan a la cabaña y la aparición de otros personajes altera el plan. Los secretos se acumulan, surgen sospechas y el encuentro se transforma en una sucesión de situaciones absurdas.

‘La Cabaña’ combina una relación clandestina, secretos familiares y una serie de enredos
‘La Cabaña’ combina una relación clandestina, secretos familiares y una serie de enredos

La puesta llega al Perú después de presentarse en Broadway y Londres. La versión local propone una historia de humor con elementos de la farsa, donde los personajes intentan ocultar, explicar o negar hechos que cada vez resultan más difíciles de controlar.

Destaca el trabajo junto a Lilian Schiappa

La relación entre Thomas y Sylvia sostiene el conflicto principal de la obra. Por ello, la confianza entre Joaquín de Orbegoso y Lilian Schiappa fue una parte importante de los ensayos y de la construcción de sus personajes.

Es importante tener complicidad con tu compañero, que exista una red de amistad y confianza para trabajar desde ahí”, explicó el actor sobre el vínculo que desarrolló con Schiappa.

De Orbegoso afirmó que encontró en su compañera a una actriz “sólida” y “solvente”. Esa cercanía, según contó, les permitió construir con seguridad las escenas que demandan una mayor intimidad entre Thomas y Sylvia.

El montaje se estrenará el 9 de septiembre y tendrá funciones de miércoles a domingo
El montaje se estrenó el 9 de septiembre y tendrá funciones de miércoles a domingo

Schiappa también destacó que ‘La Cabaña’ es el primer proyecto que comparte con el actor. La intérprete señaló que la comunicación constante les permitió encontrar el tono de la pareja y responder a las exigencias del género.

“Con Joaquín se ha desarrollado esta química porque siempre estamos en constante comunicación, porque ambos queremos que salga lo mejor posible”, sostuvo la actriz.

Thomas, el personaje de Joaquín de Orbegoso

En ‘La Cabaña’, Joaquín de Orbegoso encarna a un personaje que debe enfrentar las consecuencias de una relación secreta que deja de estar bajo su control. Thomas forma parte de una decisión que parece liberadora al inicio, aunque pronto lo obliga a confrontar a su esposa, a su amante y a quienes irrumpen en el lugar.

El actor señaló que la obra le dio la oportunidad de volver a un registro que disfruta y, al mismo tiempo, de asumir una responsabilidad mayor dentro de la trama. “Es un bonito personaje para crecer como persona y también como actor”, afirmó.

Joaquín de Orbegoso, Lilian Schiappa y un elenco de seis actores protagonizan ‘La Cabaña’ en el Teatro Marsano
Joaquín de Orbegoso, Lilian Schiappa y un elenco de seis actores protagonizan ‘La Cabaña’ en el Teatro Marsano

La comedia demanda precisión en los tiempos, coordinación con el elenco y capacidad de responder a cambios constantes en escena. La aparición de los personajes secundarios modifica la información disponible para Thomas y Sylvia, lo que sostiene el ritmo de la historia.

Aunque la obra se construye desde el humor, su conflicto se vincula con decisiones personales y afectivas. Lilian Schiappa, quien interpreta a Sylvia, afirmó que la historia permite pensar en aquello que una persona está dispuesta a aceptar dentro de una relación.

“Esta comedia de enredos hará que el público no pare de reír, pero entre risa y risa toca un tema serio que es la infidelidad y las relaciones de pareja”, expresó.

‘La Cabaña’ se presenta en el Teatro Marsano, en Miraflores, de miércoles a sábado a las 20:00 y los domingos a las 19:00. Las entradas están disponibles en Teleticket y en la boletería del teatro.

Joaquín de Orbegoso protagoniza ‘La Cabaña’, una comedia de secretos que llegó al Teatro Marsano
Joaquín de Orbegoso protagoniza ‘La Cabaña’, una comedia de secretos que llegó al Teatro Marsano

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