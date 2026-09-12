BTS en Lima: la banda confirma un espacio exclusivo para sus fans antes de sus conciertos de octubre

La banda coreana de pop BTS asiste al Hitmakers Brunch de Variety 2019 en West Hollywood, California, el 7 de diciembre de 2019. (Foto, Richard Shotwell/Invision/AP, Archivo)

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BTS confirma que tendrá experiencia temática en Perú BTS instalará en Lima una tienda temporal y espacio inmersivo llamado “BTS Pop-Up: Arirang”, que acompañará las tres presentaciones de la banda surcoreana en el país, programadas para el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. La confirmación llega en medio de la expectativa que ya generan los conciertos, con seguidores acampando desde hace días en los exteriores del recinto.

La experiencia temática, inspirada en la estética del álbum Arirang, forma parte de una estrategia que la producción del tour también extenderá a otras tres capitales de la región: Bogotá, Santiago y Buenos Aires. Los organizadores no revelaron todavía la fecha de apertura ni la ubicación exacta del espacio en Lima, aunque adelantaron que la información se difundirá de manera progresiva a través de los canales oficiales.

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En qué consiste la experiencia “BTS Pop-Up: Arirang”

El pop-up funcionará como una tienda temporal con distintos ambientes decorados según la estética del álbum Arirang, que marcó el regreso de la agrupación integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. El espacio contará con pantallas digitales, iluminación temática y zonas de fotos diseñadas para los seguidores del grupo, conocidos como ARMY.

Uno de los atractivos centrales será la venta de mercancía oficial y exclusiva, con productos coleccionables y recuerdos vinculados al tour internacional. “Próximamente se dará a conocer la información oficial con detalles sobre ubicaciones, fechas exactas y recomendaciones para asistir a esta experiencia”, señalaron los organizadores.

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La llegada del pop-up a Lima se suma a la confirmación de otras tres ciudades sudamericanas dentro del tramo latinoamericano de la gira. Bogotá recibirá a la banda los días 2 y 3 de octubre, mientras que Santiago y Buenos Aires albergarán las presentaciones del 14, 16 y 17, y del 21, 23 y 24 de octubre, respectivamente.

¡Noticia de último minuto para el ARMY peruano! Se confirma oficialmente que Lima será una de las ciudades latinoamericanas que recibirá el 'BTS Pop-Up: Arirang', una experiencia temática única para celebrar el regreso de la banda. Video: TikTok @josepastord

Los conciertos en Lima y la expectativa que ya generan

La confirmación del espacio temático llega en un contexto de alta demanda por parte del público peruano. Los tres conciertos en el Estadio San Marcos, que forman parte del BTS World Tour: Arirang, provocaron el colapso de la preventa de entradas, con más de 520 000 fanáticos que intentaron acceder a los boletos disponibles para las tres fechas.

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La expectativa se trasladó también a los exteriores del recinto universitario, donde un grupo de seguidoras instaló carpas y organizó turnos de vigilancia para evitar que revendedores ocuparan los primeros lugares de la fila. “Estamos acampando oficialmente desde hace tres días debido a una carpa de las revendedoras que ya hemos botado. Tenemos que estar 24/7, porque antes veníamos a ver si había alguien, pero debido a esa carpa ya estamos viniendo y haciendo turnos”, relató una de las fanáticas a Latina Noticias.

La organización del evento también deberá coordinar la logística del estadio con el calendario electoral: el recinto de San Marcos funcionará como local de votación durante las elecciones regionales y municipales, lo que obligará a despejar las instalaciones de campamento antes del domingo 4 de octubre, días previos al primer concierto.

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La transmisión en cines y el cierre de la gira sudamericana

En paralelo a los preparativos en Lima, la producción de BTS confirmó que dos de los conciertos del tramo sudamericano se proyectarán en salas de cine de Perú y el resto del mundo. Se trata de las presentaciones del 24 de octubre en Buenos Aires y del 30 de octubre en São Paulo, que constituirán la primera transmisión en formato Live Viewing realizada directamente desde escenarios sudamericanos.

Army de BTS se impone ante revendedores y acampan en exteriores del estadio San Marcos para conciertos

La preventa de boletos para estas funciones comenzará el martes 17 de septiembre a las 8:00 de la mañana, hora peruana, a través de la plataforma oficial btsliveviewing.com y las boleterías de los principales cines del país. Los horarios exactos de proyección y las salas participantes en cada ciudad se actualizarán de manera progresiva en el portal habilitado para la venta.

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El paso de BTS por Sudamérica llega tras el cierre de su tramo en Norteamérica, donde la agrupación reunió a cerca de dos millones de asistentes. Con esa cifra como antecedente, la banda surcoreana iniciará su recorrido latinoamericano en Bogotá el 2 de octubre, antes de llegar a Lima y continuar hacia Chile, Argentina y Brasil.